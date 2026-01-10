Celý život to robíte nesprávne! Prečo špičkoví šéfkuchári nikdy nesolia vodu a cestoviny hneď na začiatku?

Varenie cestovín patrí k najzákladnejším kuchynským zručnostiam, no aj pri takto jednoduchom jedle existujú malé detaily, ktoré rozhodujú o výsledku. A jedným z nich je práve to, kedy pridať do vody soľ. Kým mnohé články varujú pred „kuchárskym hriechom“ a tvrdia, že solenie studenej vody je zásadne nesprávne, realita je oveľa pokojnejšia – a čo je najdôležitejšie, vedecky jasná.
Pozrite si aj krátke video o tom, ako pripraviť cestoviny al dente
V pôvodnom článku bolo vložené video s tipmi na prípravu cestovín.
Môže byť užitočné najmä pre ľudí, ktorí si varenie radi vizuálne predstavia:
Ako je to naozaj: môžem soliť studenú aj vriacu vodu?
Odpoveď je jednoduchá: Môžete soliť kedykoľvek – výsledok sa prakticky nezmení.
Rozdiely, ktoré sa v niektorých článkoch opisujú, sú buď prehnané, alebo vytrhnuté z kontextu. Pozrime sa na fakty:
✔️ 1. Soľ mierne zvyšuje bod varu vody
Áno, pridanie soli spôsobí, že voda začne vrieť pri o niečo vyššej teplote.
Ale pozor:
- ide o desatiny stupňa
- rozdiel v čase ohrevu je zanedbateľný, prakticky nepostrehnuteľný
Pre bežné varenie to vôbec nemá význam.
✔️ 2. Soľ sa rýchlejšie rozpustí vo vriacej vode
To je pravda. Vysoká teplota urýchľuje rozpúšťanie. No aj v studenej vode sa soľ postupne rozpustí – len pomalšie.
✔️ 3. Cestoviny potrebujú slanú vodu, aby mali chuť
Toto je najdôležitejší fakt.
Cestoviny sa počas varenia dochucujú priamo z vody, nie z omáčky.
Ak je voda málo slaná, cestoviny zostanú mdlé – nech je omáčka akokoľvek dobrá.
Prečo teda mnohí šéfkuchári solia až vriacu vodu?
Nie preto, že by solenie studenej vody bolo chybou, ale z troch praktických dôvodov:
1. Jednoduchšie sa kontroluje množstvo soli
Keď voda vrie, už ju nebudete dolievať ani meniť jej objem.
Viete presne, koľko soli potrebujete.
2. Soľ sa ihneď rozpustí a rovnomerne rozptýli
Nevznikajú zrnká, ktoré by chvíľu ležali na dne.
3. Znižuje sa riziko zabudnutia soli
Pri rušnom varení je to častý problém.
Nie je to teda žiadne prísne pravidlo – skôr profesionálny zvyk, ktorý zjednodušuje prácu.
Koľko soli vlastne použiť?
Talianski kuchári majú jednoduchú pomôcku, ktorá sa naozaj oplatí:
Voda by mala byť slaná ako jemne osolený vývar – nie ako more.
Realistické množstvo je:
približne 1 až 1,5 polievkovej lyžice soli na 4 litre vody
Presné množstvo však závisí od:
- typu soli
- druhu cestovín
- vlastnej chuti
A čo presakovanie soli na dno hrnca? Hrozí poškodenie?
V bežnej kuchyni je to prakticky vylúčené.
Soľ by mohla poškodiť hrniec iba vtedy, keby:
- ležala dlhý čas na kovovom dne
- bez dostatku vody
- najmä v liatinových alebo hliníkových hrncoch
Pri normálnom varení sa to však nestáva. Je to skôr prehnaný strašiak než reálny problém.
Čo je teda najlepší a najpraktickejší postup?
1. Postavte hrniec s vodou na sporák.
2. Počkajte, kým začne vrieť.
3. Osoľte, nech sa soľ rovnomerne rozpustí.
4. Pridajte cestoviny a varte podľa návodu.
Tento postup je najpohodlnejší a najpresnejší – nič viac, nič menej.
Prečo má zmysel prestať veriť kuchynským mýtom?
Každodenné varenie je plné návykov, ktoré si nesieme roky. No mnohé nevznikli na základe vedy, ale tradície. A tá často prežíva aj tam, kde dávno stratila význam.
Skutočná pravda znie:
Soliť môžete kedykoľvek.
Najdôležitejšie je, aby bola voda dostatočne slaná – nie moment, kedy soľ pridáte.
Ak teda nabudúce postavíte hrniec na cestoviny, nemusíte panikáriť, ak siahnete po soli o pár minút skôr či neskôr. Kľúčová je chuť – a tú ovplyvní najmä množstvo soli, nie jej načasovanie.