Čerstvo kúpený vianočný stromček nemusí vydržať do Štedrého dňa

Rezaný vianočný stromček je po vyrúbaní biologicky „odsúdený“ na postupné vysychanie. Nemá korene, nedokáže prijímať živiny a jeho jediným zdrojom vody je kmeň ponorený do stojana. Aj pri správnej starostlivosti preto nejde o to udržať stromček živý, ale spomaliť proces vysychania, aby si čo najdlhšie zachoval ihličie, farbu a vôňu.
Video: výber a starostlivosť o vianočný stromček
Ďalšie tipy k výberu stromčeka sú aj vo videu z YouTube kanála HOME IN CUBE:
Prečo stromček v byte chradne rýchlejšie
Teplý a suchý vzduch v interiéri je pre rezaný stromček neprirodzený. Čím vyššia je teplota v miestnosti, tým rýchlejšie stromček stráca vodu. Ak bol vyrúbaný dávnejšie alebo skladovaný bez prístupu k vode, jeho životnosť sa výrazne skracuje a môže začať opadávať ešte pred Vianocami.
Druhy vianočných stromčekov a ich skutočné vlastnosti
Pri kúpe sa najčastejšie stretnete so smrekom, jedľou alebo borovicou. Rozdiely medzi nimi vychádzajú zo stavby ihličia a schopnosti zadržiavať vlhkosť.
Smrek
Smrek má výraznú živicovú vôňu a tradičný vzhľad, no v teplom prostredí opadáva najrýchlejšie. Ihličie je kratšie a menej pevne uchytené, preto je citlivejší na sucho. Výhodou je nižšia cena.
Jedľa
Jedľa patrí medzi najodolnejšie vianočné stromčeky do interiéru. Ihličie drží pevne aj pri miernom preschnutí a celkovo vydrží dlhšie než smrek či borovica. Vyžaduje však pravidelné dopĺňanie vody a býva najdrahšia.
Borovica
Borovica má dlhé ihlice a intenzívnu vôňu. Opadáva pomalšie než smrek, ale rýchlejšie než jedľa. Vetvy sú redšie, čo nemusí vyhovovať každému, no stromček pôsobí vzdušne a prirodzene.
Ako spoľahlivo spoznať čerstvý stromček
Pri výbere nestačí hodnotiť len tvar a výšku. Čerstvosť prezradia konkrétne znaky:
- Ihličie musí byť pružné, sýtozelené a pevne držať na vetvách.
- Pri jemnom zatrasení by ihličie nemalo hromadne opadávať.
- Stromček by mal výrazne voňať živicou.
- Vetvičky sa po ohnutí majú ohnúť, nie zlomiť.
- Rez kmeňa má byť svetlý a vlhký, nie tmavý a vysušený.
- Ťažší stromček zvyčajne obsahuje viac vody, čo predlžuje jeho trvácnosť.
Starostlivosť, ktorá má skutočný význam
Ani kvalitný stromček nevydrží bez správnych podmienok. Najčastejšou chybou je nechať ho po prinesení domov stáť bez vody alebo ho umiestniť blízko zdroja tepla.
- Spodok kmeňa zrežte približne o 2–3 cm a okamžite ho postavte do vody.
- Hladinu vody kontrolujte denne, najmä prvé dni po umiestnení do interiéru.
- Stromček držte čo najďalej od radiátorov, krbu či podlahového kúrenia.
- Ak je to možné, premiestňujte stromček z chladu do tepla postupne, aby sa znížil teplotný šok.
- Konečné miesto by malo byť najchladnejšie v miestnosti.
- Po ozdobení stromček neroste – vlhkosť môže poškodiť dekorácie aj svetlá.
Rezaný vianočný stromček nikdy nevydrží v byte neobmedzene dlho. Správnym výberom, dostatkom vody a vhodným umiestnením však možno výrazne spomaliť jeho vysychanie a zachovať pekný vzhľad počas celých sviatkov. Tento postup vychádza z overených skúseností pestovateľov aj dlhoročnej praxe v predaji vianočných stromčekov.