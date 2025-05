Chcete, aby práčka vydržala roky? Pozor na tieto chyby, ktoré robíte pravidelne

Práčka patrí medzi najpoužívanejšie domáce spotrebiče, ktoré výrazne uľahčujú život. Pokiaľ funguje bez problémov, väčšina ľudí ju nijako nerieši. To je však chyba, ktorá vás môže vyjsť draho. Servisný technik upozorňuje, že starostlivosť o práčku by mala začať ihneď po jej kúpe. Čím lepšie sa o ňu staráte, tým dlhšie vám bude spoľahlivo slúžiť. Ako teda správne postupovať?

Od čoho závisí životnosť vašej práčky?

Dĺžku životnosti práčky ovplyvňuje viacero faktorov. Predovšetkým je to frekvencia prania, kvalita vody vo vašej oblasti a spôsob, akým práčku používate. Tvrdá voda obsahuje viac minerálov, ktoré spôsobujú usadzovanie vodného kameňa na vnútorných súčiastkach spotrebiča. Navyše dnešné práčky majú často plastové súčiastky namiesto kovových, čo síce znižuje cenu, ale zároveň aj životnosť.

„Ľudia sa dnes často sťažujú, že spotrebiče nevydržia toľko ako v minulosti. Kedysi ste mohli jednu práčku používať aj 15 rokov, dnes je podobná životnosť skôr výnimkou. Realistickejšie čísla sú 6 až 8 rokov, ak sa o ňu správne staráte,“ vysvetľuje servisný technik.

Napriek tomu sa stále oplatí investovať do pravidelnej starostlivosti – predĺži sa tým životnosť práčky a vyhnete sa nečakaným a nákladným opravám.

Pravidelne kontrolujte hadice

Aspoň raz mesačne by ste mali skontrolovať hadice na zadnej strane práčky. Zamerajte sa na prípadné praskliny, deformácie alebo vypukliny. Servisný technik upozorňuje, že mnohí ľudia robia chybu, keď práčku umiestnia príliš blízko k stene. Hadice sú potom namáhané, ohýbajú sa a oveľa rýchlejšie sa opotrebujú. Zabezpečte preto vždy dostatok priestoru medzi práčkou a stenou, čím výrazne predĺžite životnosť hadíc a zabránite nečakanému úniku vody.

Nepreťažujte práčku

Každá práčka má určenú maximálnu kapacitu bielizne, ktorú by ste nemali prekračovať. Ideálne je naplniť bubon približne do troch štvrtín jeho celkového objemu. Keď práčku preťažíte, hrozí, že vaše oblečenie nebude dobre vyprané. Budete ho musieť prať znova, čo znamená nielen zbytočne minutý čas a energiu, ale aj zvýšené opotrebovanie spotrebiča. Myslite na to, že menej je niekedy viac.

Nepreháňajte to s pracím prostriedkom

Častou chybou je používanie nadmerného množstva pracieho prášku či gélu. Niektorí ľudia si totiž myslia, že čím viac prostriedku použijú, tým lepší výsledok dosiahnu. Opak je však pravdou.

„Ak použijete priveľa pracieho prášku, práčka ho nedokáže kompletne rozpustiť a následne sa usádza na oblečení. To vedie nielen k horšie vypratej bielizni, ale môže tiež spôsobiť podráždenie pokožky alebo alergické reakcie,“ varuje servisný odborník.

Najmä v oblastiach s tvrdou vodou je vhodné množstvo prostriedku dokonca mierne znížiť oproti odporúčaniu na obale.

Práčka sama od seba čistá nebude

Hoci práčka zabezpečuje, že vaše oblečenie vychádza krásne čisté a voňavé, neznamená to, že je čistá aj samotná práčka. Počas prania sa v nej usadzujú zvyšky vlasov, mastnota, pot, prach a odlupujúce sa časti pokožky. Tieto nečistoty sa najčastejšie hromadia najmä na gumovom tesnení okolo bubna práčky.

Pravidelne, aspoň raz za týždeň, preto toto tesnenie dôkladne vyčistite handričkou namočenou v octovej vode. Ocot odstráni nielen nečistoty, ale aj vodný kameň, plesne a baktérie, ktoré môžu zapríčiniť nepríjemný zápach.

Nechávajte práčku po praní otvorenú

Okamžite po skončení prania vyberte mokré prádlo von a nechajte práčku otvorenú, aby vnútro bubna vyschlo. Zavreté dvierka zvyšujú vlhkosť a spôsobujú vznik nepríjemného zápachu, dokonca aj plesní. „Ak necháte prádlo vo vnútri dlho, môže zatuchnúť a vy ho musíte oprať znova. Zbytočne si pridávate prácu a skracujete životnosť práčky,“ upozorňuje technik.

Udržujte práčku stabilnú a v rovnováhe

V neposlednom rade nezabúdajte, že práčka musí stáť pevne a rovno na podlahe. Ak je vaša práčka staršia a počas žmýkania „skáče“, jej nestabilita priamo ovplyvňuje životnosť spotrebiča. Vibrácie bubna totiž rýchlo opotrebúvajú vnútorné diely a môžu viesť k poškodeniu práčky.

V prípade, že práčka nestojí rovno, použite vyrovnávacie podložky alebo nastaviteľné nožičky. Tým zabezpečíte, že spotrebič vydrží dlhšie a vy si ušetríte peniaze aj starosti.