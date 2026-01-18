Briti varujú cestovateľov. V roku 2026 sa majú vyhnúť dvom obľúbeným dovolenkovým krajinám

Britské ministerstvo zahraničných vecí (FCDO) pravidelne aktualizuje svoje cestovné odporúčania pre občanov Spojeného kráľovstva. Ide o systém hodnotenia bezpečnostných rizík vo svete, ktorý má cestovateľom pomôcť zorientovať sa v tom, kam je bezpečné vycestovať a kde je lepšie zbytočne neriskovať. Na prelome rokov 2025 a 2026 sa v zozname opäť objavili aj dve krajiny, ktoré sú medzi európskymi turistami mimoriadne obľúbené – Thajsko a Turecko.
Dôležité je však zdôrazniť, že táto informácia neznamená zákaz cestovania. Britské odporúčania sa týkajú len konkrétnych regiónov, nie celých krajín ako takých. Pre väčšinu turistických oblastí v oboch destináciách sa nemení prakticky nič.
Čo znamenajú britské cestovné odporúčania
FCDO používa viacero stupňov varovaní – od odporúčania zvýšenej opatrnosti až po najprísnejšie označenie „do not travel“, teda „necestovať“. Hoci nejde o právne záväzný zákaz, tieto odporúčania môžu mať reálne dôsledky:
- niektoré poisťovne nemusia uznať poistné udalosti
- konzulárna pomoc môže byť obmedzená
- cestovateľ môže niesť vyššie riziko pri pohybe v potenciálne nestabilnej oblasti
Zároveň platí, že britské varovania sú tradične jedny z najprísnejších v Európe. Aj preto sa oplatí pozerať na ne s nadhľadom a dopĺňať ich informáciami zo slovenských alebo českých ministerstiev zahraničných vecí.
Thajsko: dovolenkové ostrovy sú bezpečné, rizikové sú len hraničné oblasti
Thajsko patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny juhovýchodnej Ázie a aj podľa FCDO zostáva väčšina turistických lokalít bezpečná a bežne navštevovaná. Týka sa to najmä miest, ktoré Slovákov lákajú najviac: Phuket, Koh Samui, Krabi či Bangkok.
Varovania sa týkajú len vybraných regiónov:
Ktorým oblastiam sa odporúča vyhnúť
- pásmo približne 50 kilometrov pozdĺž hranice s Kambodžou
- niektoré časti južného Thajska pri hranici s Malajziou
V týchto lokalitách sa dlhodobo objavujú bezpečnostné incidenty, občasné ozbrojené zrážky alebo napätie medzi miestnymi skupinami. Nejde o miesta, kam by bežný turista štandardne mieril, no FCDO ich vníma ako rizikové a cestovanie do nich neodporúča.
Klasické turistické destinácie ostávajú bez obmedzení
Všetky známe dovolenkové oblasti, kam smeruje väčšina návštevníkov, sú mimo varovaní. Ak si človek plánuje dovolenku pri mori či poznávací pobyt, stačí sa držať odporúčaných regiónov a sledovať aktuálne informácie pred odletom.
Turecko: rizikom je iba sýrska hranica
Podobná situácia je aj v Turecku. Táto krajina zostáva obrovským magnetom pre turistov – vďaka množstvu historických pamiatok, kvalitným rezortom a dostupným cenám. Aj podľa FCDO je väčšina Turecka pre dovolenkujúcich bezpečná.
Varovanie sa týka len úzkeho pohraničného pásma
FCDO dlhodobo upozorňuje na oblasť:
- približne do 10 kilometrov od hraníc so Sýriou.
V tomto regióne pretrváva nestabilná bezpečnostná situácia a riziko incidentov. Turisti však do týchto oblastí prakticky necestujú a nevyskytujú sa tam žiadne bežné dovolenkové letoviská.
Kam môžu cestovatelia bez obáv
- Istanbul
- Antalya
- Bodrum
- Kapadócia
- ďalšie obľúbené časti Turecka
Tieto destinácie sú od syrských hraníc veľmi vzdialené a podľa FCDO nepredstavujú zvýšené riziko. Napriek tomu odporúča britské ministerstvo, rovnako ako pri iných krajinách, zachovať základnú opatrnosť.
Ako sa pripraviť na cestu v roku 2026
Thajsko aj Turecko zostávajú krajinami, ktoré ponúkajú nádherné pláže, bohatú kultúru, výbornú gastronómiu a výborné podmienky na oddych. Ak sa človek drží odporúčaných oblastí, cestovanie tam je aj podľa oficiálnych ministerských údajov bezpečné.
Pred cestou sa však oplatí:
- skontrolovať aktuálne cestovné odporúčania FCDO a slovenského MZV
- prečítať si podmienky cestovného poistenia
- vyhnúť sa pohraničným oblastiam, ktoré sú označené ako rizikové
- sledovať miestne spravodajstvo a situáciu počas pobytu
Záver
Hoci sa Thajsko aj Turecko v roku 2026 objavili v britských odporúčaniach, neznamená to, že by išlo o nebezpečné krajiny. Varovania sa týkajú len konkrétnych, turistami takmer nenavštevovaných regiónov. Hlavné dovolenkové oblasti zostávajú otvorené, bezpečné a stále patria medzi najobľúbenejšie destinácie Európanov.
Ak cestujeme informovane a s rešpektom k aktuálnym podmienkam, môžeme si dovolenku v oboch krajinách užiť bez zbytočných obáv – presne tak, ako sme zvyknutí.