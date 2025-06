Cestovanie legendárnym Orient Expressom v lete 2025. Ceny, trasy a všetky dôležité detaily

Ak si chcete dopriať cestu, ktorá nebude iba obyčajným presunom z jedného mesta do druhého, ale skôr exkluzívnou výpravou v čase, cestovanie legendárnym Orient Expressom je ideálnou voľbou. Na leto 2025 pripravila spoločnosť dve atraktívne možnosti, z ktorých každá prináša úplne odlišný zážitok, no obe sú stelesnením luxusu, elegancie a dobrodružstva.

Venice Simplon-Orient-Express (VSOE): návrat do zlatej éry cestovania

Venice Simplon-Orient-Express je synonymom nostalgického cestovania, ktoré vás v okamihu prenesie späť do obdobia 20. rokov minulého storočia. Každý detail vlaku je do najmenšej maličkosti dotiahnutý do dokonalosti. Starostlivo zreštaurované vozne zariadené v štýle art deco, špičková obsluha s osobným prístupom ku každému pasažierovi a kulinárske špeciality od slávneho francúzskeho šéfkuchára robia z tejto cesty viac než len obyčajnú jazdu vlakom – ide o exkluzívny zážitok pre všetky zmysly.

Počas dňa sa cestujúci môžu nechať unášať krásami krajín, ktorými vlak prechádza, ako sú Benátky, Paríž, Praha či exotický Istanbul, zatiaľ čo večery sú vyhradené pre posedenie v barovom vozni pri pohári kvalitného kokteilu za sprievodu živej hudby.

Pozrite si krátku ukážku z atmosféry legendárneho Orient Expressu v tomto videu:

Video: Ako vyzerá cesta Orient Expressom

Koľko stojí cesta Venice Simplon-Orient-Expressom?

Luxus nie je lacný, čo dokonale odzrkadľujú aj ceny lístkov na VSOE. Cena za najlacnejšiu dvojlôžkovú kabínu začína približne na úrovni 3 500 libier (okolo 101 500 eur). Ak si však chcete dopriať maximálny luxus a pohodlie v Grand Suite, musíte počítať s cenou, ktorá môže presiahnuť aj 60 000 libier (približne 1,74 milióna eur). Táto najexkluzívnejšia možnosť sa týka napríklad päťnočnej trasy z Istanbulu do Paríža.

Pre lepšiu predstavu uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov cien:

Londýn – Benátky (dvojlôžková kabína): od 4 275 libier (približne 124 000 eur)

od 4 275 libier (približne 124 000 eur) Budapešť – Paríž (Grand Suite): od 12 300 libier (približne 357 000 eur)

od 12 300 libier (približne 357 000 eur) Istanbul – Paríž (5 nocí, Grand Suite): až 61 200 libier (približne 1 776 000 eur)

V cene všetkých lístkov je zahrnuté ubytovanie, všetky jedlá a nápoje na palube, a samozrejme, prvotriedna obsluha.

Rezervácie odporúčame riešiť čo najskôr, ideálne s niekoľkomesačným predstihom, pretože záujem o tieto luxusné trasy býva enormný.

Orient Express La Dolce Vita: Taliansko na koľajniciach

Druhou možnosťou, ktorá prvýkrát vyrazila na trate práve v roku 2025, je moderná a štýlová verzia Orient Expressu s názvom La Dolce Vita. Tento nový variant je skôr inšpirovaný šarmom, módou a atmosférou Talianska zo 60. a 70. rokov. Interiér vlaku navrhlo známe talianske štúdio Dimorestudio, ktoré stavilo na retro eleganciu a jedinečný dizajn, pričom kulinársku stránku zastrešuje renomovaný šéfkuchár Heinz Beck, držiteľ troch michelinských hviezd.

La Dolce Vita je koncipovaná skôr ako „butikový hotel na koľajniciach“. Namiesto dlhých európskych trás ponúka kratšie, prevažne jedno- až dvojnočné cesty, ktoré dokonale kombinujú pohodlie s poznávaním talianskej kultúry, gastronómie a prírodných krás.

Vybrané trasy La Dolce Vita a ich ceny:

Toskánske vinice – dvojdňová cesta (1 noc): od 3 500 eur za osobu (cca 86 000 eur)

– dvojdňová cesta (1 noc): od 3 500 eur za osobu (cca 86 000 eur) Sicília (Catania – Palermo – Taormina) – dvojdňová cesta (1 noc): od 3 500 eur (cca 86 000 eur)

– dvojdňová cesta (1 noc): od 3 500 eur (cca 86 000 eur) Benátky a Portofino – trojdňová cesta (2 noci): od 7 000 eur (cca 174 000 eur)

Okrem týchto trás existujú aj dlhšie varianty alebo kombinované zájazdy, ktoré zahŕňajú pobyty v špičkových hoteloch, napríklad v Ríme či vo Florencii.

Čo všetko je zahrnuté v cene cestovného lístka?

Či už si vyberiete Venice Simplon-Orient-Express, alebo La Dolce Vita, nemusíte sa obávať skrytých poplatkov. V cene oboch variantov je zahrnutý kompletný all-inclusive servis:

Vynikajúce pokrmy a nápoje pripravené svetoznámymi šéfkuchármi.

Nepretržitá obsluha s osobným prístupom.

Prístup do spoločenských a barových priestorov.

Pri variante La Dolce Vita navyše aj exkluzívne výlety mimo vlak, ktoré odhalia skryté kúty Talianska a ponúknu autentické zážitky, ku ktorým sa bežný turista nedostane.

Rezervácia lístkov a prečo ju riešiť včas?

Rezervácia je možná priamo cez oficiálne stránky oboch vlakov alebo prostredníctvom autorizovaných predajcov cestovných služieb. Predovšetkým pri VSOE je nevyhnutné rezervovať cestu s veľkým časovým predstihom, keďže tie najobľúbenejšie trasy a luxusné kabíny bývajú vypredané aj niekoľko mesiacov dopredu. La Dolce Vita ponúka možnosť predrezervácie, čo sa odporúča najmä vtedy, ak chcete byť medzi prvými, ktorí si užijú nový vlak a jeho exkluzívne trasy po Taliansku.