Chcete kúriť úspornejšie? Jednoduché, fyzikálne overené riešenie, ktoré znižuje tepelné straty za radiátorom

Mnohé domácnosti počas zimy riešia rovnaký problém: radiátory bývajú umiestnené na studených vonkajších stenách a časť tepla z nich uniká smerom von. Dá sa tomu do určitej miery zabrániť jednoduchým riešením – reflexnou fóliou alebo pevnou doskou potiahnutou alobalom vloženou za radiátor. Nejde o zázračnú metódu, ale o praktickú pomôcku, ktorá skutočne znižuje tepelné straty a môže zlepšiť účinnosť vykurovania.
Prečo tento princíp funguje?
Radiátor odovzdáva teplo miestnosti dvoma spôsobmi – prúdením (konvekciou) a sálaním. Práve sálanie smerom do studenej steny spôsobuje zbytočný únik tepla. Reflexná fólia dokáže časť tohto žiarenia odraziť späť do priestoru.
Je dôležité zdôrazniť, že fólia nezvyšuje výkon radiátora, ale zmenšuje straty tepla v mieste, kde vznikajú. V dlhodobom horizonte môže toto opatrenie znamenať malé, ale reálne úspory energií.
Koľko sa dá reálne ušetriť?
Skutočná úspora závisí od typu budovy a stavu izolácie:
- v novostavbách a zateplených domoch je efekt malý až zanedbateľný
- v starších domoch a panelákoch môže byť prínos viditeľný
- najväčší efekt je tam, kde radiátor susedí s výrazne chladnou stenou
Vo všeobecnosti ide o úspory v jednotkách až desiatkach eur ročne. Vyššie úspory sú výnimkou a viažu sa na veľmi energeticky neefektívne budovy.
Správne umiestnenie fólie je základom úspechu
Reflexná vrstva je účinná len vtedy, ak je za radiátorom zachovaná vzduchová medzera minimálne 2 cm. Práve tá umožňuje správny pohyb vzduchu a efektívne odrážanie tepla.
Čo určite nerobiť?
- Neprikladať alobal priamo na radiátor.
Znižuje to prúdenie vzduchu a môže poškodiť povrch radiátora.
- Neprilepiť fóliu na vlhkú alebo plesnivú stenu.
Vlhkosť by sa mohla uzavrieť a problém by sa zhoršil.
- Neočakávať dvojnásobný výkon radiátora.
Fólia iba optimalizuje existujúci tok tepla.
Správny postup krok za krokom:
- Pripravte si pevný podklad – napríklad kartón alebo tenkú drevenú dosku.
- Nalepte na ňu alobal alebo reflexnú fóliu lesklou stranou smerom do miestnosti.
- Zasuňte podklad za radiátor, pričom dodržte vzduchovú medzeru.
Vo väčšine prípadov nie je potrebné radiátor demontovať.
Alobal verzus profesionálne reflexné fólie
Alobal:
- je lacný, dostupný a poskytuje základný efekt
- časom sa môže poškodiť alebo zaprášiť, čo znižuje odrazivosť
Špecializované reflexné fólie:
- majú viac vrstiev a lepšiu trvácnosť
- kombinujú odrazivosť s miernou tepelnou izoláciou
- efektívnejšie fungujú na starších, studených stenách
Rozdiel nie je dramatický, ale profesionálne fólie si udržia vlastnosti dlhšie.
Užitočný doplnok, nie náhrada za dôležité opatrenia
Reflexná fólia za radiátorom je jednoduché, lacné a funkčné riešenie, ktoré môže zlepšiť tepelný komfort v miestnosti. Je však vhodné chápať ju ako doplnok. Nenahradí:
- zateplenie stien
- výmenu okien
- odvzdušňovanie radiátorov
- správne vetranie a reguláciu teploty
V kombinácii s dobrými návykmi pri kúrení však môže priniesť malé, ale stabilné úspory a znížiť tepelné straty tam, kde vznikajú najčastejšie.