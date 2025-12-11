Božské vanilkové rožteky, ktoré sa nelámu: Babičkin recept skrátka nič neprekoná!

Bez vanilkových rožtekov by Vianoce jednoducho nemali tú správnu atmosféru.
Ich sladká vôňa sa má niesť celým domovom a naše maškrtné jazýčky zvyčajne už dopredu skúmajú krabicu, v ktorej čaká toto lahodné drobné pečivo na svoj veľký okamih.
Prinášame vám recept na vanilkové rožteky, ktoré sú krehké, voňavé a pritom sa nelámu.
Ak ste ako deti trávili Vianoce u babičky, určite si spomínate na ich nezameniteľnú arómu.
Vanilkové rožteky sú totiž stálicou sviatočného stolovania už dlhé roky a právom patria k najmilovanejšiemu vianočnému pečivu.
Ich pôvod siaha až do rakúskej Viedne. Legenda hovorí, že sa začali piecť už v roku 1683 – a to na počesť víťazstva nad osmanskými vojskami v bitke pri Viedni.
Piekli ich vraj pekári aj gazdinky a každý rok pripravili toľko rožtekov, koľko Turkov počas bojov padlo.
Vanilkové rožteky: Jednoduchý hrnčekový recept, ktorý zvládnu aj deti
Vanilkové rožteky sú tradičnou súčasťou vianočného pečenia. Ich prípravu si môžete spríjemniť aj sledovaním videa:
A teraz si ich upečieme aj my. Do kuchyne pokojne prizvite aj deti – bude ich to baviť a vďaka malým šikovným prstom im tvarovanie rožtekov pôjde výborne.
Suroviny na dávku približne 200 rožtekov:
- 750 g hladkej múky
- 250 g práškového cukru
- 250 g tuku alebo masla
- 250 g bravčovej masti
- 250 g mletých orechov
- kôra z citróna
- 1 vanilkový cukor
- 1 vajce
- cukor práškový zmiešaný s vanilkovým na obalenie
Ako pripraviť vanilkové rožteky, ktoré sú krehké, ale nelámu sa?
Zo všetkých surovín vypracujte hladké cesto. Hotové cesto nechajte aspoň dve hodiny odležať v chlade – odpočinok je dôležitý pre výslednú krehkosť.
Potom na pomúčenej doske vytvarujte dlhé valčeky, nakrájajte ich na malé kúsky a z každého vytvarujte drobný rožtek. Ukladajte ich na plech vystlaný papierom na pečenie.
Pečte v stredne vyhriatej rúre na 180 °C približne 8 až 10 minút.
Po vybratí z rúry ich ešte teplé obaľujte v zmesi práškového a vanilkového cukru – práve vtedy sa na ne cukor najkrajšie prichytí.