Bylinka, ktorá pomáha tráveniu a znižuje cukor. Pestujte ju správne a nikdy vám nevyženie kvety

Koriander patrí medzi tie bylinky, ktoré si ľudia buď zamilujú na prvé ochutnanie, alebo sa im jeho vôňa a chuť vôbec nepozdávajú. A pritom je to škoda – táto zelená aromatická rastlina ponúka množstvo zdravotných benefitov a dokáže ozvláštniť nejeden pokrm.
Ako sa koriander dostal do našich kuchýň?
Na Slovensku a v Česku si väčšia časť ľudí začala koriander obľubovať pred niekoľkými rokmi, keď sa stal populárnym vietnamský vývar Phở, ktorý sa bez hromady čerstvých lístkov koriandra jednoducho nezaobíde. Postupne sme si však zvykli využívať túto bylinku aj v ďalších kuchyniach – nájdete ju v thajských, havajských či mexických jedlách.
Hodí sa do šalátov, guacamole, poke bowl, ale aj k mäsu alebo do miešaných vajíčok. Dôležité je však jedno pravidlo – koriander sa pridáva až do hotového jedla. Ak by ste ho varili alebo dusili, stratil by sviežosť, arómu aj chuť.
Prečo sa oplatí zaradiť koriander do jedálnička?
Lístky koriandra majú intenzívnu arómu a sviežu chuť, vďaka čomu vedia nahradiť aj výraznejšie koreniny či dokonca soľ. Okrem toho sú však doslova nabité živinami.
- Obsahujú vysoké množstvo vitamínu K, ktorý je dôležitý pre správnu zrážanlivosť krvi.
- Nájdete v nich aj vitamíny C a A, ktoré podporujú imunitu a chránia organizmus pred infekciami.
- Draslík pomáha regulovať krvný tlak, vápnik posilňuje kosti a železo je nevyhnutné na tvorbu červených krviniek.
- Esenciálne oleje z koriandra zas podporujú trávenie, uľahčujú vylučovanie žlče a žalúdočných štiav, zmierňujú plynatosť a nadúvanie.
- Zaujímavé je aj to, že po jedle bohatom na sacharidy dokáže koriander stabilizovať hladinu cukru v krvi.
Práve preto je skvelým pomocníkom pre ľudí, ktorí trpia tráviacimi ťažkosťami, majú vysoký krvný tlak alebo sa snažia obmedziť nadmerné solenie jedál.
Pestovanie koriandra – na čo si dať pozor?
Koriander si môžete kúpiť v supermarketoch alebo na trhoch. Zväzok býva spravidla aromatickejší než rastlina v kvetináči, pretože tá sa väčšinou pestuje hydroponicky, čo spôsobuje, že má jemnejšie lístky a rýchlejšie kvitne.
Ak sa rozhodnete pre zväzok, často je problém spotrebovať celé množstvo naraz. Práve preto je najlepším riešením pestovať koriander doma – v kvetináči alebo priamo v záhradke. Takto budete mať vždy poruke čerstvé lístky plné chuti a vône.
Ako pestovať koriander tak, aby nevyháňal kvety?
Koriander patrí medzi miříkovité rastliny, podobne ako mrkva alebo zeler. Problémom však býva jeho rýchle kvitnutie. Ak začne rásť do výšky a vyženie kvety, listy strácajú typickú chuť a stávajú sa tuhšími. Preto je cieľom pestovať nízke, kompaktné rastliny bez kvetov.
- Výber odrody: Na pestovanie zo semien siahnite po druhoch, ktoré menej rýchlo kvitnú – vhodné sú napríklad Calypso, Santo alebo Leisure.
- Kvetináč a pôda: Použite nádobu s priemerom 15–20 cm a hĺbkou aspoň 15 cm. Dôležitá je priepustná pôda s neutrálnym pH a drenážnymi otvormi.
- Výsev: Semienka vysievajte plytko, približne centimeter od seba. Po vyklíčení nechajte medzi rastlinkami rozostup aspoň 3 cm.
- Starostlivosť: Rastlinu pravidelne zaštipujte – tým podporíte hustejší rast a zabránite predčasnému kvitnutiu.
- Zber lístkov: Prvé lístky môžete zbierať po 4–5 týždňoch, keď rastlina dosiahne výšku 10–15 cm. Nenechajte ju príliš prerásť, inak stratí svoju typickú sviežosť.
Domáce pestovanie má veľkú výhodu – vždy si odtrhnete len toľko, koľko práve potrebujete. Či už pripravujete mexické tacos, exotickú polievku alebo len rýchle miešané vajíčka, koriander dokáže z jednoduchého jedla urobiť zážitok. A navyše pomáha tráveniu a prospieva zdraviu.