Budíte sa unavení, hoci spíte dlho? Dôvod máte priamo v spálni

ranné vstávanie
ranné vstávanie Foto: www.shutterstock.com

Ak máte pocit, že sa aj po dostatočne dlhom spánku budíte bez energie, nemusí to hneď znamenať problémy s matracom alebo vysokou mierou stresu. Jedným z faktorov, ktorý má preukázateľný vplyv na to, ako sa človek cíti po prebudení, je kvalita vzduchu v miestnosti, najmä množstvo oxidu uhličitého (CO₂) a vlhkosť.

Ako vzduch v spálni ovplyvňuje spánok?

Počas spánku zostávajú okná a dvere často zatvorené, takže sa vzduch prirodzene nevymieňa. Každý človek dýchaním:

  • spotrebúva kyslík
  • vydychuje oxid uhličitý
  • uvoľňuje do vzduchu vlhkosť

Ak sa vzduch v miestnosti neobmieňa, koncentrácia CO₂ postupne stúpa. Bežné štúdie ukazujú, že v malej nevetranej spálni sa môže koncentrácia CO₂ počas noci dostať nad 1500 ppm, pričom pri väčšom počte ľudí môže byť ešte vyššia.

Hodnoty nad 1000 ppm sa označujú ako zhoršená kvalita vzduchu. Pri dlhodobom pobyte v takom prostredí môžu niektorí ľudia ráno pociťovať:

  • únavu
  • pocit ťažkej hlavy
  • horšiu koncentráciu
  • miernu bolesť hlavy

Tieto príznaky však nie sú špecifické a môžu mať aj iné príčiny – kvalita vzduchu je len jedným z možných faktorov.

Väčší problém pri spánku vo dvojici

Ak v spálni spia dvaja dospelí, množstvo vyprodukovaného CO₂ aj vlhkosti sa prirodzene zdvojnásobí. To znamená, že vzduch sa znehodnotí rýchlejšie, a preto je ranné vetranie v takýchto miestnostiach ešte dôležitejšie.

Je otvorené okno počas noci najlepším riešením?

Spať s otvoreným oknom môže kvalitu vzduchu zlepšiť, no nie každému to vyhovuje. Narušiť spánok môžu:

  • hluk zvonka
  • nízke teploty
  • alergény (napríklad peľ)
  • prievan

Okrem toho sa v chladnom prostredí zvyšuje energetická potreba tela na udržanie teploty, čo nie každému prospieva.

Najefektívnejší spôsob vetrania

Výskumy ukazujú, že najlepšie funguje krátke intenzívne vetranie. Ráno po prebudení stačí:

  • otvoriť okno dokorán na 4–6 minút
  • ak je to možné, vytvoriť prievan (otvoriť dve protiľahlé okná)

Takáto krátka výmena vzduchu rýchlo zníži koncentráciu CO₂ aj vlhkosť, pričom steny a nábytok nestihnú výrazne vychladnúť.

Prečo je mikroventilácia málo účinná

Pootvorené okno (mikroventilácia) síce umožňuje pomalú výmenu vzduchu, ale v zime spôsobuje rýchle chladnutie okien a stien. Chladné povrchy podporujú kondenzáciu vlhkosti, čo môže prispieť k:

  • roseným oknám
  • vlhnutiu stien
  • vzniku plesní

Zároveň to zvyšuje tepelné straty.

Kedy vetrať, aby to malo najväčší efekt

Najlepší postup je vetrať hneď po prebudení, ešte predtým, než človek v kúpeľni vytvorí ďalšiu vlhkosť sprchovaním.

Počas dňa sa odporúča vetrať 2–3-krát, ideálne na 5–10 minút s úplne otvoreným oknom.

Ďalšie zvyky, ktoré pomáhajú udržiavať zdravú mikroklímu v byte:

  • udržiavať vlhkosť v rozmedzí 40–50 %
  • používať odsávanie pár v kuchyni a kúpeľni
  • nesušiť prádlo v interiéri
  • neumiestňovať masívny nábytok tesne k stenám
  • pri vetraní vypnúť kúrenie

Môže lepší vzduch obmedziť chrápanie?

Suchý alebo veľmi vydýchaný vzduch môže dráždiť nosovú sliznicu a u niektorých ľudí zhoršiť dýchanie počas spánku. Naopak, čerstvý a primerane vlhký vzduch môže tento problém zmierniť, hoci to nie je riešenie pre všetky prípady chrápania.

Čo môžete očakávať od lepšieho vetrania

Zlepšenie kvality vzduchu v spálni môže viesť k:

  • pocitu sviežosti po prebudení
  • lepšej koncentrácii počas dňa
  • menšiemu roseniu okien
  • nižšiemu riziku vzniku plesní

Výsledky sa môžu líšiť od človeka k človeku, no rozdiel často pocítite už po niekoľkých dňoch pravidelného intenzívneho vetrania.

