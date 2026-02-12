Častá chyba pri pití vody, ktorú robí množstvo Slovákov. Odborníci upozorňujú: toto nerobte každý deň

Voda z vodovodu je pre väčšinu domácností úplnou samozrejmosťou. Stačí otočiť kohútikom a do pohára tečie číra tekutina, ktorú považujeme za bezpečnú, lacnú a pohodlnú. Nemusíme nosiť ťažké balenia z obchodu, neprodukujeme plastový odpad a mesačné náklady sú v porovnaní s balenou vodou minimálne. Na prvý pohľad ide o ideálne riešenie.
Odborníci však upozorňujú, že bezvýhradné a dlhodobé spoliehanie sa výlučne na vodu z kohútika bez akejkoľvek kontroly či prevencie nemusí byť vždy najrozumnejším prístupom. Nejde o paniku ani o strašenie, ale o uvedomenie si faktov, ktoré sa často prehliadajú.
Prečo je voda z kohútika taká populárna?
Dôvody sú jednoduché a pochopiteľné.
Pohodlie – voda je dostupná okamžite. Netreba plánovať nákupy ani skladovať zásoby.
Cena – liter vody z vodovodu stojí len zlomok ceny balenej vody.
Ekologický rozmer – menej plastových fliaš znamená menej odpadu a menšiu záťaž pre prírodu.
Z hľadiska praktickosti a životného prostredia má voda z kohútika množstvo výhod. Realita však nie je úplne čiernobiela.
Chemické látky a pesticídy: problém, o ktorom sa málo hovorí
Vodárenské spoločnosti musia dodržiavať prísne hygienické normy a kvalita vody je pravidelne kontrolovaná. To však neznamená, že voda je úplne bez akýchkoľvek stopových látok.
Najmä v oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom sa do podzemných vôd môžu dostať pesticídy, herbicídy či dusičnany. Do vodných zdrojov sa vyplavujú z polí, najmä po silných dažďoch alebo počas sezónnych výkyvov.
Ich množstvo síce podlieha zákonným limitom, no nulové nebýva. Problémom je najmä dlhodobé pôsobenie nízkych dávok na organizmus. Účinky chronickej expozície sa stále skúmajú, no odborníci pripúšťajú možný vplyv na:
- imunitný systém
- trávenie
- hormonálnu rovnováhu
- a v extrémnych prípadoch aj na vznik závažnejších ochorení
Neznamená to, že voda je nebezpečná, ale že slepé spoliehanie sa bez kontroly nemusí byť ideálne.
Staré potrubia: tichý faktor, ktorý podceňujeme
Kvalitu vody neurčuje len to, čo opustí úpravňu. Rovnako dôležité je, akou cestou voda prejde, kým sa dostane do vášho pohára.
V starších bytových domoch alebo rodinných domoch s pôvodnými rozvodmi sa môžu vyskytovať:
- usadeniny hrdze
- zvyšky ťažkých kovov, vrátane olova
- mikrobiálne znečistenie
- netesnosti umožňujúce prienik nežiaducich látok
Ak sa vodovodné rozvody roky nerevidovali alebo neobnovili, riziko kontaminácie stúpa. Mnohí ľudia pritom predpokladajú, že ak voda spĺňa normy na výstupe z vodárne, automaticky je bezchybná aj doma – čo nemusí vždy platiť.
Chlór: ochranca pred baktériami, no nie bez vedľajších účinkov
Aby bola voda zdravotne nezávadná, dezinfikuje sa najčastejšie chlórom. Ten účinne ničí baktérie a vírusy, čím chráni obyvateľstvo pred infekciami.
Chlór však môže reagovať s organickými látkami vo vode a vytvárať vedľajšie produkty, napríklad trihalometány. Tie sú pri vyšších koncentráciách považované za potenciálne rizikové.
Hoci sú ich hodnoty prísne kontrolované a zvyčajne nízke, každodenné dlhodobé prijímanie môže predstavovať určitú záťaž pre organizmus. Opäť nejde o dôvod na paniku, ale o dôvod na rozumný prístup.
Ako znížiť možné riziká? Jednoduché kroky, ktoré dávajú zmysel
Ak patríte medzi ľudí, ktorí pijú výlučne vodu z kohútika, nemusíte ju hneď prestať používať. Stačí zaviesť niekoľko preventívnych opatrení.
1. Filtračné zariadenia
Kvalitné filtre s aktívnym uhlím dokážu výrazne znížiť obsah chlóru, pesticídov, niektorých ťažkých kovov aj nepríjemný zápach. Ide o jednoduché riešenie, ktoré môže zlepšiť kvalitu vody priamo vo vašej domácnosti.
2. Nechať vodu odstáť
Ak nalejete vodu do džbánu a necháte ju približne 20 až 30 minút odstáť, časť chlóru sa prirodzene odparí.
3. Striedanie zdrojov
Občasné doplnenie pitného režimu kvalitnou balenou vodou – ideálne v sklenenej fľaši – môže znížiť jednostrannú záťaž organizmu.
4. Pravidelný rozbor studničnej vody
Ak používate vodu zo studne, minimálne raz ročne by ste mali absolvovať laboratórny rozbor na prítomnosť pesticídov, dusičnanov a mikroorganizmov. Pri vlastných zdrojoch je kontrola ešte dôležitejšia.
Voda z kohútika? Áno, ale s rozvahou
Voda z vodovodu má nesporné výhody – je dostupná, lacná a ekologickejšia než balená alternatíva. To však neznamená, že je za každých okolností ideálna pre každého.
Kľúčom nie je strach, ale informovanosť. Stačí vedieť, aké faktory môžu kvalitu vody ovplyvniť, a prijať jednoduché opatrenia, ktoré minimalizujú možné riziká.
Ak sa k pitiu vody z kohútika postavíte zodpovedne, môžete si zachovať komfort aj zdravie zároveň. A práve rovnováha medzi pohodlím a prevenciou je to, čo sa v dlhodobom horizonte skutočne oplatí.