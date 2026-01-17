Boston zasiahla dvojmetrová vlna vriacej melasy. Od „tekutej smrti“ uplynulo už viac než sto rokov

Boston
Boston Foto: Wikimedia commons / BPL / Volné dílo

Katastrofa, ktorá sa odohrala 15. januára 1919 v bostonskej štvrti North End, patrí medzi najneobvyklejšie udalosti, aké moderné dejiny poznajú. V priebehu niekoľkých sekúnd sa z bežného dňa stal chaos, keď praskol obrovský zásobník melasy a do ulíc sa vyvalila masa hustej tmavej tekutiny. Táto udalosť, dnes známa ako Great Molasses Flood, si vyžiadala desiatky obetí a zásadne zmenila stavebné predpisy v USA.

Nečakaný výbuch nádrže

V stredu predpoludním bolo na Boston neobvykle teplo – teplota sa vyšplhala až na približne 12 °C. V ten istý čas stálo v prístave obrovské oceľové silo spoločnosti Purity Distilling Company, vysoké približne 15 metrov a s kapacitou okolo 8,7 milióna litrov melasy.

Krátko po poludní bolo v okolí počuť hlasné pukanie, ktoré niektorí svedkovia prirovnali k zvuku streľby. Tlak vo vnútri nádrže prudko rástol a kovová konštrukcia už nedokázala vzdorovať. Nádrž sa roztrhla a na ulicu sa vyvalila obrovská vlna melasy, ktorá dosahovala výšku približne dva a pol metra.

Historické dokumenty uvádzajú, že masa hustej tekutiny sa pohybovala rýchlosťou až 56 km/h, čo je vzhľadom na hustotu melasy prekvapivo veľa. Sila prúdu bola dostatočná na to, aby strhla priečelia domov, poškodila nosné stĺpy nadzemnej železnice a zasypala desiatky ľudí a zvierat.

Tragické následky

Melasa bola v momente nehody veľmi teplá a tekutá, ale okamžite po výbuchu sa začala rýchlo ochladzovať, čím hustla a vytvárala lepivú pascu. Záchranári bojovali s terénom, ktorý pripomínal bažinu – každý krok sa menil na namáhavé brodenie v niekoľkocentimetrovej vrstve lepkavej hmoty.

Bilancia katastrofy je presne zdokumentovaná:

  • 21 ľudí zahynulo
  • približne 150 bolo zranených
  • škody zasiahli desiatky budov a infraštruktúru v okolí

Čistenie trvalo celé týždne a melasa sa rozšírila až do bostonského prístavu, ktorý zostal dočasne sfarbený dohneda. Mnohí miestni tvrdili, že sladkastý zápach melasy bolo cítiť v tejto časti mesta ešte dlhé roky.

Prečo nádrž praskla?

Príčiny katastrofy sú dnes jednoznačné. Následné vyšetrovanie a súdny proces odhalili kombináciu technických nedostatkov a nedbalosti:

1. Konštrukčné chyby

Nádrž bola vybudovaná narýchlo a jej projekt neposúdil kvalifikovaný inžinier. Oceľové steny boli príliš tenké a nity nedostatočne pevné, čo sa potvrdilo aj počas súdnych expertíz.

2. Opakované úniky melasy

Melasa z nádrže dlhodobo presakovala. Obyvatelia dokonca opisovali, že deti si zvykli zbierať sladké kvapky pod stenami. Zamestnanci namiesto opravy nádrž natreli hnedou farbou, aby boli škvrny menej viditeľné.

3. Vnútorný tlak a zmeny teploty

Tesne pred tragédiou bola do tanku prečerpaná čerstvá várka melasy, ktorá bola teplejšia než tá pôvodná. Rozdiel teplôt a proces kvasenia mohli zvýšiť tlak natoľko, že oslabená konštrukcia už nedokázala odolať.

Súdny proces, ktorý vstúpil do dejín

Rodiny obetí a zranení obyvatelia podali na firmu žalobu. Proces trval šesť rokov a bol jedným z prvých rozsiahlych prípadov, kde sa prejednávala zodpovednosť veľkej korporácie za nedbalosť.

Výsledkom bolo rozhodnutie, že spoločnosť United States Industrial Alcohol musí zaplatiť odškodné vo výške okolo 600-tisíc dolárov, čo v dnešnej hodnote predstavuje približne 10 miliónov USD.

Prípad priamo viedol k zásadným reformám stavebných predpisov v USA. Od tejto udalosti sa začali vyžadovať:

  • kvalifikované technické posudky konštrukcií
  • certifikácie inžinierov
  • prísnejší dohľad nad výstavbou veľkých nádrží a priemyselných objektov

Mementom nezodpovednosti dodnes

Dnešný North End je pokojnou a obľúbenou bostonskou štvrťou, ktorá sa spája najmä s talianskou komunitou a gastronomickou tradíciou. No archívy mesta stále uchovávajú spomienku na deň, keď sa ulice premenili na rieku hustej melasy.

„Veľká melasová potopa“ je dodnes citovaná ako jeden z najnaliehavejších príkladov toho, čo sa môže stať, keď je bezpečnosť na druhej koľaji. Ide o udalosť, ktorá sa skutočne stala a jej detaily sú zdokumentované v dobovej tlači, policajných správach aj neskorších odborných štúdiách.

