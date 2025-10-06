Brzdový pedál skrýva funkciu, o ktorej väčšina vodičov ani netuší

Moderné autá dnes nie sú len obyčajnými dopravnými prostriedkami. Sú to doslova malé technické laboratóriá na štyroch kolesách. Obsahujú množstvo pokročilých funkcií, ktoré vodičom uľahčujú jazdu, zvyšujú bezpečnosť a komfort – no nie všetky sú na prvý pohľad viditeľné. Jednou z tých, o ktorej mnohí motoristi ani netušia, je funkcia Auto Hold, teda automatické udržiavanie vozidla v pokoji bez potreby stláčať brzdový pedál.
Čo je funkcia Auto Hold a ako presne funguje?
Auto Hold (v niektorých autách označený aj ako Brake Hold) je systém, ktorý po zastavení vozidla automaticky udržiava brzdy v zábere. V praxi to znamená, že ak napríklad zastavíte na červenej alebo v kolóne a máte funkciu aktivovanú, môžete pokojne zložiť nohu z brzdového pedála – auto zostane stáť na mieste, akoby ste na brzde stále držali nohu.
Aktivácia býva veľmi jednoduchá. Zvyčajne sa zapína pomocou tlačidla umiestneného pri elektrickej parkovacej brzde. Po stlačení sa systém aktivuje a funguje dovtedy, kým znovu nezošliapnete plynový pedál. V tej chvíli sa brzdy automaticky uvoľnia a vozidlo sa plynulo rozbehne.
Niektoré značky pridávajú aj vizuálnu signalizáciu na palubnej doske – vodič tak presne vie, že systém pracuje. Počas aktivácie Auto Holdu zároveň svietia brzdové svetlá, čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti – vodič za vami okamžite vidí, že stojíte.
Prečo by ste túto funkciu mali začať používať
Mnohí vodiči túto možnosť úplne prehliadajú alebo ju považujú za zbytočnosť. No v skutočnosti ide o veľmi praktickú pomôcku, ktorá výrazne zvyšuje pohodlie aj bezpečnosť pri jazde.
V mestách, kde sa neustále zastavuje – či už v kolónach, na semaforoch alebo v zápchach – dokáže Auto Hold ušetriť nohu, ktorá by inak musela neustále tlačiť brzdu. Po pár kilometroch státia v hustej premávke je rozdiel citeľný.
Funkcia je užitočná aj v kopcovitom teréne. Vďaka nej sa nemusíte báť, že sa vozidlo pri rozjazde dozadu samovoľne pohne. Auto Hold drží brzdy aktívne, až kým nezačnete pridávať plyn – a to zabezpečí plynulý a istý rozjazd aj do svahu.
Zároveň má táto technológia aj praktický dopad na životnosť auta. Tým, že systém udržiava tlak v brzdách rovnomerne a presne, znižuje sa mechanické opotrebovanie brzdovej sústavy. Menej opotrebenia znamená menej servisných návštev a dlhšiu životnosť komponentov.
Pohodlie stlačením jediného tlačidla
Ak ste o tejto funkcii doteraz nevedeli alebo ste ju nikdy neskúšali, možno je čas to zmeniť. Stačí jediné tlačidlo, ktoré dokáže zmeniť spôsob, akým vnímate mestskú premávku.
Auto Hold je ideálnym pomocníkom pre tých, ktorí trávia za volantom dlhé hodiny alebo často jazdia v zápchach. Vďaka nemu si môžete na chvíľu oddýchnuť, uvoľniť nohu z pedálu a sústrediť sa na samotnú jazdu, nie na neustále brzdenie.
Takže keď nabudúce zastavíte na červenú alebo v kolóne, spomeňte si, že brzdenie môže byť aj pohodlnejšie a inteligentnejšie. Funkcia Auto Hold sa možno stane vaším novým obľúbeným pomocníkom, o ktorom ste doteraz ani netušili.