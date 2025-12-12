Chcete mať aj v zime farebnú záhradu? Týchto 13 rastlín ju rozžiari, aj keď je vonku mráz

Mnohí si myslia, že záhrada počas zimy musí nutne pôsobiť prázdne a bez života. Pravda je však iná. Ak si zvolíte správne druhy rastlín, môžete sa tešiť z farieb, zaujímavých tvarov a dokonca aj z kvetov aj v období, keď väčšina rastlín odpočíva. Nie všetky druhy znášajú mráz rovnako dobre, preto je dôležité vyberať tie, ktoré sú pre naše podmienky osvedčené.
Nižšie nájdete rastliny, ktoré sú známe svojou odolnosťou, spoľahlivým vzhľadom počas celého zimného obdobia a ktoré môžu bez výraznejších rizík ozvláštniť záhradu v Slovenskej klíme.
1. Vresovec pleťový
Vresovec patrí medzi najspoľahlivejšie zimné rastliny. Je stálezelený, a čo je výnimočné – kvitne už koncom zimy, ešte kým sa na záhonoch drží sneh. Drobné ružové, biele či fialové kvety vydržia dlhé týždne. Rastlina dobre znáša chlad, veterno aj slnečné stanovištia a nevyžaduje náročnú starostlivosť.
2. Drieň biely
Tento ker nekvitne v zime, no napriek tomu dokáže upútať pozornosť. Po opadaní listov sa naplno ukážu jeho výrazné červené alebo oranžové výhony, ktoré krásne kontrastujú so zimným prostredím. Drieň je nenáročný, odolný a ideálny do skupinových výsadieb, kde vytvára výrazný farebný prvok.
3. Mahónia
Mahónia je stálezelený ker s pevnými, kožovitými listami, ktoré pôsobia dekoratívne aj pod snehom. Niektoré jej odrody kvitnú výrazne žltými kvetmi už v zime alebo na začiatku jari. Po odkvitnutí vytvára modrofialové bobule. Darí sa jej aj v polotieni, čo z nej robí vďačný doplnok záhrady.
4. Vilín
Vilín je jednou z mála drevín, ktoré môžu kvitnúť v zime. Jeho žlté, oranžové alebo červené kvety sa objavujú od decembra do marca, závisí to od druhu a podmienok. Kvety sú odolné a často prežijú aj slabšie mrazy. Vilín je vhodný najmä ako solitéra, kde vynikne jeho neobvyklý tvar a zimné kvety.
5. Kalina voňavá
Kalina dokáže v priaznivejších zimách kvitnúť už v januári alebo vo februári. Je známa jemnou ružovou farbou a príjemnou vôňou svojich kvetov. Kvitnutie však môže závisieť od počasia – v miernych zimách je bohatšie, v chladnejších sa môže posunúť do jari. Aj napriek tomu patrí medzi najkrajšie zimné kry.
6. Kosodrevina
Kosodrevina je jednou z najodolnejších borovíc. Svoj kompaktný tvar a sýtozelené ihličie si udržiava počas celého roka, vďaka čomu dodá záhrade štruktúru a farbu aj uprostred zimy. Je mimoriadne odolná proti vetru a mrazu, výborne sa hodí na svahy, do skaliek aj ako solitéra.
7. Hlohyňa šarlátová
Hlohyňa je nenáročný ker, ktorý sa v zime stáva doslova magnetom pre oči. Na jej vetvičkách zostávajú husté strapce oranžových, červených či žltých bobúľ, ktoré vydržia až do jari. Sú vítanou potravou pre vtáky a dodávajú záhrade výraznú farbu v období bez kvetov.
8. Zimokvet časný
Zimokvet je rastlina známa najmä jemnou vôňou svojich žltých voskových kvetov, ktoré sa môžu objaviť už v decembri. Najlepšie vynikne pri chodníku alebo v blízkosti domu, kde jeho vôňu pocítite aj počas rýchlej zimnej prechádzky. Je odolný a dobre znáša mrazy.
9. Zimolez lesklý
Tento zimolez si udrží drobné lesklé lístky aj počas studených mesiacov, takže pôsobí sviežo po celý rok. Je mimoriadne tvárny – dobre znáša rez a dá sa upravovať do rôznych tvarov. Je vhodný najmä ako nízky živý plot alebo hustý okrasný ker.
10. Dráč Thunbergov
Niektoré odrody dráča majú v zime výrazne sfarbené výhonky, ktoré krásne vyniknú v kontraste so snehom. Na kríkoch často zostávajú aj drobné bobule, ktoré lákajú vtáky. Dráč je nenáročný, dobre znáša rez a hodí sa aj do menších záhrad.
Záver
Zimná záhrada môže byť zaujímavá, farebná a pestrá, ak jej dáte šancu. Nemusíte spoliehať na rastliny, ktorým kvitnutie v zime nie vždy vyjde. Stačí zvoliť druhy, ktoré sú overene odolné a majú prirodzené dekoratívne vlastnosti – či už ide o stálozelené listy, pestré výhonky alebo dlhotrvajúce bobule.
Týchto desať rastlín je osvedčenou voľbou pre slovenské podmienky a dokáže ozvláštniť záhradu aj počas najchladnejších dní.