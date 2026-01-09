Brokolicový krém. Sýta polievka, ktorá zahreje aj zasýti

V chladných zimných dňoch nie je nič príjemnejšie ako miska horúceho brokolicového krému, z ktorého sa jemne šíri vôňa cesnaku. Táto polievka dokáže nielen zahriať zvnútra, ale zároveň dodať telu množstvo vitamínov, minerálov a cenných živín. Práve preto patrí medzi jedlá, po ktorých bez váhania siahame, keď potrebujeme rýchlu a zdravú večeru.
Brokolicový krém je výbornou voľbou aj vtedy, keď chcete pripraviť sýtu polievku k obedu alebo rýchle teplé jedlo po náročnom dni. Je hotový približne za tridsať minút, zasýti na dlhý čas a organizmu dodá potrebnú energiu. Brokolica je totiž malý zelený poklad – obsahuje vitamín C, vitamín E, vitamíny skupiny B (najmä B1 a B2), ako aj kyselinu listovú. Z minerálov v nej nájdeme draslík, vápnik, fosfor a síru. Okrem toho je bohatá na vlákninu, ktorá podporuje trávenie a posilňuje celkové zdravie.
Recept na jemný brokolicový krém
Potrebné suroviny:
- 500 g brokolice
- 2 zemiaky
- 2 lyžice masla
- 1 veľká cibuľa
- 1,5 litra zeleninového vývaru
(prípadne voda + 2 bobkové listy + 2 guľôčky nového korenia + 2 guľôčky čierneho korenia)
- 1 kelímok smotany na varenie
- 3 strúčiky cesnaku
- soľ
- čierne korenie
Postup prípravy:
- Najskôr si nakrájajte cibuľu a brokolicu na menšie kúsky.
- V hrnci rozohrejte maslo a na miernom ohni opražte cibuľu do sklovita.
- Zalejte ju vývarom alebo vodou s koreninami.
- Do hrnca pridajte zemiaky nakrájané na malé kocky, aby sa rýchlejšie uvarili.
- Brokolicu si osobitne uvarte len „na skus“, aby si zachovala farbu aj chuť.
- Uvarenú brokolicu pridajte k zemiakom, prilejte smotanu a celú zmes rozmixujte ponorným mixérom do hladkého krému.
- Na záver pridajte prelisovaný cesnak, premiešajte a dochuťte soľou a čiernym korením podľa vlastnej chuti.
K brokolicovej polievke sa skvele hodia chrumkavé krutóny z pečiva. Môžete ich pripraviť na panvici s kvapkou oleja alebo upiecť v rúre – dodajú krému chuť aj textúru.