Božské vanilkové rožteky, ktoré sa nelámu: Babičkin recept skrátka nič neprekoná!

Vanilkové rožky
Vanilkové rožky Foto: depositphotos.com

Bez vanilkových rožtekov by Vianoce jednoducho nemali tú správnu atmosféru.

Ich sladká vôňa sa má niesť celým domovom a naše maškrtné jazýčky zvyčajne už dopredu skúmajú krabicu, v ktorej čaká toto lahodné drobné pečivo na svoj veľký okamih.

Prinášame vám recept na vanilkové rožteky, ktoré sú krehké, voňavé a pritom sa nelámu.

Ak ste ako deti trávili Vianoce u babičky, určite si spomínate na ich nezameniteľnú arómu.

Vanilkové rožteky sú totiž stálicou sviatočného stolovania už dlhé roky a právom patria k najmilovanejšiemu vianočnému pečivu.

Ich pôvod siaha až do rakúskej Viedne. Legenda hovorí, že sa začali piecť už v roku 1683 – a to na počesť víťazstva nad osmanskými vojskami v bitke pri Viedni.

Piekli ich vraj pekári aj gazdinky a každý rok pripravili toľko rožtekov, koľko Turkov počas bojov padlo.

Vanilkové rožteky: Jednoduchý hrnčekový recept, ktorý zvládnu aj deti

Vanilkové rožteky sú tradičnou súčasťou vianočného pečenia. Ich prípravu si môžete spríjemniť aj sledovaním videa:

A teraz si ich upečieme aj my. Do kuchyne pokojne prizvite aj deti – bude ich to baviť a vďaka malým šikovným prstom im tvarovanie rožtekov pôjde výborne.

Suroviny na dávku približne 200 rožtekov:

  • 750 g hladkej múky
  • 250 g práškového cukru
  • 250 g tuku alebo masla
  • 250 g bravčovej masti
  • 250 g mletých orechov
  • kôra z citróna
  • 1 vanilkový cukor
  • 1 vajce
  • cukor práškový zmiešaný s vanilkovým na obalenie

Ako pripraviť vanilkové rožteky, ktoré sú krehké, ale nelámu sa?

Zo všetkých surovín vypracujte hladké cesto. Hotové cesto nechajte aspoň dve hodiny odležať v chlade – odpočinok je dôležitý pre výslednú krehkosť.

Potom na pomúčenej doske vytvarujte dlhé valčeky, nakrájajte ich na malé kúsky a z každého vytvarujte drobný rožtek. Ukladajte ich na plech vystlaný papierom na pečenie.

Pečte v stredne vyhriatej rúre na 180 °C približne 8 až 10 minút.

Po vybratí z rúry ich ešte teplé obaľujte v zmesi práškového a vanilkového cukru – práve vtedy sa na ne cukor najkrajšie prichytí.

