Bylinky, ktoré fungujú ako dokonalé čističe tela. Toto je najlepšia kombinácia!

Január je ideálnym obdobím na očistu organizmu po vianočných sviatkoch. Aj tí najväčší priaznivci zdravého životného štýlu si počas nich často doprajú vyprážané rezne, majonézové šaláty či sladké pečivo.
Aké bylinky sú teda najvhodnejšie na detoxikáciu tela?
Často sa hovorí, že začiatok roka je najlepší čas na niekoľkodňový pôst. Nie každý si však po sviatkoch trúfne na hladovanie.
Ak patríte medzi tých, ktorí si nevedia predstaviť, že by niekoľko dní nejedli, postačí, ak do jedálnička zaradíte bylinné čaje z vhodných rastlín.
Ako sa pripraviť na detox
Ak sa rozhodnete pre očistu tela, je dôležité dodržiavať niekoľko zásad, ktoré pomôžu vytvoriť správne prostredie na prirodzené vylučovanie škodlivín.
Základom je posilnenie imunity a obranyschopnosti, aby organizmus detox zvládol bez problémov.
Veľmi dôležitý je aj dostatočný pitný režim. Práve obličky odstraňujú z tela najviac toxických látok, preto treba piť čo najviac. Najlepšou voľbou je čistá voda alebo bylinné čaje.
Pýr plazivý – viac než len burina
Možno ste si doteraz mysleli, že pýr plazivý je len nepríjemná burina, ktorá komplikuje život záhradkárom. Opak je však pravdou.
Ide o veľmi účinnú detoxikačnú bylinku, ktorá pomáha čistiť organizmus, vyrovnáva metabolizmus a má močopudné účinky.
Pýr priaznivo pôsobí aj pri kožných ochoreniach, pomáha telu zotaviť sa po užívaní antibiotík a dokáže uľaviť aj pri miernej otrave z jedla.
Video: Ako si prečistiť telo pomocou bylinných čajov
Žihľava – klasika medzi detoxikačnými rastlinami
Najznámejšou bylinkou na očistu je bezpochyby žihľava. Čistí krv a pomáha aj pri alergiách či ekzémoch. Obsahuje množstvo minerálov, vitamínov a ďalších prospešných látok, ktoré podporujú prirodzené prečistenie tela.
Treba však pamätať na to, že žihľavový čaj nie je vhodné piť dlhodobo bez prestávky.
Breza – jarný dar pre telo
Veľmi priaznivé účinky má aj čaj z brezy. Keď sa na jar začne breza zelenať, môžete si z jej lístkov pripraviť čaj. Nielenže prečistí organizmus, ale zároveň dodá telu potrebné živiny.
Svízel – pomoc pre pečeň a lymfu
Svízel podľa odborníkov čistí predovšetkým pečeň a lymfatický systém. Čaj z tejto rastliny má silné močopudné účinky a priaznivo vplýva na činnosť pečene, sleziny aj lymfy.
Zároveň znižuje chuť do jedla, takže je výborným pomocníkom aj pri chudnutí.
Rebríček – silný prírodný dezinfekčný prostriedok
Rebríček je bylinka s výraznými dezinfekčnými a protizápalovými vlastnosťami. Podporuje tvorbu žlče a žalúdočných štiav, čím priaznivo ovplyvňuje trávenie. Má aj močopudný účinok a často býva súčasťou detoxikačných zmesí.
Ďalšie spôsoby, ako podporiť očistu tela
Okrem bylín existuje viacero spôsobov, ako telu pomôcť zbavovať sa škodlivých látok:
- Dostatok vody – pomáha vyplavovať toxíny a udržiava správnu hydratáciu
- Zdravá strava – bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty a vlákninu podporuje trávenie a vylučovanie odpadových látok
- Pohyb a cvičenie – zlepšujú krvný obeh a podporujú potenie, čím sa toxíny z tela prirodzene odvádzajú
- Sauna a horúce kúpele – otvárajú póry pokožky a umožňujú telu vylučovať škodliviny