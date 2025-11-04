Cena zlata kolíše. Po rekordoch prišiel prepad, trh čaká na nový smer

Zlato, ktoré ešte donedávna lámalo historické rekordy, zažilo v roku 2025 prudké výkyvy. Po silnom raste, keď sa jeho cena vyšplhala až nad 4 380 dolárov za uncu, nasledoval najväčší denný pokles za posledné desaťročie – približne o šesť percent.
Podľa analytikov však nejde o znamenie kolapsu, ale skôr o prirodzenú korekciu po mimoriadne silnom období rastu.
Od bezpečného prístavu k výnosnej investícii
Počas prvých mesiacov roku 2025 zlato rástlo vďaka niekoľkým faktorom. Investori sa obávali pretrvávajúcej inflácie, geopolitických napätí a nestability akciových trhov, preto hľadali istotu v drahých kovoch.
K rastúcemu dopytu prispeli aj centrálne banky, ktoré vo veľkom dopĺňali svoje zlaté rezervy. Výsledkom bol medziročný nárast hodnoty zlata o viac než 60 percent, čo z neho urobilo jednu z najziskovejších investícií roka.
Zlato si tak opäť potvrdilo povesť aktíva, ktoré sa dokáže rýchlo prispôsobiť meniacim sa ekonomickým podmienkam a poskytuje ochranu v čase neistoty.
Prečo zlato oslabuje
Po rekordných číslach však prišlo vytriezvenie. Mnohí investori začali realizovať zisky, čo spôsobilo krátkodobý výpredaj. Svoje urobilo aj posilňovanie amerického dolára, ktoré znižuje atraktivitu zlata pre zahraničných investorov, pretože sa obchoduje práve v dolároch.
Dôležitým faktorom sú aj úrokové sadzby. Keď sú nízke, zlato láka ako alternatíva k nízkovýnosovým vkladom a dlhopisom. Ak však úroky rastú, kapitál sa presúva späť do tradičných finančných nástrojov a dopyt po drahých kovoch slabne.
„Ide o zdravé ochladenie po mimoriadnom raste,“ uviedli analytici. „Trh si jednoducho potrebuje vydýchnuť a nájsť novú rovnováhu.“
Kde sa môže vývoj zastaviť
Podľa technických analýz sa cena zlata momentálne pohybuje v rozpätí 4 020 až 3 945 dolárov za uncu. Práve v tejto oblasti by sa mohla nachádzať hranica, kde sa rozhodne, či sa trh opäť odrazí nahor, alebo bude pokles pokračovať.
Niektoré prognózy dokonca predpokladajú, že ak sa udržia súčasné makroekonomické podmienky – teda dopyt po zlate, aktivity centrálnych bánk a mierne geopolitické napätie – mohla by sa jeho hodnota do roku 2026 opäť priblížiť k 4 400 dolárom za uncu.
Fyzické zlato nestráca popularitu
Zaujímavé je, že zatiaľ čo burzy zaznamenali prepad cien, záujem o fyzické zlato zostáva vysoký. V niektorých európskych krajinách, napríklad vo Fínsku či Nemecku, rastie počet ľudí, ktorí predávajú alebo naopak nakupujú zlaté šperky a mince.
Niektoré spoločnosti dokonca prevádzkujú mobilné výkupné stanice, ktoré ponúkajú hotovosť priamo na parkoviskách či v obchodných centrách. Trh so zlatom tak naďalej žije vlastným životom, ktorý sa riadi nielen ekonomickými ukazovateľmi, ale aj ľudskou psychológiou – strachom, nádejou a vierou v stabilitu.
Záver: zlato zostáva symbolom dôvery
Hoci cena zlata momentálne kolíše, dlhodobé ukazovatele ostávajú priaznivé. Drahý kov si aj po korekcii udržal silný medziročný rast a zostáva dôležitou súčasťou diverzifikovaných portfólií.
Pre investorov to znamená jediné: zlato síce nie je zárukou rýchleho zisku, no stále plní svoju tradičnú úlohu – chrániť hodnotu v neistých časoch.
Ako ukazuje vývoj posledných mesiacov, aj keď zlato občas stratí lesk, nikdy úplne nevyhasne.