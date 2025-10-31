Bulharský hruškový koláč podľa Heleny Růžičkovej: Poctivý, rýchly a neodolateľný!

Hrušky patria k jeseni rovnako neodmysliteľne ako jablká. Kým tie druhé väčšina z nás spracováva automaticky, s hruškami si často nevieme dať rady.
Najčastejšie končia v zaváraninách, pritom sa výborne hodia aj na pečenie.
Legendárna herečka Helena Růžičková mala na ich spracovanie svoj osvedčený recept – piekla z nich fantastický bulharský hruškový koláč, ktorý si zamilujete po prvom súste.
Tajomstvo Heleninej kuchyne
Helena Růžičková si získala srdcia divákov nielen svojím nezameniteľným humorom a hereckým talentom, ale aj láskavosťou a výnimočnými kuchárskymi schopnosťami.
Jej recepty pretrvávajú dodnes a tradujú sa z generácie na generáciu. Niet sa čo čudovať – jej bulharský hruškový koláč je skutočný originál, ktorý sa len tak nevidí.
Kúsok Bulharska na tanieri
Bulharská kuchyňa je pestrofarebná a bohatá – nájde si v nej to svoje každý. Patrí medzi zdravšie svetové kuchyne, pretože v nej prevláda množstvo zeleniny a čerstvých surovín.
Sladké jedlá sú často podobné našim domácim dezertom – nechýbajú palacinky, torty ani rôzne druhy koláčov.
Bulharský hruškový koláč sa od tých našich líši hlavne tým, že sa pripravuje z kakaového cesta.
Práve vďaka tomu má nezameniteľnú chuť a krásnu farbu. Navyše je jednoduchý, rýchly a mimoriadne vláčny.
Recept na bulharský hruškový koláč
Potrebujete:
- približne 5 hrušiek (asi 2 hrnčeky po nakrájaní)
- 3 vajcia
- 1 hrnček kryštálového cukru
- ½ hrnčeka oleja
- 1 PL holandského kakaa
- ½ ČL mletej škorice
- 100 ml teplej vody
- ½ hrnčeka nasekaných vlašských orechov
- voliteľne ½ hrnčeka roziniek namočených v rume
- 2 hrnčeky polohrubej múky
- 1 balíček prášku do pečiva
Postup:
- Príprava hrušiek:
Hrušky ošúpte, odstráňte jadrovníky a nakrájajte na malé kocky.
- Cesto:
V miske vyšľahajte žĺtky s cukrom a olejom do peny. Pridajte kakao, škoricu a pomaly prilievajte teplú vodu.
Do zmesi nasypte hrušky, nasekané orechy a (ak chcete) aj rozinky. Nakoniec vmiešajte múku zmiešanú s práškom do pečiva.
- Sneh:
Z bielkov vyšľahajte tuhý sneh a jemne ho zapracujte do cesta.
- Pečenie:
Cesto nalejte do vymasteného a múkou vysypaného hlbšieho plechu. Pečte pri 180 °C približne 40 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu.
Správne upečenie otestujte špajľou – ak po vytiahnutí zostane suchá, koláč je hotový.
Tip navyše: Karamelová omáčka
V Bulharsku majú karamel nesmierne radi, a tak sa tento koláč často podáva s karamelovou polevou.
Na jej prípravu potrebujete:
- 7 lyžíc cukru
- 1 lyžicu masla
- 2 lyžice horúcej vody
- voliteľne pár nasekaných orechov
V hrnci s hrubším dnom pomaly rozpustite cukor s maslom, neustále miešajte, kým nezíska jantarový odtieň.
Potom opatrne prilejte vodu (pozor, môže prskať) a zamiešajte. Ak chcete, pridajte orechy. Touto omáčkou prelejte ešte teplý koláč.
Ak ju vynecháte, koláč bude úžasný aj samotný – vláčny, voňavý a s jemnou chuťou hrušiek a kakaa.