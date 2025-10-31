Bulharský hruškový koláč podľa Heleny Růžičkovej: Poctivý, rýchly a neodolateľný!

Hruškový koláč
Hruškový koláč Foto: www.shutterstock.com

Hrušky patria k jeseni rovnako neodmysliteľne ako jablká. Kým tie druhé väčšina z nás spracováva automaticky, s hruškami si často nevieme dať rady.

Najčastejšie končia v zaváraninách, pritom sa výborne hodia aj na pečenie.

Legendárna herečka Helena Růžičková mala na ich spracovanie svoj osvedčený recept – piekla z nich fantastický bulharský hruškový koláč, ktorý si zamilujete po prvom súste.

Tajomstvo Heleninej kuchyne

Helena Růžičková si získala srdcia divákov nielen svojím nezameniteľným humorom a hereckým talentom, ale aj láskavosťou a výnimočnými kuchárskymi schopnosťami.

Jej recepty pretrvávajú dodnes a tradujú sa z generácie na generáciu. Niet sa čo čudovať – jej bulharský hruškový koláč je skutočný originál, ktorý sa len tak nevidí.

Kúsok Bulharska na tanieri

Bulharská kuchyňa je pestrofarebná a bohatá – nájde si v nej to svoje každý. Patrí medzi zdravšie svetové kuchyne, pretože v nej prevláda množstvo zeleniny a čerstvých surovín.

Sladké jedlá sú často podobné našim domácim dezertom – nechýbajú palacinky, torty ani rôzne druhy koláčov.
Bulharský hruškový koláč sa od tých našich líši hlavne tým, že sa pripravuje z kakaového cesta.

Práve vďaka tomu má nezameniteľnú chuť a krásnu farbu. Navyše je jednoduchý, rýchly a mimoriadne vláčny.

Recept na bulharský hruškový koláč

Potrebujete:

  • približne 5 hrušiek (asi 2 hrnčeky po nakrájaní)
  • 3 vajcia
  • 1 hrnček kryštálového cukru
  • ½ hrnčeka oleja
  • 1 PL holandského kakaa
  • ½ ČL mletej škorice
  • 100 ml teplej vody
  • ½ hrnčeka nasekaných vlašských orechov
  • voliteľne ½ hrnčeka roziniek namočených v rume
  • 2 hrnčeky polohrubej múky
  • 1 balíček prášku do pečiva

Postup:

  1. Príprava hrušiek:
    Hrušky ošúpte, odstráňte jadrovníky a nakrájajte na malé kocky.
  2. Cesto:
    V miske vyšľahajte žĺtky s cukrom a olejom do peny. Pridajte kakao, škoricu a pomaly prilievajte teplú vodu.
    Do zmesi nasypte hrušky, nasekané orechy a (ak chcete) aj rozinky. Nakoniec vmiešajte múku zmiešanú s práškom do pečiva.
  3. Sneh:
    Z bielkov vyšľahajte tuhý sneh a jemne ho zapracujte do cesta.
  4. Pečenie:
    Cesto nalejte do vymasteného a múkou vysypaného hlbšieho plechu. Pečte pri 180 °C približne 40 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu.
    Správne upečenie otestujte špajľou – ak po vytiahnutí zostane suchá, koláč je hotový.

Tip navyše: Karamelová omáčka

V Bulharsku majú karamel nesmierne radi, a tak sa tento koláč často podáva s karamelovou polevou.

Na jej prípravu potrebujete:

  • 7 lyžíc cukru
  • 1 lyžicu masla
  • 2 lyžice horúcej vody
  • voliteľne pár nasekaných orechov

V hrnci s hrubším dnom pomaly rozpustite cukor s maslom, neustále miešajte, kým nezíska jantarový odtieň.

Potom opatrne prilejte vodu (pozor, môže prskať) a zamiešajte. Ak chcete, pridajte orechy. Touto omáčkou prelejte ešte teplý koláč.

Ak ju vynecháte, koláč bude úžasný aj samotný – vláčny, voňavý a s jemnou chuťou hrušiek a kakaa.

