Brokolicový krém. Sýta polievka, ktorá zahreje aj zasýti

Brokolicový krém Foto: www.shutterstock.com

V chladných zimných dňoch nie je nič príjemnejšie ako miska horúceho brokolicového krému, z ktorého sa jemne šíri vôňa cesnaku. Táto polievka dokáže nielen zahriať zvnútra, ale zároveň dodať telu množstvo vitamínov, minerálov a cenných živín. Práve preto patrí medzi jedlá, po ktorých bez váhania siahame, keď potrebujeme rýchlu a zdravú večeru.

Brokolicový krém je výbornou voľbou aj vtedy, keď chcete pripraviť sýtu polievku k obedu alebo rýchle teplé jedlo po náročnom dni. Je hotový približne za tridsať minút, zasýti na dlhý čas a organizmu dodá potrebnú energiu. Brokolica je totiž malý zelený poklad – obsahuje vitamín C, vitamín E, vitamíny skupiny B (najmä B1 a B2), ako aj kyselinu listovú. Z minerálov v nej nájdeme draslík, vápnik, fosfor a síru. Okrem toho je bohatá na vlákninu, ktorá podporuje trávenie a posilňuje celkové zdravie.

Recept na jemný brokolicový krém

Potrebné suroviny:

  • 500 g brokolice
  • 2 zemiaky
  • 2 lyžice masla
  • 1 veľká cibuľa
  • 1,5 litra zeleninového vývaru
    (prípadne voda + 2 bobkové listy + 2 guľôčky nového korenia + 2 guľôčky čierneho korenia)
  • 1 kelímok smotany na varenie
  • 3 strúčiky cesnaku
  • soľ
  • čierne korenie

Postup prípravy:

  1. Najskôr si nakrájajte cibuľu a brokolicu na menšie kúsky.
  2. V hrnci rozohrejte maslo a na miernom ohni opražte cibuľu do sklovita.
  3. Zalejte ju vývarom alebo vodou s koreninami.
  4. Do hrnca pridajte zemiaky nakrájané na malé kocky, aby sa rýchlejšie uvarili.
  5. Brokolicu si osobitne uvarte len „na skus“, aby si zachovala farbu aj chuť.
  6. Uvarenú brokolicu pridajte k zemiakom, prilejte smotanu a celú zmes rozmixujte ponorným mixérom do hladkého krému.
  7. Na záver pridajte prelisovaný cesnak, premiešajte a dochuťte soľou a čiernym korením podľa vlastnej chuti.

K brokolicovej polievke sa skvele hodia chrumkavé krutóny z pečiva. Môžete ich pripraviť na panvici s kvapkou oleja alebo upiecť v rúre – dodajú krému chuť aj textúru.

