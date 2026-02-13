Ceny masla prudko klesli, no odborníci upozorňujú na lacné náhrady, ktoré sa vydávajú za skutočné maslo

maslo
maslo Foto: depositphotos.com

Ceny masla na Slovensku v posledných mesiacoch výrazne klesli a v akciách sa objavujú sumy, ktoré by ešte nedávno pôsobili takmer neuveriteľne. Lacné maslo vie potešiť každú peňaženku, no zároveň vyvoláva otázky: Je to skutočne maslo? Nie je to iba lacná náhrada? A ako sa vlastne dajú tieto výrobky rozlíšiť?

Slovenské obchody ponúkajú veľké množstvo tukov, ktoré sa navonok podobajú, ale z hľadiska zloženia a legislatívy sú to úplne rozdielne produkty. A práve tu sa začína „hra“ výrobcov – mnohé obaly sú navrhnuté tak, aby pôsobili dôverne a maslovo, hoci výrobok s pravým maslom nemá veľa spoločného.

Preto sa oplatí vedieť, čo na Slovensku hovorí zákon a aké triky sa používajú pri označovaní potravín.

Čo je skutočné maslo? Slovenské predpisy majú jasno

Hoci každý štát EÚ má vlastné potravinové predpisy, definícia masla je v celej únii jednotná a na Slovensku sa uplatňuje v plnom rozsahu.

Aby mohol výrobok niesť názov maslo, musí spĺňať:

  • 80–90 % mliečneho tuku
  • max. 16 % vody
  • zvyšok tvorí mliečna sušina
  • nesmú byť pridané žiadne éčka – žiadne farbivá, stabilizátory, konzervanty či arómy

To najdôležitejšie:
Maslo smie byť vyrobené iba z mlieka alebo smotany. Nič iné.

Ak nájdete v zložení rastlinný olej, arómu masla alebo akékoľvek prídavné látky, môžete si byť istí, že ide o úplne iný typ produktu – nie o maslo.

Ako nás môžu obaly zmiasť? Marketing je silnejší než sa zdá

Na pultoch slovenských supermarketov sa často objavujú výrobky s názvami ako:

  • „Lahodné“
  • „Rodinné“
  • „Na pečenie“
  • „Klasik“
  • alebo neutrálne prívlastky typu „jemné“ či „krémové“.

Tieto slová pôsobia maslovo a domácky, no z legislatívneho hľadiska nemajú žiadny význam.
Ak výrobca nesmie použiť slovo „maslo“, jednoducho ho nepoužije – ale urobí všetko preto, aby zákazník získal pocit, že kupuje niečo podobné.

Preto platí jednoduché pravidlo:

Ak sa na obale nenachádza nápis MASLO, nie je to maslo.

Margaríny a rastlinné tuky: lacnejšia alternatíva, ale úplne iná potravina

Margaríny sú bežnou súčasťou slovenského trhu a svojím zložením sa zásadne líšia od masla. Vyrábajú sa zo zmesi rastlinných olejov, najčastejšie:

  • palmového
  • repkového
  • slnečnicového

Aby mali roztierateľnú konzistenciu, často sa pridávajú stabilizátory, emulgátory a arómy.
Ide o legálne výrobky, no nemôžu a nesmú sa nazývať maslom. Sú určené skôr na pečenie, varenie alebo ako lacnejšia alternatíva nátierky.

Typickým príkladom sú:

  • Hera (rastlinný roztierateľný tuk)
  • Rama (rastlinný tuk s prídavnými látkami)

Tieto produkty môžu obsahovať vitamíny, srvátku či arómy, ale nejde o maslo podľa zákona.

Zmiešané tuky – ani maslo, ani margarín

V slovenských obchodoch nájdete aj výrobky označené ako zmesné tuky.
Obsahujú:

  • 10 až 80 % mliečneho tuku
  • zvyšok tvoria rastlinné oleje

Zmyslom týchto produktov je vytvoriť lacnejší výrobok, ktorý má chuťovo pripomínať maslo, no opäť platí, že:

Názov maslo na obal nepatrí a ani sa na ňom nesmie objaviť.

Aj medzi maslami sú rozdiely: čerstvé verzus stolové

Ak už siahnete po skutočnom masle, oplatí sa všímať si aj jeho druh. Na Slovensku sa predáva:

Čerstvé maslo

  • môže byť takto označené iba 20 dní od výroby
  • nesmie byť dlhodobo mrazené
  • je najčerstvejšie a najkratšie skladované

Stolové maslo

  • môže byť skladované v chladničkovýchh aj mraziacich podmienkach
  • pri teplote 2–8 °C vydrží približne 3 mesiace
  • pri –18 °C môže byť skladované až 2 rok
  • po vyskladnení z mraziarne sa odporúča spotrebovať do 20 dní

Oba typy sú pravé maslá — rozdiel je len v trvanlivosti a spôsobe skladovania.

Ako nakupovať maslo na Slovensku: 5 pravidiel, ktoré vás nesklamú

  1. Pozrite sa na názov.
    Ak tam nie je „maslo“, nejde o maslo.
  2. Skontrolujte zloženie.
    Pravé maslo má tri položky: mliečny tuk, voda, mliečna sušina.
  3. Ignorujte výrazne lacné „maslové“ výrobky.
    Nízka cena zvyčajne znamená náhradný tuk.
  4. Zaujímajte sa o typ masla.
    Čerstvé maslo má inú trvanlivosť ako stolové.
  5. Nenechajte sa zmiasť obalom.
    Najdôležitejšia je etiketa, nie vizuál.

Ponuka masiel a tukov na Slovensku je pestrá, no rozlíšiť ich je jednoduché, ak človek pozná základné pravidlá. Skutočné maslo je legislatívne presne definované a nedá sa zameniť, ak si čítate etiketu. Pri výbere sa preto oplatí nespoliehať na dizajn obalu či marketingové názvy, ale na fakty.

