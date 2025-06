Centrant červený. Nádherná trvalka, ktorá kvitne až pol roka: Takto ju pestujte, aby bola ozdobou vašej záhrady

Ak hľadáte ideálnu rastlinu, ktorá bohato kvitne, je nenáročná a zároveň vám ušetrí veľa práce v záhrade, mali by ste sa zoznámiť s centrantom červeným (Centranthus ruber). Táto pôvabná trvalka patrí medzi málo známe klenoty našich záhrad, hoci by si rozhodne zaslúžila väčšiu pozornosť. Kvety tejto rastliny zdobia záhrady nepretržite od mája až do neskorej jesene.