Bolí vás oči a hlava? Na vine môže byť modré svetlo. Pomôcť môže pravidlo 20-6-20!

Modré svetlo vyžarované z monitorov, tabletov a mobilných telefónov je dnes bežnou súčasťou nášho života. Zároveň však môže byť tichým problémom, ktorý stojí za únavou očí aj bolesťami hlavy.
Prečo je dlhodobé pôsobenie modrého svetla rizikové a ako sa pred ním chrániť?
Moderné technológie a unavené oči
Každé obdobie má svoje špecifiká. V tom súčasnom nás sprevádzajú digitálne zariadenia prakticky na každom kroku. Skúste sa zamyslieť, koľko hodín denne strávite pred obrazovkou počítača, televízora či smartfónu.
Často ide o značnú časť dňa. Oči sú potom preťažené – najskôr sa objaví únava, neskôr sa môžu pridať aj bolesti hlavy. Dobrou správou je, že týmto ťažkostiam sa dá do veľkej miery predchádzať.
Čo je modré svetlo
Modré svetlo patrí medzi svetlá s krátkou vlnovou dĺžkou a vysokou energiou. Je prirodzenou súčasťou slnečného žiarenia a práve vďaka nemu vnímame oblohu ako modrú.
Samotné modré svetlo nie je škodlivé, rozhodujúca je však vzdialenosť a dĺžka jeho pôsobenia.
Pri elektronických zariadeniach sa mu vystavujeme z bezprostrednej blízkosti a často dlhšie, než je pre oči zdravé.
Navyše moderné monitory produkujú modré svetlo vo väčšom množstve než slnko alebo staršie typy zobrazovacích technológií.
Prečo je problémom
Väčšina modrého svetla prechádza rohovkou aj šošovkou a dopadá až na sietnicu. Keď ho oči prijímajú vo veľkom množstve, znižuje sa tvorba melatonínu – hormónu, ktorý riadi pocit ospalosti po západe slnka.
Dlhé pozeranie do obrazoviek tento prirodzený mechanizmus narúša. Hoci sa môžete cítiť bdelejší a výkonnejší, večer a v noci sa to často prejaví horšou kvalitou spánku.
Pri dlhodobom vystavení modrému svetlu dochádza k rozladeniu biologických rytmov, ktoré sú súčasťou vnútorných hodín organizmu.
Dôsledkom môžu byť bolesti hlavy, pálenie a rezanie očí, ich začervenanie, nadmerná suchosť a niekedy aj rozmazané videnie. Ako sa teda chrániť účinne?
Ochranné fólie a nastavenie zariadení
Jednou z možností je obmedziť množstvo modrého svetla, ktorému ste vystavení. Okrem skrátenia času stráveného pri obrazovkách môžete použiť ochranné fólie na displeje a monitory.
Pomôcť vie aj zapnutie nočného režimu. Ten síce modré svetlo úplne neodstráni, ale dokáže výrazne znížiť jeho intenzitu.
Okuliare s filtrom modrého svetla
Ďalšou cestou sú okuliare so špeciálnym filtrom, dostupné v dioptrickej aj nedioptrickej verzii.
Ide o modernú povrchovú úpravu šošoviek, ktorá znižuje množstvo modrého svetla dopadajúceho na sietnicu. Keďže šošovky sú číre, môžete ich nosiť počas celého dňa.
Úľava sa zvyčajne dostaví pomerne rýchlo – oči sú menej unavené a zaspávanie býva jednoduchšie.
Pravidlo 20-6-20 a správna ergonómia
Monitor by mal byť umiestnený aspoň na vzdialenosť vystretej paže a v takej výške, aby ste sa naň pozerali mierne smerom nadol.
Vhodnejšie sú matné obrazovky, ktoré menej oslňujú. Ak vás trápia suché oči, pomôžu umelé slzy.
Nezabúdajte ani na pravidelné prestávky a jednoduché cvičenie očí. Osvedčenou prevenciou je pravidlo 20-6-20: každých 20 minút práce sa na 20 sekúnd pozrite na predmet vzdialený aspoň 6 metrov.
Kontrolu u odborníka neodkladajte
Ak chcete mať istotu, že je s vaším zrakom všetko v poriadku, nepodceňujte pravidelné prehliadky u očného lekára alebo optometristu.
Včasná kontrola môže odhaliť problémy skôr, než sa výraznejšie prejavia.