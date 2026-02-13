Ceny masla prudko klesli, no odborníci upozorňujú na lacné náhrady, ktoré sa vydávajú za skutočné maslo

Ceny masla na Slovensku v posledných mesiacoch výrazne klesli a v akciách sa objavujú sumy, ktoré by ešte nedávno pôsobili takmer neuveriteľne. Lacné maslo vie potešiť každú peňaženku, no zároveň vyvoláva otázky: Je to skutočne maslo? Nie je to iba lacná náhrada? A ako sa vlastne dajú tieto výrobky rozlíšiť?
Slovenské obchody ponúkajú veľké množstvo tukov, ktoré sa navonok podobajú, ale z hľadiska zloženia a legislatívy sú to úplne rozdielne produkty. A práve tu sa začína „hra“ výrobcov – mnohé obaly sú navrhnuté tak, aby pôsobili dôverne a maslovo, hoci výrobok s pravým maslom nemá veľa spoločného.
Preto sa oplatí vedieť, čo na Slovensku hovorí zákon a aké triky sa používajú pri označovaní potravín.
Čo je skutočné maslo? Slovenské predpisy majú jasno
Hoci každý štát EÚ má vlastné potravinové predpisy, definícia masla je v celej únii jednotná a na Slovensku sa uplatňuje v plnom rozsahu.
Aby mohol výrobok niesť názov maslo, musí spĺňať:
- 80–90 % mliečneho tuku
- max. 16 % vody
- zvyšok tvorí mliečna sušina
- nesmú byť pridané žiadne éčka – žiadne farbivá, stabilizátory, konzervanty či arómy
To najdôležitejšie:
Maslo smie byť vyrobené iba z mlieka alebo smotany. Nič iné.
Ak nájdete v zložení rastlinný olej, arómu masla alebo akékoľvek prídavné látky, môžete si byť istí, že ide o úplne iný typ produktu – nie o maslo.
Ako nás môžu obaly zmiasť? Marketing je silnejší než sa zdá
Na pultoch slovenských supermarketov sa často objavujú výrobky s názvami ako:
- „Lahodné“
- „Rodinné“
- „Na pečenie“
- „Klasik“
- alebo neutrálne prívlastky typu „jemné“ či „krémové“.
Tieto slová pôsobia maslovo a domácky, no z legislatívneho hľadiska nemajú žiadny význam.
Ak výrobca nesmie použiť slovo „maslo“, jednoducho ho nepoužije – ale urobí všetko preto, aby zákazník získal pocit, že kupuje niečo podobné.
Preto platí jednoduché pravidlo:
Ak sa na obale nenachádza nápis MASLO, nie je to maslo.
Margaríny a rastlinné tuky: lacnejšia alternatíva, ale úplne iná potravina
Margaríny sú bežnou súčasťou slovenského trhu a svojím zložením sa zásadne líšia od masla. Vyrábajú sa zo zmesi rastlinných olejov, najčastejšie:
- palmového
- repkového
- slnečnicového
Aby mali roztierateľnú konzistenciu, často sa pridávajú stabilizátory, emulgátory a arómy.
Ide o legálne výrobky, no nemôžu a nesmú sa nazývať maslom. Sú určené skôr na pečenie, varenie alebo ako lacnejšia alternatíva nátierky.
Typickým príkladom sú:
- Hera (rastlinný roztierateľný tuk)
- Rama (rastlinný tuk s prídavnými látkami)
Tieto produkty môžu obsahovať vitamíny, srvátku či arómy, ale nejde o maslo podľa zákona.
Zmiešané tuky – ani maslo, ani margarín
V slovenských obchodoch nájdete aj výrobky označené ako zmesné tuky.
Obsahujú:
- 10 až 80 % mliečneho tuku
- zvyšok tvoria rastlinné oleje
Zmyslom týchto produktov je vytvoriť lacnejší výrobok, ktorý má chuťovo pripomínať maslo, no opäť platí, že:
Názov maslo na obal nepatrí a ani sa na ňom nesmie objaviť.
Aj medzi maslami sú rozdiely: čerstvé verzus stolové
Ak už siahnete po skutočnom masle, oplatí sa všímať si aj jeho druh. Na Slovensku sa predáva:
Čerstvé maslo
- môže byť takto označené iba 20 dní od výroby
- nesmie byť dlhodobo mrazené
- je najčerstvejšie a najkratšie skladované
Stolové maslo
- môže byť skladované v chladničkovýchh aj mraziacich podmienkach
- pri teplote 2–8 °C vydrží približne 3 mesiace
- pri –18 °C môže byť skladované až 2 rok
- po vyskladnení z mraziarne sa odporúča spotrebovať do 20 dní
Oba typy sú pravé maslá — rozdiel je len v trvanlivosti a spôsobe skladovania.
Ako nakupovať maslo na Slovensku: 5 pravidiel, ktoré vás nesklamú
- Pozrite sa na názov.
Ak tam nie je „maslo“, nejde o maslo.
- Skontrolujte zloženie.
Pravé maslo má tri položky: mliečny tuk, voda, mliečna sušina.
- Ignorujte výrazne lacné „maslové“ výrobky.
Nízka cena zvyčajne znamená náhradný tuk.
- Zaujímajte sa o typ masla.
Čerstvé maslo má inú trvanlivosť ako stolové.
- Nenechajte sa zmiasť obalom.
Najdôležitejšia je etiketa, nie vizuál.
Ponuka masiel a tukov na Slovensku je pestrá, no rozlíšiť ich je jednoduché, ak človek pozná základné pravidlá. Skutočné maslo je legislatívne presne definované a nedá sa zameniť, ak si čítate etiketu. Pri výbere sa preto oplatí nespoliehať na dizajn obalu či marketingové názvy, ale na fakty.