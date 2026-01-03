Bylinka, ktorú možno zbierať aj v januári. Pomáha cievam a uľaví pri hemoroidoch

Len málo rastlín zostáva v zime zelených a dostupných na zber. Imelo biele (Viscum album) je jednou z výnimiek – rastie vysoko v korunách stromov, kde ho ľahko spoznáte aj uprostred januára. Mnohí si ho spájajú najmä s vianočnou dekoráciou, no táto rastlina má za sebou aj dlhú tradíciu v európskom ľudovom liečiteľstve.
Kde imelo rastie a ako ho spoznať
Imelo je poloparazitická rastlina, ktorá čerpá vodu a minerálne látky zo stromu, na ktorom rastie. Najčastejšie ho nájdete na listnatých stromoch – jabloniach, hruškách, hlohu či topoľoch.
Na zber sa používajú listy a mladé zelené vetvičky, nie bobule. Tie sú pre ľudí toxické a vnútorne sa nepoužívajú.
Čo je o účinkoch imela naozaj preukázané?
Imelo sa v tradičnej medicíne často spájalo s liečbou vysokého tlaku, cievnych problémov či dokonca rakoviny. Moderná veda je opatrnejšia – niektoré účinky boli pozorované v laboratórnych štúdiách, ale pri ľuďoch sú dôkazy obmedzené.
✔️ Čo je vedecky podložené
1. Imelo obsahuje biologicky aktívne látky, napríklad viskotoxíny a lektíny.
Tieto látky majú v laboratórnych podmienkach rôzne účinky – od ovplyvňovania imunity až po pôsobenie na bunkový metabolizmus.
2. V niektorých európskych krajinách sa štandardizované extrakty z imela používajú ako doplnková terapia pri onkologickej liečbe.
Tieto extrakty (napr. prípravky typu Iscador) sú používané na zmiernenie nepríjemných sprievodných príznakov liečby – únavy, nechutenstva či zhoršenej imunity.
➡️ Dôležité: nejde o liek, ktorý by mal preukázaný schopnosť „liečiť rakovinu“. Ide o doplnkovú podporu, nie náhradu liečby.
3. Niektoré výskumy naznačujú, že imelo môže mierne ovplyvňovať krvný tlak a cievnu reaktivitu.
Tieto výsledky však pochádzajú najmä zo štúdií na zvieratách alebo z laboratórií.
➡️ Pre ľudí zatiaľ neexistuje dostatok silných klinických dôkazov, aby sa imelo odporúčalo ako liek na tlak alebo cievne ochorenia.
4. Bobule imela sú jedovaté.
Ich požitím môže dôjsť k vracaniu, nevoľnosti či spomaleniu srdcovej činnosti.
❌ Čo dokázané nie je
Aby bol článok 100 % pravdivý, je potrebné vynechať alebo upraviť tvrdenia, ktoré nie sú podložené:
- Imelo nie je preukázaný liek na hemoroidy.
- Imelo nerozpúšťa usadeniny v cievach – ide o tradičné tvrdenie, nie vedecky potvrdený fakt.
- Nie je potvrdené, že imelo znižuje cholesterol.
- Účinky na štítnu žľazu, menopauzálne ťažkosti či diabetes (najmä 1. typu) nie sú klinicky dokázané.
- Imelo nie je rýchla ani zaručená pomoc pri žiadnom ochorení.
Ako sa imelo správne zbiera a suší
Najvyšší obsah účinných látok má imelo počas zimy – približne od novembra do marca. Zbierajú sa listy a tenké vetvičky, ktoré sa následne sušia pri maximálne 40 °C na suchom a vzdušnom mieste.
Správne usušené imelo má zelenú farbu a jemne horkastú chuť.
Ako sa imelo používa
Studený macerát (čaj)
V tradičnej bylinnej medicíne sa pripravuje studeným lúhovaním:
- 1 čajová lyžička sušených listov
- 250 ml studenej vody
- lúhovať 8–12 hodín
Potom sa nápoj precedí.
Tento nápoj môže podporiť hydratáciu a slúži ako doplnkový rituál, no jeho liečivé účinky nie sú vedecky dostatočne dokázané.
Tinktúra
Tinktúry z imela sa používajú v malých dávkach.
Pri zdravotných problémoch by mal ich užívanie riadiť odborník, najmä pre možné interakcie s liekmi.
Kedy sa imelu vyhnúť
- pri nízkom krvnom tlaku
- pri užívaní liekov na srdce alebo tlak
- v tehotenstve a pri dojčení
- pri užití bobúľ (sú jedovaté)
Zhrnutie: Čo o imelu môžeme povedať úplne pravdivo
- Imelo je zimná bylina, ktorú možno zbierať už v januári.
- Má dlhú tradíciu v ľudovom liečiteľstve.
- Obsahuje látky, ktoré majú biologickú aktivitu – to je vedecky potvrdené.
- Niektoré jeho extrakty sa používajú ako doplnková terapia pri rakovine, najmä na zmierňovanie sprievodných príznakov.
- Prínosy na tlak, cievy, cholesterol či hemoroidy nie sú dostatočne vedecky preukázané.
- Bobule sú toxické.
- Imelo treba užívať opatrne.