Buďte pri reze motýlieho kra nekompromisní. Tak dosiahnete vzdušný tvar a záplavu kvetov

Aj keď si na príchod jari musíme ešte nejaký týždeň či dva počkať, toto medziobdobie sa dá ideálne využiť na dôkladnú prípravu a štúdium správnych záhradníckych postupov. Vďaka tomu budete mať na jar jasno, čo, kedy a ako je najlepšie urobiť. Ukážkovým príkladom je motýlí ker, známy aj ako komuľa Davidova (latinsky Buddleja davidii). Hneď po ustúpení silných mrazov si tento okrasný a pre hmyz mimoriadne atraktívny ker vyžaduje radikálny rez. Nasledujúci podrobný postup vám pomôže zvládnuť to na prvý pokus a bez stresu.

Prečo je rez motýlieho kra nevyhnutný?

Motýlí ker sa vám odvďačí bohatým kvitnutím len vtedy, ak mu poskytnete dostatok priestoru, svetla a správneho ošetrenia. Ak rez zanedbáte, krík sa rýchlo rozrastie do tvaru pripomínajúceho metlu:

Vo vnútri kra sa hromadia holé, neestetické stonky

sa hromadia holé, neestetické stonky Kvety sa tvoria len na vrcholkoch, takže o krásne vodopády kvetenstiev môžete ľahko prísť

Hlavným dôvodom, prečo si väčšina záhradkárov komuľu Davidovu vysádza, je práve jej bohaté, často postupné kvitnutie. Ak kvetov nie je toľko, ako by ste chceli, alebo ich vidíte iba na koncoch konárov, spravidla ide o následok nedostatočného či nevhodného rezu.

Okrem toho je motýlí ker zaradený medzi invazívne druhy (pôvodom z Číny), ktorým sa v našich končinách môže dariť až príliš dobre. Každé zanedbanie odstraňovania suchých súkvetí zvyšuje riziko, že sa semená rozšíria do okolitej prírody, kde môžu potláčať pôvodné rastliny. Aby ste teda pomohli zachovať prirodzené druhy, pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvetenstvá.

Kedy prichádza čas na jarný rez?

Ideálny termín na radikálny rez motýlieho kra je skoro na jar, vtedy, keď už nebezpečenstvo silných nočných mrazov definitívne pominie. Najrobustnejšie odrody dokážu do leta dorásť do výšky približne 3 metrov a do šírky zhruba 2 metre. Menšie kultivary môžete udržať aj na polovičných rozmeroch, a to razantným zrezaním – obyčajne na výšku do 1,5 metra.

Ak sa však ku rezu dostanete napríklad až v apríli, nesmúťte. Jedinou nevýhodou je, že sa prvých kvetov dočkáte o niečo neskôr počas leta. V praxi to však nepredstavuje žiadnu veľkú komplikáciu, pretože motýlí ker kvitne opakovane. Stačí po odkvitnutí okamžite odstrániť suché “palice” (zvädnuté súkvetia) a do pár týždňov sa dočkáte ďalšej nádielky kvetov. Tento cyklus sa môže zopakovať aj viackrát za sezónu. Hoci neskoršie kvetenstvo býva o trochu menšie, stále poteší oči aj hmyz.

Prečo je odstraňovanie zvädnutých kvetov také dôležité?

Podpora nového kvitnutia – Krík má viac energie na tvorbu nových pukov. Obmedzenie invazívneho šírenia – Odkvitnuté časti so semenami nepadnú na zem a nešíria sa do okolia. Estetický vzhľad – Krík vďaka tomu vyzerá vitálnejšie a úhľadnejšie.

Ak vás zaujíma viac detailov, ako komuľu pestovať, môžete si pozrieť rôzne video

Pozor, nie všetky komuľe sa režú na jar!

Nie je komuľa ako komuľa. Niektoré druhy vyzerajú na prvý pohľad veľmi podobne, ale na rozdiel od komule Davidovej vytvárajú kvety na dvojročnom dreve. Ak by ste ich na jar radikálne zrezali, spolu s konármi by ste odstránili aj puky, a tým sa pripravili o kvitnutie.

Medzi tieto špecifické typy patria:

Komuľa striedavolistá (Buddleja alternifolia)

(Buddleja alternifolia) Komuľa guľovitá (Buddleja globosa)

Tieto druhy na jar netreba brutálne skracovať. Namiesto toho stačí počas leta po odkvitnutí zrezať najstaršie vetvy. Vďaka tomu udržíte krík zdravý, presvetlený a kvitnúci na konároch, ktoré vznikli už v predchádzajúcom roku.

Postup rezu komule Davidovej krok za krokom

Zostrihnutie vrchnej časti

Najprv skráťte horné konáre asi na polovicu. Získate tak lepší prehľad o tom, čo sa deje vo vnútri kra. Súčasne si uľahčíte prístup k spodným častiam, ktoré potrebujú najradikálnejší rez. Výrazné zníženie spodných konárov

Nebojte sa rezať naozaj nízko. Spodné konáre pokojne odstrihnite tak, aby zostalo približne 30 cm nad zemou. Ak chcete, aby vám ker do leta narástol vyše troch metrov, môžete nechať stonky dlhšie, napríklad okolo 60 cm. Snažte sa rezať čo najbližšie nad púčikom alebo výhonkom, ktorý smeruje von z kra. Prečistenie vnútra kra

Dôkladne odstráňte všetky odumreté alebo poškodené konáre až po hlavnú stonku. Zbavte sa aj slabých, príliš tenkých výhonov, ktoré by zbytočne odoberali živiny, no nepridávali na kráse. Takisto zrežte tie, čo sa krížia alebo rastú smerom dovnútra. Cieľom je, aby v strede kra mohol voľne cirkulovať vzduch a aby sa ku všetkým listom a budúcim kvetom dostalo dostatok svetla. Vytvorenie pevnej základne

Ideálne si nechajte 5 až 6 pevných hlavných vetiev, ktoré budú tvoriť robustnú kostru kra. Aj keby sa vám zdalo, že vo výške 30 cm nezostalo veľa púčikov, komuľa ich dokáže rýchlo vytvoriť aj z nižších častí kôry. Záverečná úprava, zálievka a hnojenie

Po náročnom zrezaní prekyprite pôdu okolo kra, zbavte ju buriny a v prípade suchého počasia dôkladne zalejte. Na záver môžete pridať vrstvu mulču, aby ste udržali viac vlahy a zabránili prerastaniu buriny. Na jar sa odporúča pohnojiť komuľu bežne dostupným záhradným hnojivom, čo podporí jej rast a bohatšie kvitnutie.

Ako sa starať o motýlí ker po reze?

Pravidelné odstraňovanie suchých kvetov : Aj počas leta a jesene ker neustále obnovuje kvety, takže keď vidíte odkvitnuté súkvetia, odstráňte ich. Tým stimulujete rast ďalších kvetenstiev.

: Aj počas leta a jesene ker neustále obnovuje kvety, takže keď vidíte odkvitnuté súkvetia, odstráňte ich. Tým stimulujete rast ďalších kvetenstiev. Zálievka : Najmä v období sucha a intenzívneho tepla doprajte komuľám dostatok vody, aby mohli rozvíjať plné súkvetia.

: Najmä v období sucha a intenzívneho tepla doprajte komuľám dostatok vody, aby mohli rozvíjať plné súkvetia. Hnojenie: Stačí aplikovať univerzálne záhradné hnojivo, alebo kompost – predovšetkým skoro na jar a prípadne aj počas leta, ak vidíte, že ker stagnuje.

Čo si zapamätať predovšetkým?

Rez treba vykonať včas : Ak čakáte príliš dlho, oberáte sa o skoré kvety. No aj pri neskoršom reze sa rastlina spamätá – len si na jej kvitnutie trochu dlhšie počkáte.

: Ak čakáte príliš dlho, oberáte sa o skoré kvety. No aj pri neskoršom reze sa rastlina spamätá – len si na jej kvitnutie trochu dlhšie počkáte. Buďte odvážni : Komuľa Davidova je silná a rýchlo regeneruje, takže znesie aj radikálnejšie odstránenie starých či nepekne rastúcich konárov.

: Komuľa Davidova je silná a rýchlo regeneruje, takže znesie aj radikálnejšie odstránenie starých či nepekne rastúcich konárov. Nie všetky druhy rezať na jar : Komuľa guľovitá a striedavolistá kvitnú na starom dreve, preto ich nerežeme tak dôkladne skoro na jar.

: Komuľa guľovitá a striedavolistá kvitnú na starom dreve, preto ich nerežeme tak dôkladne skoro na jar. Invazívny potenciál: Pravidelne odstraňujte odkvitnuté súkvetia, aby ste obmedzili šírenie semien do voľnej prírody.

Motýlí ker je nielen krásna, ale aj veľmi užitočná rastlina, pretože do záhrady priťahuje opeľujúci hmyz, najmä motýle a včely. Aj keď si vyžaduje trochu pozornosti a pravidelnej starostlivosti, odmení sa vám dlhým, opakovaným kvitnutím a neopakovateľným pôvabom. Ak dodržíte odporúčané zásady rezu a pestovania, môžete sa už onedlho tešiť na záplavu farebných kvetov a príjemné bzučanie či poletovanie motýľov.