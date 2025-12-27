Čaro zimnej záhrady. Dreviny, ktoré vyniknú farebnou kôrou aj bez listov

Zima v záhrade býva tichá, bez kvetov a žiarivých listov, no aj v tomto období dokáže exteriér pôsobiť zaujímavo. Niektoré druhy drevín totiž vynikajú najmä v zime – práve vtedy sa naplno prejaví ich výrazne sfarbená kôra, zvláštny rastový habitus alebo kontrastná štruktúra konárov. Výsadba takýchto rastlín dokáže dodať záhrade atraktívnosť aj počas najchladnejších mesiacov.
Ako plánovať zimnú atrakciu v záhrade?
Pri výbere stromov a krov myslite aj na to, ako budú pôsobiť v zime. Dreviny s farebnou kôrou alebo zaujímavým vetvením umiestnite tam, kde na ne bude vidieť z okien alebo z chodníka. Ak záhrada nie je veľká, sústreďte sa na menšie druhy, ktoré majú silný vizuálny efekt, ale nezaberú veľa miesta. Kľúčom k úspechu je tiež opakovať rovnaké rastliny na viacerých miestach – vznikne tak súvislý a harmonický dojem.
Stromy, ktoré v zime vyniknú kôrou
Lipa malolistá ‘Winter Orange’ (Tilia cordata ‘Winter Orange’)
Tento kultivar lipy malolistej má výrazne sfarbené jedno- až dvojročné výhony v oranžových tónoch. Na jar sa objavujú karmínovo červené púčiky. Samotný strom je menšieho vzrastu – dorastá do výšky približne 8–10 metrov, čo je menej ako pôvodný botanický druh. Počas sezóny má typické voňavé kvety a srdcovité listy, ktoré sa na jeseň sfarbujú do žlta.
Poznámka: Farba výhonov je najvýraznejšia na slnečných miestach. V tieni môže byť bledšia.
Tibetská čerešňa (Prunus serrula)
Táto drevina vyniká mahagónovo hnedou kôrou, ktorá sa odlupuje v tenkých šupinách. V protisvetle má veľmi dekoratívny vzhľad. Zvyčajne sa pestuje ako viackmenný ker alebo menší strom, dorastajúci do výšky 6–8 metrov. Vhodná je aj do menších záhrad.
Upozornenie: Kôra je citlivá na poškodenie, preto sa odporúča chrániť ju pred mechanickým poškodením aj mrazmi.
Javor škoricový (Acer griseum)
Napriek názvu „sivý“ ide o mimoriadne dekoratívny druh. Jeho škoricovohnedá kôra sa odlupuje v tenkých plátoch, čo je veľmi podobné ako u niektorých druhov brezy. S pribúdajúcim vekom sa farba kôry zintenzívňuje. Rastie ako menší strom alebo väčší ker – výška sa pohybuje okolo 10 metrov. Listy sú trojpočetné, na rube šedozelené, s krásnym jesenným sfarbením (od oranžovej po červenú).
Hadovité javory (Acer sect. Macrantha)
Niektoré javory z tejto botanickej skupiny majú hladkú kôru s nápadne svetlými pruhmi, pripomínajúcu hadiu kožu. Ide napríklad o:
- javor Davidov (A. davidii),
- javor vlasonohý (A. capillipes),
- javor rezavožilný (A. rufinerve).
Tieto druhy pochádzajú najmä z východnej Ázie a vyžadujú dostatok svetla, aby ich sfarbenie vyniklo. V zime je však potrebné chrániť ich hladkú kôru pred spálením slnkom (napr. tieniacou sieťou alebo netkanou textíliou).
Farebné kry: kráľovstvo drieňov
Drieň krvavý (Cornus spp.) sú známe svojimi farebnými výhonmi. V zime môžu byť červené, oranžové, žlté aj purpurové, pričom najvýraznejšie sfarbenie dosahujú na plnom slnku a pri pravidelnom reze.
Najznámejšie druhy:
- Drieň krvavý (Cornus sanguinea) – náš pôvodný druh, vhodný do prirodzených výsadieb. Má tmavočervené výhony, niektoré kultivary oranžové (napr. ‘Midwinter Fire’).
- Drieň biely (Cornus alba) – pochádza z Ázie, má množstvo vyšľachtených kultivarov:
- ‘Sibirica’ – veľmi výrazné červené výhony,
- ‘Kesselringii’ – výhony tmavo purpurové až čierne,
- ‘Aurea’ – žlté listy na jar, červené výhony v zime.
- Drieň výbežkatý (Cornus sericea) – severoamerický druh, známy aj pod názvom Cornus stolonifera.
- ‘Flaviramea’ – žlté výhony,
- ‘Cardinal’ – ružovočervené výhony, listy na jeseň žltnú až ružovejú,
- ‘Kelsey’ – zakrpatený kultivar vhodný do menších záhrad.
- Všetky driene sú nenáročné na pôdu, dobre znášajú vlhko a slnečné stanovištia. V tieni býva vyfarbenie slabšie.
Ako dosiahnuť intenzívnu farbu?
Najmladšie výhony majú najvýraznejšiu farbu, preto je rez kľúčový. Silne rastúce driene môžete na jar (marec) zrezať až pri zemi, čím podporíte tvorbu nových, sfarbených výhonov. Slabšie rastúce kultivary režte jemnejšie, napríklad každé dva roky alebo len odstráňte staré konáre.
Okrasné ostružiny a ruže: netradičné, ale pôsobivé
Ostružina Cockburnov (Rubus cockburnianus)
Tento druh má biele až sivé výhony, ktoré na tmavom pozadí alebo medzi trvalkami krásne vyniknú. Je však veľmi invazívny, preto ho neodporúčame do malých záhrad. Naopak, ostružina tibetská (R. thibetanus) alebo dvojkvetá (R. biflorus) sú menej rozpínavé, a vhodné aj do menších priestorov.
Upozornenie: Všetky druhy rodu Rubus majú tendenciu rýchlo sa šíriť podzemkami.
Ruža tŕnistá (Rosa omeiensis var. pteracantha)
Ide o botanický druh s veľmi výraznými, červenými, plochými ostňami, ktoré v protisvetle krásne svietia. Kvety sú drobné, biele a nenápadné. Ruža potrebuje slnečné stanovište, aby sa jej ostne sfarbili do sýtočervena. Výhony s ostňami sú najefektnejšie na mladých rastlinách.
Zimný efekt podporíte ešte viac, ak dreviny skombinujete s okrasnými trávami, suchými súkvetiami trvaliek alebo cibuľovinami kvitnúcimi skoro na jar (napr. snežienky, šafrány, narcisy). Tak vytvoríte kompozične bohatú záhradu, ktorá bude pôsobiť esteticky aj v období, keď väčšina rastlín spí.