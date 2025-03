Cestujete radi? Potom isto viete, akou menou sa platí v rôznych kútoch sveta

Vedeli ste, že napriek rozmachu digitálnych platieb zostáva v mnohých krajinách hotovosť stále na prvom mieste? A to nielen v exotických destináciách. Dokonca aj v rámci Európy sa stane, že vám na niektorých miestach platobnú kartu nemusia prijať, pričom bankovky a mince vám zachránia situáciu. Ak teda milujete cestovanie, oplatí sa vedieť, čím sa kde platí a mať poruke aspoň menšiu finančnú rezervu v hotovosti.

Slovenská skúsenosť: Prechod na euro

Slovensko je jednou z tých krajín EÚ, ktoré už euro oficiálne používajú. S oficiálnym prechodom sa začalo 1. januára 2009. Dovtedajšia slovenská koruna tak odišla do histórie a staré bankovky a mince postupne nahradila nová mena. Aké to malo výhody?

Jednoduchšie cestovanie: Dnes, keď vyrazíte kamkoľvek do eurozóny, v peňaženke vám stačia eurá bez nutnosti ich meniť za inú menu.

Prehľadnejšie hospodárenie: Prechod na „spoločné" ceny zároveň ukázal, ako sú na tom naše peňaženky v porovnaní s ostatnými krajinami.

Zmena optiky pri cenách: Zvykať si na to, že pivo už nestojí 30 korún, ale 1 euro, bola spočiatku zmena. Postupne si však väčšina ľudí zvykla porovnávať ceny v novom, „európskom" meradle.

Samozrejme, aj u nás sa objavili obavy z nárastu cien. V mnohých prípadoch sa reálne zdraženie potvrdilo, no časť tohto efektu bolo len vnímanie ľudí, ktorí si ťažšie zvykali na iné číselné hodnoty.

Krásne bankovky, ktoré nosia históriu (a dizajn)

Ešte pred eurom boli slovenské koruny nielen platidlom, ale tak trochu aj umeleckým dielom, podobne ako české či iné národné bankovky. Pri navrhovaní eur sa však Európska centrálna banka rozhodla pre motívy mostov a okien, ktoré symbolizujú európsku jednotu a otvorenosť. Hoci mnohí nostalgicky spomínajú na staré koruny s výjavmi z našich dejín, treba uznať, že európske bankovky sú navrhnuté s ohľadom na jednoduchosť a hlavne vysokú ochranu proti falšovaniu.

Zaujímavosťou je, že niektoré krajiny si nechávajú vyrábať špeciálne edície pamätných mincí, čím do určitej miery zachovávajú tradíciu a podporujú národnú identitu. Takéto mince zberatelia vyhľadávajú, a niekedy sa k nim dá dostať aj počas bežného platenia.

Každá krajina má iný príbeh so svojou menou

Aj keď Slovensko dnes používa euro, netreba zabúdať na to, že v iných krajinách EÚ stále funguje vlastná mena (napríklad v Česku či Poľsku). Navyše, ak sa vyberiete niekam ďalej, napríklad do Ázie alebo Afriky, zaplatíte tam bankovkami, ktoré ste ešte nikdy nevideli a ktoré nesú často kultúrne, historické či prírodné motívy.

Historická stabilita: Mnohé krajiny, podobne ako kedysi Československo, mali na bankovkách významné osobnosti, často aj politikov. Neskôr sa prechádzalo na univerzálnejšie motívy (zvieratá, rastliny, architektonické pamiatky), aby bankovky neboli z politických dôvodov predmetom sporov.

Historická stabilita: Mnohé krajiny, podobne ako kedysi Československo, mali na bankovkách významné osobnosti, často aj politikov. Neskôr sa prechádzalo na univerzálnejšie motívy (zvieratá, rastliny, architektonické pamiatky), aby bankovky neboli z politických dôvodov predmetom sporov.

Veľa mien v peňaženke: Pamätáte si, ako ste pred rokmi cestovali cez viac krajín a museli mať pri sebe celú plejádu rôznych bankoviek a mincí? Dnes to už tak často neriešime, no niektoré trasy mimo eurozóny si stále žiadajú aspoň základné vreckové v miestnej mene.

Potreba hotovosti vás môže prekvapiť

Hoci máme v súčasnosti moderné technológie a bezkontaktné platby, ktoré fungujú takmer po celej Európe, môže sa stať, že v menších mestách alebo pri turistických atrakciách niekde v zahraničí (či dokonca u nás) narazíte na prevádzku, kde jednoducho potrebujú platbu v hotovosti. Poruchy terminálov či bankomatov tiež nie sú výnimočné.

Môže sa vám teda zísť niekoľko rád:

Majte so sebou minimálne malé vreckové: Na drobné výdavky ako voda, občerstvenie či lístok na MHD. Zistite si kurz a poplatky: Ak idete do krajiny, kde euro neplatí, vyhnete sa tak nepríjemnému prekvapeniu pri výmene peňazí. Nespoliehajte sa len na jednu platobnú kartu: Pre istotu majte náhradnú kartu alebo aspoň dostatočnú hotovosť v prípade výpadkov. Rôzne meny, rôzne pravidlá: V niektorých krajinách neakceptujú poškodené bankovky alebo bankovky vydané pred rokom X, preto je dobré mať „aktuálnu“ verziu peňazí.

Zhrnutie na cesty

Slovensko má svoju cestu k euru už za sebou, a tak nám v bežnom živote odpadli starosti s výmenami korún za eurá. Zároveň sme si však ponechali spomienky na časy, keď sme si potrebovali do Francúzska zobrať francúzske franky a pri ceste do Rakúska zase šilingy. Na jednej strane to bola zábava a dobrodružstvo, na druhej strane aj poriadny zmätok.

Dnes máme s eurom vo väčšine Európy voľné pole pôsobnosti, ale ak nás lákajú ciele mimo eurozóny, je dobré sa pred cestou pripraviť. Overte si, akou menou sa platí v cieľovej krajine a či sa dá dostať k hotovosti aj v prípade poruchy bankomatov. Svet je síce globalizovaný, no platí, že čím viac informácií o menách a spôsobe platenia máte, tým menej stresu vás čaká po prílete alebo po prekročení hraníc.

Dôležité je vedieť, že aj v dobe, keď sa dá kartou zaplatiť veľa vecí, hotovosť má stále svoje opodstatnenie. Či už ide o tie najmenšie stánky s občerstvením, pamiatky v odľahlých častiach krajiny, alebo len bezpečnostnú rezervu, ak sa technika zrazu rozhodne štrajkovať.