CBD produkty pre psov zažívajú boom. Až 40 % z nich je však nesprávne označených a chýbajú aj dôkazy

V posledných rokoch výrazne narastá popularita CBD produktov určených pre domácich miláčikov. Údaje National Animal Supplement Council potvrdzujú, že predaj konopných doplnkov pre zvieratá v USA vzrástol z približne 25-tisíc balení v roku 2010 na zhruba 274 miliónov balení v roku 2022. Hoci záujem stúpa, vedecké poznatky o účinnosti a bezpečnosti CBD u zvierat sú stále neúplné.
Čo je CBD a prečo sa používa u zvierat?
CBD (kanabidiol) je látka získavaná z technického konope, ktoré má zo zákona nízky obsah THC. V USA bolo pestovanie technického konope legalizované federálne v roku 2018, čo výrazne naštartovalo výrobu produktov s obsahom CBD.
Na rozdiel od liekov však väčšina CBD doplnkov pre zvieratá nepodlieha schváleniu amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Regulácie sú nejednotné, čo sa odráža aj na kvalite produktov.
Čo veda skutočne vie o CBD pre psov?
1. Osteoartróza: existujú sľubné, ale zatiaľ limitované dôkazy
Najspoľahlivejšie údaje súvisia s použitím CBD pri osteoartróze psov.
Najčastejšie citovaná štúdia z roku 2018 (Cornell University) ukázala:
- podávanie CBD oleja 2 mg/kg dvakrát denne viedlo k zlepšeniu pohodlia a pohyblivosti psov
- štúdia však zahrnula relatívne malé množstvo zvierat
- neexistuje jednotný štandard dávkovania ani potvrdenie dlhodobých účinkov
→ Záver: CBD môže psom s osteoartrózou u niektorých jedincov pomôcť, ale výskum je potrebné rozšíriť.
2. Epilepsia: predbežné výsledky sú pozitívne, ale nepostačujú
Niekoľko menších štúdií naznačuje, že CBD môže znížiť frekvenciu záchvatov u psov s epilepsiou, najmä ak sa používa spolu s inými liekmi.
Tieto výsledky sú však predbežné:
- rozsah účinku nie je jednoznačne definovaný
- ideálne dávkovanie nie je stanovené
- chýbajú dlhodobé štúdie
→ Záver: CBD môže mať potenciál, no v súčasnosti neexistuje dostatok robustných dát na jednoznačné tvrdenia.
3. Úzkosť: neexistujú objektívne dôkazy o účinnosti
Mnohé tvrdenia o účinku CBD na úzkosť psov pochádzajú z dotazníkov majiteľov.
Problémom je, že:
- subjektívne hodnotenia majiteľov sú často nepresné
- chýbajú kontrolované štúdie s merateľnými fyziologickými parametrami
- neexistuje určená dávka ani mechanizmus účinku
→ Záver: Neexistujú vedecky preukázané dôkazy, že CBD zmierňuje úzkosť psov.
Bezpečnosť: najväčším problémom je kvalita výrobkov
Najvážnejším rizikom CBD doplnkov pre zvieratá je nekonzistentná kvalita.
Analýza 29 produktov dostupných bez predpisu ukázala:
- asi 40 % výrobkov bolo nesprávne označených
- niektoré obsahovali menej CBD, iné viac, než uvádzala etiketa
- v niektorých bola zistená kontaminácia ťažkými kovmi, vrátane olova
Keďže väčšina produktov nie je regulovaná FDA, neexistujú záruky čistoty ani presného zloženia.
Možné sú aj vedľajšie účinky – hoci výskum je obmedzený, ide najmä o:
- ospalosť
- hnačky
- zmeny v pečeňových enzýmoch
→ Záver: Bezpečnosť CBD u zvierat závisí najmä od kvality konkrétneho produktu. Tá však na trhu výrazne kolíše.
CBD pre iné zvieratá: výskum je v úplných začiatkoch
Najviac dát máme pre psov.
Pri iných druhoch je výskum minimálny:
- mačky: len malé pilotné štúdie, rozdielny metabolizmus ako psy, nejasné dávkovanie
- kone: veľmi obmedzené dáta
- zoo zvieratá: používanie je experimentálne a neexistujú publikované klinické štúdie
→ Záver: Neexistujú spoľahlivé vedecké dôkazy o účinnosti alebo bezpečnosti CBD u iných druhov než u psov.
Čo odporúčajú odborníci
Najdôležitejšie odporúčanie je jednoznačné:
🟦 Pred podávaním CBD zvieraťu je vždy potrebná konzultácia s veterinárom.
Veterinár dokáže:
- posúdiť zdravotný stav zvieraťa
- vyhodnotiť liekové interakcie
- odporučiť kvalitný, testovaný produkt
- sledovať možné vedľajšie účinky
Fakticky overené odpovede
Pomáha CBD psom s artritídou?
Existuje niekoľko menších klinických štúdií naznačujúcich zlepšenie stavu psov s osteoartrózou. Ide však o obmedzené dáta a neexistuje jednotné dávkovanie.
Je CBD pre psy bezpečné?
Záleží od kvality produktu. Viaceré testy preukázali nesprávne označovanie a kontamináciu ťažkými kovmi. Bezpečnosť teda nemožno garantovať bez laboratórne overeného výrobku.
Pomáha CBD proti úzkosti?
Nie je preukázané. Chýbajú kontrolované experimentálne štúdie, ktoré by účinok potvrdili.
Môžu CBD užívať aj iné zvieratá?
Teoreticky áno, ale výskum je minimálny. Neexistujú spoľahlivé vedecké dáta pre mačky, kone ani pre exotické druhy.
Zhrnutie
- Predaj CBD produktov pre zvieratá výrazne rastie.
- Najviac štúdií existuje pre psov s osteoartrózou – výsledky sú sľubné, ale nie definitívne.
- Pri epilepsii môžu byť účinky pozitívne, no výskum je stále predbežný.
- Účinky CBD na úzkosť u psov nie sú vedecky potvrdené.
- Najväčším rizikom je rozdielna kvalita produktov a chýbajúca federálna regulácia.
- Používanie CBD u iných zvierat než psov nemá dostatočné vedecké podklady.
- Podávanie CBD by malo vždy prebiehať pod dohľadom veterinára.