Budete prekvapení, čo spraví v práčke obyčajná vlhčená utierka: vyskúšajte a už bez nej nevyperiete

Nikdy by ste nepovedali, čo všetko dokáže taká jednoduchá vec, akou je vlhčená utierka, urobiť s vaším oblečením počas prania. Možno vám to bude znieť zvláštne, ale akonáhle tento trik raz vyskúšate, nebudete chcieť prať bez neho. A hoci pri praní niekedy tušíme, že nás čaká boj so zvieracími chlpmi, nitkami a rôznymi drobnými nečistotami, často nás nepríjemne zaskočí, keď sa aj po dôkladnom pracom cykle stále držia na oblečení. Najmä ľudia, ktorí doma chovajú psíka alebo mačku, to poznajú až príliš dobre. Dokola odstraňovať každý chlp a vlákno môže byť dosť únavné. Nasledujúci jednoduchý postup vám však ušetrí čas, nervy, a navyše vás nevyjde draho.