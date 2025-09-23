Chcete altánok, bazén či skleník? Pozor, toto musíte vedieť pred stavbou, inak hrozia pokuty

Mnohí majitelia domov a záhrad by si radi skrášlili svoj pozemok pergolou, altánkom, skleníkom alebo menším bazénom. Kým v Česku vstupuje do platnosti od augusta 2025 nová úprava, na Slovensku sa pravidlá pre drobné stavby zatiaľ nemenia. Stále platí stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a jeho doplnenia, ktoré jasne určujú, kedy postačí iba ohlásenie drobnej stavby, a kedy je potrebné stavebné povolenie.
Video: Postup pri stavbe skleníka – krok za krokom
Ak si plánujete svojpomocne postaviť skleník, pomôže vám praktický návod vo videu.
Čo je drobná stavba podľa slovenského zákona
Drobné stavby sú definované v § 139b stavebného zákona. Ide o také stavby, ktoré:
- dopĺňajú hlavnú stavbu (napríklad rodinný dom alebo chatu)
- majú doplňujúcu funkciu – napríklad sklad, garáž, kôlňa, skleník či bazén
- neslúžia na bývanie ani rekreáciu
- majú spravidla jedno nadzemné podlažie a nemajú významný vplyv na životné prostredie
Typickými príkladmi drobných stavieb sú:
- záhradný domček
- kôlňa na náradie
- altánok alebo pergola
- skleník
- menší bazén, žumpa alebo plot
Kedy stačí len ohlásenie
Ak ide o drobnú stavbu, zákon umožňuje jej realizáciu len na základe ohlásenia stavebnému úradu. To znamená, že stavebník predloží stručný popis stavby, jednoduchý situačný nákres a doklad o vlastníctve alebo súhlas vlastníka pozemku.
Stavebný úrad potom vydá písomné oznámenie, že proti stavbe nemá námietky. V takomto prípade nepotrebujete plnohodnotné stavebné povolenie ani projektovú dokumentáciu od autorizovaného projektanta.
Kedy je potrebné stavebné povolenie
Stavebné povolenie je potrebné vždy, keď:
- stavba nespĺňa definíciu drobnej stavby (napr. garáž väčších rozmerov, rekreačná chatka, obytný domček)
- má viac než jedno podlažie alebo je výrazne podsklepená
- jej rozloha alebo charakter môže ovplyvniť životné prostredie alebo susedov
- je umiestnená v území, kde to vyžaduje územný plán alebo pamiatková ochrana
To znamená, že napríklad väčší bazén, prístrešok na auto alebo rekreačná stavba už budú vyžadovať klasické stavebné povolenie.
Odstupy od hraníc pozemku
Na Slovensku zákon neudáva jednotnú vzdialenosť 2 metre od hranice pozemku, ako je to v Česku. Odstupy sa posudzujú podľa:
- územného plánu obce
- hygienických a protipožiarnych predpisov
- stanoviska stavebného úradu
V praxi sa často vyžaduje, aby drobná stavba nebola umiestnená tesne pri plote suseda, najmä ak by to mohlo obmedzovať osvetlenie alebo využívanie jeho pozemku. Ak plánujete stavať bližšie, je dobré mať písomný súhlas suseda.
Prečo sa oplatí konzultovať so stavebným úradom
Aj keď sa môže zdať, že pri drobných stavbách netreba riešiť veľa byrokracie, vždy je rozumné obrátiť sa na miestny stavebný úrad. Ten vám:
- potvrdí, či ide skutočne o drobnú stavbu
- povie, či stačí ohlásenie, alebo je potrebné stavebné povolenie
- upozorní vás na špecifické obmedzenia – napríklad ak sa pozemok nachádza v pamiatkovej zóne alebo v chránenom území
Záver
Na Slovensku sa drobné stavby ako pergola, altánok, skleník alebo menší bazén vo väčšine prípadov riešia ohlásením na stavebnom úrade. Stavebné povolenie je nutné len vtedy, ak stavba presiahne zákonné parametre alebo je určená na bývanie či rekreáciu.
Pred začiatkom výstavby je preto vždy najistejšie konzultovať svoj zámer s miestnym stavebným úradom, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám alebo pokutám.