Čas úrody v pohári. Voňavý slivkovo-hruškový džem s medom a škoricou

Jeseň sa pomaly vkráda do našich dní – rána sú chladnejšie, večery kratšie a celá príroda sa ukladá na oddych. Niet divu, že práve v tomto období sa kuchyňa stáva tým najpríjemnejším miestom v dome. Vôňa dozretých sliviek, sladkých hrušiek a štipky škorice dokáže vytvoriť atmosféru pokoja, ktorú po hektickom lete všetci potrebujeme.
Kým letné zaváranie býva často náročné a uponáhľané, jesenné varenie džemov má celkom inú náladu – je pokojnejšie, pomalšie a viac si ho vieme užiť. Presne v takom duchu vzniká aj tento recept na slivkovo-hruškový džem s medom. Je sladký, jemne korenistý a vďaka medu má hladkú, lahodnú chuť. Výborne sa hodí na palacinky, lievance, do jogurtu alebo len tak – na lyžičku, keď zatúžite po kúsku jesene aj uprostred zimy.
Recept na slivkovo-hruškový džem
Ingrediencie (na približne 4 poháre s objemom 0,5 l):
- 1,75 kg zrelých sliviek
- 1 veľká hruška
- približne 200 ml kvalitného medu
- šťava z polovice citróna
- 1/2 čajovej lyžičky mletej škorice
Postup prípravy:
- Pripravte poháre: Najskôr si sterilizujte štyri pol litrové zaváracie poháre. Nachystajte si aj hrniec s vodou na zasterilizovanie hotového džemu.
- Ovocie očistite: Slivky umyte, odkôstkujte a nakrájajte na menšie kúsky. Hrušku zbavte jadrovníka, odstráňte prípadné nahnité alebo príliš mäkké časti a nakrájajte ju.
- Varenie džemu: Vložte pripravené ovocie do širokého hrnca. Pridajte med, citrónovú šťavu a škoricu. Zmes dôkladne premiešajte, aby sa chute spojili.
- Varte do zhustnutia: Najskôr priveďte k varu na silnom ohni, potom stiahnite plameň a za občasného miešania varte asi 20 minút. Postupne uvidíte, ako sa hmota mení na hustý, voňavý džem.
- Zaváranie: Horúci džem nalejte do pripravených pohárov, utrite okraje, pevne uzavrite viečkom a následne sterilizujte vo vriacej vode približne 10 minút.
Prečo si tento džem zamilujete?
Príprava domáceho džemu nie je len o výslednej chuti. Je to aj spôsob, ako využiť ovocie, ktoré je možno už príliš prezreté na priamu konzumáciu. Namiesto toho, aby skončilo v koši, dostane druhý život vo forme sladkej dobroty.
Slivky dodajú džemu výraznú ovocnú chuť, hruška jemnú sladkosť, med prinesie zamatovú jemnosť a škorica spolu s citrónom pridajú lahodnú arómu, ktorá celú kombináciu krásne vyváži.
Výsledok? V pohári si uchováte chuť jesene, ktorá vydrží až do jari. A keď v chladnom dni otvoríte viečko a z kuchyne sa rozšíri vôňa sliviek, hrušiek a škorice, budete vedieť, že čas strávený pri sporáku stál za to.
Tip: Ak máte bohatú úrodu iného ovocia, napríklad ríbezlí, môžete skúsiť aj jednoduchý ríbezľový džem. Fantázii sa pri domácom zaváraní medze nekladú.