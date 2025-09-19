Bylinka so zvláštnym menom, ktorú poznali už Egypťania. Čo všetko dokáže parasca špáradlová?

Parasca špáradlová (Ammi visnaga) je jednoročná bylina z čeľade mrkvovitých, ktorá dorastá do výšky približne jedného metra. Hoci na prvý pohľad nepôsobí nijako zvláštne, v tradičnom bylinkárstve má svoje pevné miesto a v niektorých oblastiach sveta sa využívala už od staroveku.
Niektorí ľudia si ju mýlia s bršlicou kozí nohou, no parasca má charakteristické znaky – priamy a hore rozvetvený stvol, jemne delené listy a koncom leta biele kvety usporiadané v guľovitých okolíkoch. Po odkvitnutí vytvára malé semená. V oblasti Stredomoria sa jej tvrdé, usušené stopky používali ako prírodné špáradlá, čo jej prinieslo anglický názov toothpick plant.
História a tradičné využitie
Parasca špáradlová bola známa už v starovekom Egypte a Grécku, kde sa používala pri problémoch s dýchaním a kašľom. V Európe sa jej semená pridávali do čajových zmesí na podporu trávenia a uvoľnenie kŕčov.
Účinné látky
Najdôležitejšími látkami v parasce sú khellin a visnagin.
- Khellin má bronchodilatačné účinky, teda uvoľňuje priedušky. V minulosti sa využíval pri liečbe astmy, hoci dnes ho v klinickej praxi nahradili modernejšie lieky.
- Visnagin bol skúmaný v súvislosti s prevenciou tvorby obličkových kameňov – podľa výskumov môže brániť usadzovaniu oxalátu vápenatého, ktorý tvorí základ väčšiny kameňov.
Zber a spracovanie
Plody sa zbierajú od júla do septembra, keď sú úplne zrelé. Potom sa sušia a uskladňujú. Rastline sa darí na slnečných a polotienistých miestach, v priepustnej a výživnej pôde.
Tradičné účinky
- Uvoľňovanie kŕčov – používala sa pri kolikách a spazmoch tráviaceho traktu, močových a žlčových ciest.
- Podpora dýchania – kedysi sa odporúčala pri astme a iných ťažkostiach s prieduškami.
- Srdce a cievy – rozširuje cievy a zlepšuje prekrvenie, čo bolo dôvodom jej historického využitia pri angíne pectoris.
Riziká a bezpečnosť
Pri parasce špáradlovej treba byť opatrný – aj keď ide o liečivú rastlinu, nie je bez rizika:
- vyššie dávky môžu spôsobiť závraty, nevoľnosť či pokles tlaku
- zvyšuje citlivosť pokožky na slnečné žiarenie
- tehotné ženy by sa jej mali vyhnúť
- nikdy by nemala nahrádzať predpísanú liečbu od lekára
Možnosti využitia v domácnosti
Parasca sa dnes používa skôr v bylinkárstve než v modernej medicíne:
- Čajová zmes – malé množstvo sušených plodov sa môže pridať do bylinkových čajov na podporu trávenia.
- Tinktúra – pripravuje sa macerovaním plodov v alkohole, najčastejšie na vonkajšie obklady.
- Korenie – semená majú jemne anízovú vôňu a v malých dávkach sa môžu použiť pri dochucovaní jedál.
Parasca špáradlová (Ammi visnaga) je nenápadná rastlina s dlhým historickým využitím. Obsahuje látky, ktoré uvoľňujú kŕče hladkého svalstva, podporujú dýchanie a pôsobia na cievy. Hoci kedysi patrila medzi liečivá využívané pri astme či angíne pectoris, dnes ju nahradili moderné lieky. V bylinkárstve si však zachovala svoje miesto – najmä pri tráviacich problémoch alebo ako súčasť čajových zmesí. Pri jej používaní je však dôležitá opatrnosť a rešpekt k jej sile.