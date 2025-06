Cestovanie so psom lietadlom. Milujete svojho maznáčika? Potom ho radšej nechajte doma alebo choďte autom

Možno práve plánujete letnú dovolenku a uvažujete, že by ste so sebou zobrali aj vášho štvornohého priateľa. Hoci predstava spoločných chvíľ pri mori či v horách môže byť veľmi lákavá, ak sa rozhodujete medzi cestou lietadlom a autom, leteckú prepravu so psom radšej ešte raz dôkladne zvážte. Pravdou totiž je, že let môže byť pre vášho domáceho miláčika veľmi stresujúcou a potenciálne nebezpečnou skúsenosťou.

Lietanie so psom: Stresujúci zážitok v nevhodných podmienkach

Aj keď svojho psa milujete nadovšetko a chceli by ste ho mať všade pri sebe, pravda je taká, že psy nie sú stvorené na cestovanie lietadlom. Nákladné priestory lietadiel, kde zvieratá väčšinou cestujú, sú pre ne krajne nepríjemné. Zvieratá sú umiestnené v malých prepravkách, oddelené od majiteľov, vystavené prudkým zmenám teploty, veľkému hluku, kolísajúcemu tlaku a úplnej tme. Takéto podmienky sú jednoducho pre akékoľvek živé tvory nevhodné.

Prekvapivo, pre letecké spoločnosti je váš štvornohý miláčik len obyčajnou batožinou. Každá aerolinka má vlastné pravidlá, ktoré upravujú prepravu domácich zvierat. Preto je dobré sa vždy dôkladne informovať priamo u konkrétnej spoločnosti, s ktorou plánujete cestovať. Väčšinou však platí pravidlo, že ak hmotnosť psa spolu s prepravkou neprekračuje osem kilogramov, môže cestovať priamo na palube lietadla. Maximálne povolené rozmery prepraviek sú pritom veľmi obmedzené, podľa informácií niektorých aerolínií ide o rozmer približne 43 x 30 x 27 cm. Niektoré aerolinky dokonca vyžadujú ešte menšie rozmery prepraviek.

Chcete vedieť viac o cestovaní so psom v lietadle?

Ak vás táto téma zaujala a chcete o nej vedieť ešte viac podrobností, určite si pozrite toto krátke video, kde sa dozviete užitočné informácie, rady a tipy, ako zvládnuť let so svojím štvornohým miláčikom čo najbezpečnejšie a najkomfortnejšie:

Ani pes na palube nemá slobodu pohybu

Možno si myslíte, že psy cestujúce na palube sú na tom výrazne lepšie než tie v nákladnom priestore. Áno, je pravda, že sú v blízkosti svojho majiteľa, no napriek tomu si počas letu nemôžu slobodne behať či sedieť v náručí svojho pána. Celý čas musia zostať uzavreté v prepravke pod sedačkou. Aj keď väčšina psov let zvládne, história pozná aj tragické prípady. Napríklad známy je prípad mopsa, ktorý uhynul priamo na palube počas dlhého čakania na štart lietadla. Letuška vtedy striktne trvala na tom, aby zviera ostalo zatvorené v prepravke pod sedadlom, čo viedlo k jeho úmrtiu.

Zvlášť citlivé na cestovanie lietadlom sú psy s krátkymi ňufákmi, tzv. brachycefalické plemená, medzi ktoré patria mopslíky, buldogy, boxery či čau-čau. Takéto plemená niektoré letecké spoločnosti odmietajú prepravovať úplne, pretože u nich existuje zvýšené riziko dýchacích problémov počas letu.

Názory ľudí, ktorí cestu lietadlom so psom ľutujú

Pes sa v priemere dožíva asi pätnásť rokov, pričom mačky ešte dlhšie. Počas tejto dlhej doby sa môže váš život výrazne meniť, vrátane možnosti dlhších pracovných pobytov v zahraničí. Jedna z majiteliek psa na sociálnych sieťach opísala, ako s manželom odmietli dvojročný pracovný pobyt v Kuala Lumpure, pretože sa báli vystaviť svojho štvorročného zlatého retrievera riziku dlhého letu v nákladnom priestore lietadla.

Ďalšia majiteľka psa zase priznala, že svojho labradora vzala zo sebou do Spojených štátov, no následne to veľmi oľutovala. Jej pes bol po lete extrémne vystresovaný, niekoľko týždňov sa spamätával a ona prisahala, že mu už nikdy nič podobné neurobí. Aj keď existujú spoločnosti, ktoré zabezpečia čo najkratší a najbezpečnejší priebeh letu, ani to úplne nevylučuje riziko.

Smutné štatistiky hovoria jasne

Podľa údajov amerického ministerstva dopravy každý rok v USA počas leteckej prepravy uhynie približne tridsať psov, ďalších dvadsaťšesť sa zraní a zopár zvierat sa dokonca stratí. To sú pritom iba oficiálne čísla, realita môže byť ešte horšia. Celkovo však každoročne lietajú milióny domácich zvierat, pre ktoré je let mimoriadne stresujúci zážitok, najmä ak trpia zdravotnými problémami alebo sú staršieho veku.

Ako minimalizovať riziko, ak už so psom letieť musíte?

Existujú určité kroky, ktoré môžu riziko minimalizovať. Pred cestou psa dôkladne vyšetrite u veterinára, aby ste mali istotu, že nemá žiadne zdravotné problémy, predovšetkým srdcové choroby. Vyhýbajte sa letným mesiacom, kedy teploty v lietadlách prudko kolíšu, a vždy si vyberajte priame lety. Zvieratá navyše pravidelne na let pripravujte, zvyknite ich na prepravku a vytvorte im v nej príjemné prostredie – napríklad pomocou obľúbenej deky či hračky.

Dobrá správa na záver – existujú lepšie možnosti

V súčasnosti sa postupne zlepšujú možnosti cestovania so psom. Niektoré aerolinky už umožňujú väčším plemenám cestovať priamo na palube lietadla, prípadne ponúkajú špeciálne lety určené výhradne majiteľom psov. Aj keď cena takejto letenky je vysoká, môže ísť o bezpečnejšie riešenie v prípade, že so psom cestovať jednoducho musíte.