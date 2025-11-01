Bylina s tisícročnou povesťou omladzujúceho zázraku, ktorú si ľahko vypestujete aj na parapete!

Poznáte bylinku s názvom gotu kola, známu aj ako pupečník ázijský (Centella asiatica)?
Táto rastlina, ktorá si v posledných rokoch získava popularitu aj v našich končinách, je považovaná za jeden z najcennejších darov prírody.
Namiesto drahých doplnkov výživy si ju však môžete veľmi jednoducho dopestovať aj doma – stačí vám okenný parapet a trocha starostlivosti.
Zázrak z trópov s nenápadným vzhľadom
Pod exotickým názvom gotu kola alebo kodavan sa skrýva nenápadná rastlina, ktorá pochádza z teplých oblastí Ázie, Afriky a Austrálie.
V slovenčine ju poznáme ako pupečník ázijský. Hoci na prvý pohľad zaujme svojimi okrúhlymi listami a sviežou zelenou farbou, jej najväčšia sila sa skrýva v liečivých účinkoch, nie vo vzhľade.
Pupečník možno pestovať ako izbovú rastlinu, počas leta ho však môžete presunúť aj von – napríklad na balkón alebo terasu.
V krajinách svojho pôvodu sa používa nielen ako liečivka, ale aj ako zelenina do šalátov a teplých jedál.
Liečivé účinky gotu koly
V tradičnej ázijskej medicíne, predovšetkým v ajurvéde a čínskej medicíne, má gotu kola svoje pevné miesto už celé stáročia.
Moderné výskumy potvrdzujú, že pozitívne ovplyvňuje činnosť mozgu, zlepšuje pamäť a podporuje kognitívne funkcie.
Predpokladá sa tiež, že rastlina posilňuje činnosť pečene a obličiek, zmierňuje depresívne stavy a urýchľuje hojenie pokožky.
Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že by mohla spomaľovať rozvoj Alzheimerovej choroby a uľavovať od pocitov úzkosti, ktoré s ňou často súvisia.
Okrem vplyvu na psychiku a pamäť je pupečník považovaný aj za prírodný prostriedok na posilnenie imunity a podporu dlhovekosti.
Vedecké poznatky a účinky na krvný obeh
Účinky gotu koly sa stali predmetom viacerých vedeckých skúmaní.
Dve významné štúdie – publikované v roku 1990 v časopise International Journal of Clinical Pharmacology a v roku 2001 v odbornom magazíne Angiology – preukázali, že rastlina zlepšuje krvný obeh a pomáha pri kŕčových žilách. Zároveň zmierňuje opuchy nôh a prispieva k celkovej vitalite cievneho systému.
Zdravšia pokožka a rýchlejšie hojenie
Prípravky z pupečníka sa často používajú pri ekzémoch, psoriáze, popáleninách či jazvách.
Aj keď sa zriedkavo môže objaviť podráždenie pokožky, vo väčšine prípadov má rastlina regeneračný účinok. Odporúča sa však vyskúšať ju najprv na malej ploche kože, aby ste predišli prípadnej alergickej reakcii.
Ľudové liečiteľstvo ju odporúča aj pri bolestiach kĺbov a na podporu tvorby kolagénu, čo z nej robí zaujímavý doplnok pre krásnu pleť a pevné väzivo.
Gotu kolu dnes nájdete nielen v lekárňach a špecializovaných obchodoch, ale aj na internete – v podobe čajov, kapsúl, sušených listov či semien, z ktorých si rastlinu môžete vypestovať aj sami.
Ako si vypestovať gotu kolu doma
Pestovanie tejto tropickej byliny je jednoduchšie, než by ste čakali. Semená pred výsevom namočte cez noc a následne ich vysaďte do substrátu pre izbové rastliny, približne päť centimetrov od seba.
Najdôležitejšie je správne zalievanie – pupečník neznáša premokrenie, ale ani úplné preschnutie pôdy. Substrát by mal byť stále mierne vlhký.
Aby sa voda neodparovala príliš rýchlo, môžete povrch pôdy prikrýť machom alebo pilinami. Nezabudnite, že črepník musí mať odtokové dierky – rastlina by nikdy nemala stáť vo vode.
Pupečník potrebuje aspoň 6 hodín slnečného svetla denne, no priame poludňajšie lúče mu neprospievajú. Keďže ide o tropickú rastlinu, neznáša teploty pod 10 °C.
Počas teplejšej časti roka jej prospeje mierne prihnojovanie raz za mesiac.
Záver
Gotu kola je bylinka, ktorá v sebe spája krásu, úžitok aj liečivú silu. Má dlhú históriu, podporuje telo aj myseľ a pri troche starostlivosti sa jej bude dariť aj v obyčajnom byte.
Ak hľadáte rastlinu, ktorá prinesie do vášho domova kúsok trópov a zároveň posilní vaše zdravie, pupečník ázijský je ideálnou voľbou.