Cestujte bez cestovky a ušetrite. Tieto overené triky vám zachránia peňaženku

Cestovanie s cestovnou kanceláriou môže byť pohodlné – nemusíte plánovať, len nasadnete a necháte sa voziť. Ak však máte radi vlastnú slobodu, túžite po autentických zážitkoch a chcete ušetriť nemalé peniaze, cestovanie na vlastnú päsť bude tou správnou voľbou. Ako sa však nenechať nachytať a zároveň si cestu dokonale užiť?

Dobrodružstvo aj bez cestovky? Jednoznačne áno!

Tvrdiť, že s cestovnou kanceláriou nezažijete žiadne dobrodružstvo, by nebola pravda. Mnohé cestovky dokonca ponúkajú špeciálne dobrodružné balíčky. Nocovanie v luxusnom glampingu uprostred divočiny, safari výlety v terénnych autách, adrenalínové zipline nad priepastiami alebo let balónom ponad tisícročné chrámy – všetko je možné, ak na to máte dostatok financií.

Lenže ak sa spoľahnete sami na seba, ušetríte množstvo peňazí a navyše zažijete autentickosť miest, kam sa dostanete. Na rovnaké chrámy v barmskom Pagane sa môžete pozerať aj z miestneho nákladného auta, sediac na drevenej lavici a debatovať s domácimi. Takto sa navyše dozviete aj tipy, kde sa lacno a chutne najete.

Kedy cestovať? Načasovanie je kľúčom k úsporám

Základom lacného cestovania je správny výber termínu. Sezónne výkyvy počasia, monzúny, polárne dni či obdobia sucha – to všetko môžete vedieť už rok dopredu a podľa toho kúpiť lacnejšiu letenku. Ak budete trochu trpezliví a pohľadáte s predstihom, objavia sa skutočné cestovateľské lahôdky za výborné ceny.

Napríklad ešte v decembri 2023 sa dalo letieť z Viedne na Nový Zéland len za približne tisíc eur. Nevýhodou sa mohol zdať dlhý, až devätnásťhodinový prestup v Šanghaji. No práve ten môže byť príležitosťou! Veď koľkokrát v živote máte možnosť povoziť sa jedným z najrýchlejších vlakov na svete a ešte si aj v Číne nakúpiť originálny čaj za výhodnú cenu?

Magické slovíčka, ktoré otvárajú dvere

Ak cestujete sami, oceníte každé naučené slovo v miestnom jazyku. Pozdraviť, poďakovať sa, ospravedlniť sa – tieto slová budujú okamžité sympatie. Miestni vás nebudú brať ako namysleného turistu, ale ako priateľského človeka, ktorý sa snaží zapadnúť. A ak ovládate aj základné čísla, bude to už len príjemným bonusom, hoci čísla väčšinou nájdete na bankovkách či cenovkách.

Smlúvanie – umenie alebo nutnosť?

Smlúvanie je súčasťou kultúry v mnohých ázijských či afrických krajinách. Nie každý sa v tom cíti pohodlne. Možno máte pocit, že je nedôstojné hádať sa o cenu, no ide o úplne prirodzenú súčasť miestneho života. Dobrým psychologickým trikom, ktorý uľahčí každé vyjednávanie, je uvedomiť si, že produkt nutne nepotrebujete. Prodejcovia okamžite cítia vašu neistotu či túžbu a práve vtedy cena rastie. Ak však máte v hlave jasno, že sa nič nestane, ak tovar nekúpite, vaše gestá budú pokojné a vyjednávanie pôjde omnoho jednoduchšie.

Ak chcete výhodnejšie ceny, skúste nakupovať ďalej od turistických atrakcií – lokálne trhy v menších mestách a dedinkách ponúkajú oveľa priaznivejšie ceny.

Ako nepreplatiť za jedlo?

V hosteloch s kuchynkou si môžete variť sami z lokálnych surovín nakúpených na trhu. Ak však nechcete tráviť čas pri hrncoch, vyrazte na miesta, kam chodia jesť domáci obyvatelia. Tieto malé, často nenápadné bistrá ponúkajú autentické jedlá za zlomok ceny luxusných reštaurácií.

Nezabudnite ochutnávať špeciality. V Taliansku cestoviny, vo Vietname výživné polievky z ulice a v Mexiku korenisté fazule. Platí jednoduché pravidlo – čím drahšie miesto, tým menej autentický zážitok.

Ubytovanie – vyberajte rozumne

Ak chcete šetriť na ubytovaní, zamierte do hostelov alebo lacných hotelov v blízkosti vlakových staníc či menej turistických oblastí. Rezervácia vopred sa často oplatí, najmä počas lokálnych osláv alebo sviatkov, kedy býva plno.

Základným štandardom je čistá posteľ, toaleta, sprcha a ideálne aj Wi-Fi pripojenie. Určite si však ešte pred zaplatením izbu osobne prezrite. Možno objavíte, že izba za rovnakú cenu na druhej strane chodby má oveľa krajší výhľad. A pozor na zásuvky – redukcia do miestnych zásuviek je nevyhnutnosťou!

Najväčší benefit samostatného cestovania? Absolútna sloboda

Najlepším dôvodom, prečo cestovať bez cestovnej kancelárie, je sloboda. Páči sa vám niekde? Zostaňte o deň či dva dlhšie. Stretávajte miestnych ľudí, využívajte dopravu, akú používajú oni – od rikše v Dillí po typický žltý taxík v New Yorku. Takto získate informácie, ktoré sa v žiadnych sprievodcoch nedočítate.

A možno sa vám stane, podobne ako nám na Novom Zélande, že vás vezme stopom miestna úradníčka z ministerstva, ktorá má na starosti menšiny, a vy sa dozviete množstvo zaujímavostí o rasových vzťahoch v krajine. Potvrdí sa vám známe pravidlo: koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.

Cestovanie na vlastnú päsť nie je len lacnejšie, ale hlavne vám umožní zažiť svet oveľa osobnejšie, intenzívnejšie a autentickejšie. Skúste to a uvidíte, že späť k organizovaným zájazdom sa vám už nebude chcieť.