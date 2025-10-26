Červená, žltá alebo biela. Ktorá cibuľa je pre zdravie najlepšia?

Cibuľa patrí medzi potraviny, ktoré sú v slovenskej kuchyni úplnou samozrejmosťou. Používame ju do polievok, omáčok, mäsových jedál aj šalátov. No hoci všetky druhy cibule na prvý pohľad vyzerajú podobne, v skutočnosti sa mierne líšia v zložení a v obsahu zdraviu prospešných látok.
V obchodoch nájdeme tri bežné typy: žltú, bielu a červenú. Každá má svoju chuť, vôňu a využitie – no aj svoj jedinečný prínos pre zdravie. Poďme sa pozrieť, ktorá z nich má najviac výživných látok a čo hovoria vedecké výskumy.
Koľko cibule vlastne zjeme?
Podľa odhadov zjedia Slováci ročne približne 10 až 12 kilogramov cibule na osobu. To nie je prekvapujúce – cibuľa sa u nás používa ako základ takmer každého druhého teplého jedla.
Okrem kulinárskeho využitia sa však oddávna používala aj ako domáci liek – napríklad cibuľový sirup proti kašľu či obklad na zápal ucha. Moderná veda potvrdzuje, že cibuľa naozaj obsahuje látky s antibakteriálnym, antioxidačným a protizápalovým účinkom.
Tri druhy cibule a ich rozdiely
Každá cibuľa má trochu inú chuť a výživové zloženie:
- Žltá cibuľa je najrozšírenejšia a má výraznú, pikantnú chuť. Obsahuje allicín, sírnu zlúčeninu, ktorá je zodpovedná za jej typickú vôňu aj za to, že pri krájaní štípu oči. Allicín má mierne antibakteriálne účinky.
- Biela cibuľa má tenkú šupku a chuťovo je jemnejšia, niekedy až sladkastá. Obsahuje o niečo menej flavonoidov než žltá, ale výborne sa hodí do svetlých omáčok či šalátov, kde nechceme výraznú chuť.
- Červená cibuľa vyniká nielen farbou, ale aj obsahom anthokyanínov – prírodných farbív, ktoré pôsobia ako antioxidanty. Tie prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom a môžu podporovať zdravie ciev.
Rozdiely medzi nimi nie sú dramatické, no práve červená cibuľa má zvyčajne o niečo viac týchto prospešných látok než ostatné druhy.
Prečo sa hovorí, že červená cibuľa je najzdravšia
V roku 2017 uskutočnili vedci na Univerzite v Guelphe (Kanada) štúdiu, v ktorej porovnávali viacero odrôd cibule. Zistili, že červené odrody obsahujú najviac flavonoidov – najmä kvercetínu a anthokyanínov.
Tieto látky majú antioxidačné účinky, teda pomáhajú neutralizovať voľné radikály, ktoré poškodzujú bunky. V laboratórnych pokusoch (in vitro) výťažky z červenej cibule spomalili rast niektorých typov rakovinových buniek.
Treba však dodať, že ide o predbežné výskumy, ktoré nepreukazujú, že jedenie cibule dokáže rakovinu liečiť alebo jej úplne zabrániť. Môžeme však s istotou povedať, že cibuľa je zdravou súčasťou vyváženej stravy a pravidelná konzumácia sa spája s nižším rizikom niektorých chronických ochorení.
Spoločné vlastnosti všetkých cibúľ
Nech už si vyberieš akúkoľvek farbu, všetky druhy cibule obsahujú:
- vitamín C, ktorý posilňuje imunitu
- vitamíny skupiny B, vrátane kyseliny listovej
- draslík, ktorý podporuje správny krvný tlak
- a vlákninu a prebiotiká, hlavne inulín, ktorý pomáha zdravej črevnej mikroflóre
Cibuľa tiež obsahuje sírne zlúčeniny, ktoré môžu pomáhať znižovať hladinu cholesterolu a podporovať zdravie srdca. Výskumy naznačujú, že ľudia, ktorí jedia cibuľu pravidelne, môžu mať nižšie riziko vzniku srdcovocievnych ochorení.
Ďalšie zdravotné prínosy cibule
Podľa rôznych štúdií má pravidelná konzumácia cibule viacero pozitívnych účinkov:
- Podporuje zdravie kostí – niektoré výskumy naznačujú, že ženy v menopauze, ktoré jedia cibuľu denne, môžu mať pevnejšie kosti a nižšie riziko osteoporózy.
- Pomáha regulovať hladinu cukru v krvi – obsah kvercetínu a sírnych látok môže priaznivo ovplyvňovať metabolizmus glukózy.
- Podporuje trávenie a imunitu – vďaka prebiotikám pomáha zdravej črevnej mikroflóre, ktorá je dôležitá pre celkovú obranyschopnosť organizmu.
- Pôsobí antibakteriálne – laboratórne testy potvrdili, že niektoré zložky cibule môžu obmedziť rast baktérií ako E. coli alebo Helicobacter pylori.
Ako cibuľu konzumovať, aby bola čo najprospešnejšia
- Neboj sa surovej cibule – časť antioxidantov sa pri varení znižuje, preto sa oplatí pridať ju aj do šalátov.
- Neodstraňuj príliš veľa vrstiev – najviac flavonoidov je tesne pod šupkou.
- Striedaj farby a druhy – červená, žltá aj biela majú každá svoje výhody, kombináciou získaš pestrú paletu živín.
- Skladuj ju správne – v suchu, tme a mimo chladničky, aby nestratila chuť a živiny.
Záver
Cibuľa je jednoduchá, lacná a pritom neuveriteľne prospešná potravina. Každý jej druh má čo ponúknuť – žltá je univerzálna do varenia, biela vynikne v jemných jedlách a červená prináša extra dávku antioxidantov.
Nie je potrebné vyzdvihovať len jednu – najlepšie urobíš, ak budeš jesť všetky tri druhy. Tak získaš nielen rôzne chute, ale aj široké spektrum výživových látok, ktoré tvoje telo využije na maximum.