Český relikviár ukrýval šokujúce tajomstvo. Vedci v ňom objavili zub pravekej ryby

Relikviár svätého Maura, jedna z najcennejších románskych pamiatok v Českej republike, sa stal stredobodom vedeckého záujmu. Odborníci v jeho drahokamovej výzdobe objavili predmet, ktorý na prvý pohľad pôsobí ako bežný kameň. V skutočnosti však ide o skamenelý zub pravekej ryby druhu Scheenstia. Tento nález bol identifikovaný v roku 2021 a považuje sa za vôbec najstarší doložený tzv. „ropuší kameň“.
Relikviár svätého Maura – vzácny poklad románskeho obdobia
Relikviár svätého Maura vznikol začiatkom 13. storočia a pôvodne slúžil ako schránka pre ostatky svätého Maura. Je zdobený zlatom, striebrom a množstvom drahokamov. Po stáročia sa o ňom stratili zmienky a znova bol objavený až v 20. storočí v Bečove nad Teplou.
Po reštaurovaní sa stal hlavnou súčasťou expozície na bečovskom zámku a patrí medzi najvzácnejšie pamiatky románskeho umenia v Európe.
Relikviár sv. Maura skrýval tajomstvo stredoveku. Vedci neverili vlastným očiam
Ako vedci odhalili ropuší kameň
Pri čistení drahokamovej výzdoby v roku 2021 si reštaurátori všimli kameň, ktorý sa od ostatných odlišoval. Podrobné skúmanie viedlo k zisteniu, že nejde o minerál, ale o fosíliu – konkrétne zub druhohornej ryby rodu Scheenstia.
Vedúca výskumného tímu Růžena Gregorová potvrdila, že tento predmet predstavuje najstarší známy exemplár ropušieho kameňa, ktorý sa zachoval priamo v umeleckom diele z 13. storočia.
Poverčivé predstavy a skutočný pôvod
V stredoveku boli „ropušie kamene“ považované za magické predmety. Podľa dobových predstáv mali vznikať v tele ropúch a ich úlohou bolo chrániť pred jedmi či chorobami. Z tohto dôvodu sa často objavovali v šperkoch alebo korunovačných klenotoch.
Dnešná veda však dokazuje, že tieto kamene sú v skutočnosti fosílie – najčastejšie zuby pravekých rýb. Objav v relikviári svätého Maura je preto zaujímavý nielen z pohľadu histórie umenia, ale aj paleontológie.
Výnimočnosť českého nálezu
Kým väčšina známych ropuších kameňov pochádza zo 14. až 17. storočia, exemplár z Bečova je podstatne starší – súvisí priamo s obdobím vzniku relikviára, teda s prvou štvrtinou 13. storočia.
Tým sa zaraďuje medzi mimoriadne cenné historické nálezy. Je dokladom toho, že stredovekí tvorcovia relikviára mohli vedome použiť predmet, ktorému pripisovali ochrannú moc, a tým prepojili umelecké dielo s poverami a vierami svojej doby.
Relikviár svätého Maura je po reštaurácii vystavený v Pluhovských domoch pri zámku Bečov nad Teplou. Návštevníci si môžu prezrieť nielen jeho precízne spracovanie, ale aj ropuší kameň, ktorý mu dodáva nový, vedecký aj symbolický rozmer.