Boston zasiahla dvojmetrová vlna vriacej melasy. Od „tekutej smrti“ uplynulo už viac než sto rokov

Katastrofa, ktorá sa odohrala 15. januára 1919 v bostonskej štvrti North End, patrí medzi najneobvyklejšie udalosti, aké moderné dejiny poznajú. V priebehu niekoľkých sekúnd sa z bežného dňa stal chaos, keď praskol obrovský zásobník melasy a do ulíc sa vyvalila masa hustej tmavej tekutiny. Táto udalosť, dnes známa ako Great Molasses Flood, si vyžiadala desiatky obetí a zásadne zmenila stavebné predpisy v USA.
Nečakaný výbuch nádrže
V stredu predpoludním bolo na Boston neobvykle teplo – teplota sa vyšplhala až na približne 12 °C. V ten istý čas stálo v prístave obrovské oceľové silo spoločnosti Purity Distilling Company, vysoké približne 15 metrov a s kapacitou okolo 8,7 milióna litrov melasy.
Krátko po poludní bolo v okolí počuť hlasné pukanie, ktoré niektorí svedkovia prirovnali k zvuku streľby. Tlak vo vnútri nádrže prudko rástol a kovová konštrukcia už nedokázala vzdorovať. Nádrž sa roztrhla a na ulicu sa vyvalila obrovská vlna melasy, ktorá dosahovala výšku približne dva a pol metra.
Historické dokumenty uvádzajú, že masa hustej tekutiny sa pohybovala rýchlosťou až 56 km/h, čo je vzhľadom na hustotu melasy prekvapivo veľa. Sila prúdu bola dostatočná na to, aby strhla priečelia domov, poškodila nosné stĺpy nadzemnej železnice a zasypala desiatky ľudí a zvierat.
Tragické následky
Melasa bola v momente nehody veľmi teplá a tekutá, ale okamžite po výbuchu sa začala rýchlo ochladzovať, čím hustla a vytvárala lepivú pascu. Záchranári bojovali s terénom, ktorý pripomínal bažinu – každý krok sa menil na namáhavé brodenie v niekoľkocentimetrovej vrstve lepkavej hmoty.
Bilancia katastrofy je presne zdokumentovaná:
- 21 ľudí zahynulo
- približne 150 bolo zranených
- škody zasiahli desiatky budov a infraštruktúru v okolí
Čistenie trvalo celé týždne a melasa sa rozšírila až do bostonského prístavu, ktorý zostal dočasne sfarbený dohneda. Mnohí miestni tvrdili, že sladkastý zápach melasy bolo cítiť v tejto časti mesta ešte dlhé roky.
Prečo nádrž praskla?
Príčiny katastrofy sú dnes jednoznačné. Následné vyšetrovanie a súdny proces odhalili kombináciu technických nedostatkov a nedbalosti:
1. Konštrukčné chyby
Nádrž bola vybudovaná narýchlo a jej projekt neposúdil kvalifikovaný inžinier. Oceľové steny boli príliš tenké a nity nedostatočne pevné, čo sa potvrdilo aj počas súdnych expertíz.
2. Opakované úniky melasy
Melasa z nádrže dlhodobo presakovala. Obyvatelia dokonca opisovali, že deti si zvykli zbierať sladké kvapky pod stenami. Zamestnanci namiesto opravy nádrž natreli hnedou farbou, aby boli škvrny menej viditeľné.
3. Vnútorný tlak a zmeny teploty
Tesne pred tragédiou bola do tanku prečerpaná čerstvá várka melasy, ktorá bola teplejšia než tá pôvodná. Rozdiel teplôt a proces kvasenia mohli zvýšiť tlak natoľko, že oslabená konštrukcia už nedokázala odolať.
Súdny proces, ktorý vstúpil do dejín
Rodiny obetí a zranení obyvatelia podali na firmu žalobu. Proces trval šesť rokov a bol jedným z prvých rozsiahlych prípadov, kde sa prejednávala zodpovednosť veľkej korporácie za nedbalosť.
Výsledkom bolo rozhodnutie, že spoločnosť United States Industrial Alcohol musí zaplatiť odškodné vo výške okolo 600-tisíc dolárov, čo v dnešnej hodnote predstavuje približne 10 miliónov USD.
Prípad priamo viedol k zásadným reformám stavebných predpisov v USA. Od tejto udalosti sa začali vyžadovať:
- kvalifikované technické posudky konštrukcií
- certifikácie inžinierov
- prísnejší dohľad nad výstavbou veľkých nádrží a priemyselných objektov
Mementom nezodpovednosti dodnes
Dnešný North End je pokojnou a obľúbenou bostonskou štvrťou, ktorá sa spája najmä s talianskou komunitou a gastronomickou tradíciou. No archívy mesta stále uchovávajú spomienku na deň, keď sa ulice premenili na rieku hustej melasy.
„Veľká melasová potopa“ je dodnes citovaná ako jeden z najnaliehavejších príkladov toho, čo sa môže stať, keď je bezpečnosť na druhej koľaji. Ide o udalosť, ktorá sa skutočne stala a jej detaily sú zdokumentované v dobovej tlači, policajných správach aj neskorších odborných štúdiách.