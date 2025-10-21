Čaj, ktorý posilní imunitu, podporí chudnutie a prospieva srdcu. Všetko, čo potrebujete, máte doma

Škoricový čaj
Škoricový čaj Foto: www.shutterstock.com

Škoricový čaj patrí medzi tie najjednoduchšie a najvoňavejšie domáce nápoje, ktoré si môžete pripraviť z bežne dostupných surovín. Okrem príjemnej arómy prináša aj viacero overených zdravotných výhod – od podpory trávenia až po priaznivý vplyv na hladinu cukru v krvi.

Nie každá škorica je rovnaká

V obchodoch sa predávajú dva hlavné druhy škorice – cejlónska škorica (Cinnamomum verum) a čínska škorica Cassia (Cinnamomum cassia). Na prvý pohľad vyzerajú podobne, no zložením a účinkami sa líšia.

  • Cassia je lacnejšia a bežnejšia, no obsahuje vysoké množstvo kumarínu, látky, ktorá môže pri dlhodobom alebo nadmernom užívaní poškodiť pečeň.
  • Cejlónska škorica má kumarínu len minimum, má jemnejšiu chuť a považuje sa za bezpečnejšiu. Preto je ideálnou voľbou na pravidelné pitie čaju.

Odporúčaná denná dávka Cassie by nemala presiahnuť približne 2 gramy denne (asi pol čajovej lyžičky). Cejlónska škorica je bezpečná aj vo väčšom množstve, no vždy platí zásada – s mierou.

Prečo je škoricový čaj prospešný

1. Podpora trávenia

Škorica stimuluje tvorbu tráviacich štiav, čím uľahčuje spracovanie jedla a pomáha pri pocite ťažoby po jedle. V tradičnej medicíne sa používala aj pri miernych tráviacich ťažkostiach, nadúvaní alebo nevoľnosti.

2. Stabilizácia hladiny cukru v krvi

Niektoré vedecké štúdie naznačujú, že škorica môže zlepšiť citlivosť buniek na inzulín. Vďaka tomu pomáha stabilizovať hladinu glukózy v krvi, čo ocenia najmä ľudia, ktorí majú sklony k výkyvom cukru alebo trpia inzulínovou rezistenciou.

3. Antioxidačné účinky

Škorica je bohatým zdrojom polyfenolov, ktoré pôsobia ako antioxidanty. Tieto látky chránia bunky pred oxidačným stresom a tým aj pred predčasným starnutím a niektorými chronickými ochoreniami.

4. Protizápalový efekt

Niektoré zložky škorice majú mierny protizápalový účinok, ktorý môže prispieť k celkovému zdraviu cievneho systému. Výsledkom je podpora normálneho krvného obehu a zdravia srdca.

5. Mierna podpora chudnutia

Škorica sama o sebe nespôsobuje chudnutie, ale môže nepriamo pomôcť tým, že znižuje chuť na sladké a udržiava stabilnú hladinu cukru v krvi. V kombinácii so zdravou stravou a pohybom teda môže podporiť snahu o redukciu hmotnosti.

Ako si pripraviť domáci škoricový čaj

Na prípravu čaju je ideálne použiť celú tyčinku cejlónskej škorice, nie mletý prášok.

Budete potrebovať:

  • 1 tyčinku cejlónskej škorice
  • 300 ml vody

Postup:

  1. Do malého hrnca nalejte vodu a vložte škoricu.
  2. Varte na miernom ohni približne 15 minút.
  3. Potom čaj preceďte a nechajte trochu vychladnúť.

Pre jemne sladkastú chuť môžete pridať čajovú lyžičku medu (po vychladnutí, aby sa nezničili enzýmy v mede) alebo kvapku citrónovej šťavy.

Kedy si ho dopriať?

Najlepšie je piť škoricový čaj ráno po prebudení, pretože podporuje trávenie a naštartuje metabolizmus, alebo večer po jedle, keď pomáha upokojiť žalúdok.

Kedy byť opatrný?

Škoricový čaj je bezpečný pre väčšinu ľudí, no existujú situácie, keď treba byť obozretný:

  • Tehotné ženy by ho nemali piť vo veľkom množstve – vo vysokých dávkach môže škorica stimulovať svaly maternice.
  • Ľudia s ochoreniami pečene by sa mali vyhýbať škorici Cassia.
  • Ak užívate lieky na riedenie krvi alebo cukrovku, je vhodné poradiť sa s lekárom.

Škoricový čaj je prírodný nápoj, ktorý v primeranom množstve prispieva k lepšiemu tráveniu, stabilnejšiemu cukru v krvi a celkovej pohode organizmu. Nie je zázračným liekom, no pri pravidelnej konzumácii ako súčasť zdravej životosprávy môže byť cenným doplnkom každodennej starostlivosti o zdravie.

