Cesto stačí omotať okolo pohára. Tento domáci chlieb je jednoduchý a chutí fantasticky!

Pečenie domáceho pečiva je opäť veľkým hitom a jeho vôňa sa len ťažko dá nahradiť niečím iným. Ak nemáte času nazvyš, vyskúšajte rýchly recept na výborný plnený chlieb, ktorý je zvonka príjemne chrumkavý a zvnútra neodolateľne lahodný.
Ak vás pohltilo čaro domáceho pečenia, možno si tento recept okamžite pridáte do svojho repertoáru.
Nejde o obyčajný chlieb – pripraví ho aj začiatočník a výsledkom je krásny, voňavý bochník, ktorý upúta nielen chuťou, ale aj zaujímavým vzhľadom.
Chlieb nemusí byť plnený až po upečení ako sendvič. Náplň sa dá vložiť priamo do cesta, takže vznikne „chlieb s prekvapením“, ktorý doma určite zaboduje.
Skvele sa hodí aj ako rýchla desiata či obed do práce.
Chlieb v domácnostiach kedysi a dnes
V minulosti mala každá gazdiná svoj overený recept a domáci chlieb bol samozrejmosťou na každom stole.
Postupne sa však tradícia vytratila – nahradila ju priemyselná výroba a neskôr aj polotovary, ktoré sa len dopekajú. Dnes sa však situácia mení a domáci chlieb zažíva veľkú renesanciu.
Základné princípy prípravy chleba
Najdôležitejšou surovinou je múka – najčastejšie kombinácia pšeničnej a ražnej. Na nakysnutie sa používa kvások, droždie alebo klasické kvasnice.
Cesto je potrebné dôkladne vymiestiť a nechať odpočívať, aby získalo správnu pružnosť a objem.
Chlieb môžete piecť v rúre alebo v domácej pekárni. Receptov existuje nespočetné množstvo, no tento originálny postup z rúry patrí medzi tie, ktoré nesklamú.
Je jednoduchý, rýchly a výsledok bude tak chutný, že sa k nemu určite vrátite.
Recept na originálny chlieb plnený slaným syrom
Video inšpirácia:
Postup:
- Do misky rozdrobte 20 g droždia, zalejte ho 200 ml teplého mlieka, prisypte 2 lyžice hladkej múky a 1 lyžičku kryštálového cukru.
Premiešajte, prikryte utierkou a nechajte približne 10 minút pracovať.
- Vykysnutý kvások prelejte do väčšej misy a pridajte:
- 180 g crème fraîche
- 60 ml oleja
- 200 ml vody
- 1 lyžičku soli
- 850 g múky
Vypracujte hladké, pružné cesto – ručne alebo robotom.
- Cesto prikryte utierkou a nechajte 30 minút kysnúť.
Potom ho preložte na pomúčenú dosku a rozdeľte na dve rovnaké časti.
- Jednu časť rozvaľkajte na obdĺžnik a potrite 120 g mäkkého masla.
- V miske roztlačte vidličkou 200 g syra feta, primiešajte nasekanú čerstvú petržlenovú vňať a rovnomerne zmes rozotrite po ceste.
Jemne prejdite valčekom, aby sa náplň spojila s cestom.
- Cesto nakrájajte rádielkom na pruhy široké 5 – 7 cm.
Tvarovanie:
- Okrúhlu tortovú formu vymažte maslom a vysypte múkou alebo strúhankou.
- Doprostred položte pohár z hrubého skla obrátený hore dnom – aj ten natrite maslom a posypte múkou, aby sa cesto neprilepilo.
- Pruhy cesta namotávajte okolo pohára po celej ploche formy.
- Rovnakým spôsobom spracujte aj druhú polovicu cesta, aby bola forma úplne zaplnená.
Pečenie:
Pečte vo vyhriatej rúre na 180 °C približne 30 minút