Čaj, ktorý posilní imunitu, podporí chudnutie a prospieva srdcu. Všetko, čo potrebujete, máte doma

Škoricový čaj patrí medzi tie najjednoduchšie a najvoňavejšie domáce nápoje, ktoré si môžete pripraviť z bežne dostupných surovín. Okrem príjemnej arómy prináša aj viacero overených zdravotných výhod – od podpory trávenia až po priaznivý vplyv na hladinu cukru v krvi.
Nie každá škorica je rovnaká
V obchodoch sa predávajú dva hlavné druhy škorice – cejlónska škorica (Cinnamomum verum) a čínska škorica Cassia (Cinnamomum cassia). Na prvý pohľad vyzerajú podobne, no zložením a účinkami sa líšia.
- Cassia je lacnejšia a bežnejšia, no obsahuje vysoké množstvo kumarínu, látky, ktorá môže pri dlhodobom alebo nadmernom užívaní poškodiť pečeň.
- Cejlónska škorica má kumarínu len minimum, má jemnejšiu chuť a považuje sa za bezpečnejšiu. Preto je ideálnou voľbou na pravidelné pitie čaju.
Odporúčaná denná dávka Cassie by nemala presiahnuť približne 2 gramy denne (asi pol čajovej lyžičky). Cejlónska škorica je bezpečná aj vo väčšom množstve, no vždy platí zásada – s mierou.
Prečo je škoricový čaj prospešný
1. Podpora trávenia
Škorica stimuluje tvorbu tráviacich štiav, čím uľahčuje spracovanie jedla a pomáha pri pocite ťažoby po jedle. V tradičnej medicíne sa používala aj pri miernych tráviacich ťažkostiach, nadúvaní alebo nevoľnosti.
2. Stabilizácia hladiny cukru v krvi
Niektoré vedecké štúdie naznačujú, že škorica môže zlepšiť citlivosť buniek na inzulín. Vďaka tomu pomáha stabilizovať hladinu glukózy v krvi, čo ocenia najmä ľudia, ktorí majú sklony k výkyvom cukru alebo trpia inzulínovou rezistenciou.
3. Antioxidačné účinky
Škorica je bohatým zdrojom polyfenolov, ktoré pôsobia ako antioxidanty. Tieto látky chránia bunky pred oxidačným stresom a tým aj pred predčasným starnutím a niektorými chronickými ochoreniami.
4. Protizápalový efekt
Niektoré zložky škorice majú mierny protizápalový účinok, ktorý môže prispieť k celkovému zdraviu cievneho systému. Výsledkom je podpora normálneho krvného obehu a zdravia srdca.
5. Mierna podpora chudnutia
Škorica sama o sebe nespôsobuje chudnutie, ale môže nepriamo pomôcť tým, že znižuje chuť na sladké a udržiava stabilnú hladinu cukru v krvi. V kombinácii so zdravou stravou a pohybom teda môže podporiť snahu o redukciu hmotnosti.
Ako si pripraviť domáci škoricový čaj
Na prípravu čaju je ideálne použiť celú tyčinku cejlónskej škorice, nie mletý prášok.
Budete potrebovať:
- 1 tyčinku cejlónskej škorice
- 300 ml vody
Postup:
- Do malého hrnca nalejte vodu a vložte škoricu.
- Varte na miernom ohni približne 15 minút.
- Potom čaj preceďte a nechajte trochu vychladnúť.
Pre jemne sladkastú chuť môžete pridať čajovú lyžičku medu (po vychladnutí, aby sa nezničili enzýmy v mede) alebo kvapku citrónovej šťavy.
Kedy si ho dopriať?
Najlepšie je piť škoricový čaj ráno po prebudení, pretože podporuje trávenie a naštartuje metabolizmus, alebo večer po jedle, keď pomáha upokojiť žalúdok.
Kedy byť opatrný?
Škoricový čaj je bezpečný pre väčšinu ľudí, no existujú situácie, keď treba byť obozretný:
- Tehotné ženy by ho nemali piť vo veľkom množstve – vo vysokých dávkach môže škorica stimulovať svaly maternice.
- Ľudia s ochoreniami pečene by sa mali vyhýbať škorici Cassia.
- Ak užívate lieky na riedenie krvi alebo cukrovku, je vhodné poradiť sa s lekárom.
Škoricový čaj je prírodný nápoj, ktorý v primeranom množstve prispieva k lepšiemu tráveniu, stabilnejšiemu cukru v krvi a celkovej pohode organizmu. Nie je zázračným liekom, no pri pravidelnej konzumácii ako súčasť zdravej životosprávy môže byť cenným doplnkom každodennej starostlivosti o zdravie.