Bohatá úroda na dosah. Premeňte starý chlieb na výživné hnojivo a pripravte sa na jarnú sezónu

Máte doma prebytočný, zoschnutý chlieb a neviete, čo s ním? Neskladujte ho zbytočne alebo ho nevyhadzujte – skvelým riešením je využiť ho ako cenný zdroj živín pre vašu záhradu. Tento šikovný tip ocení každý pestovateľ, ktorý túži po silných a zdravých rastlinách, či už ide o kvety, bylinky, alebo zeleninu.

Dôležitosť hnojenia

Každý, kto sa aspoň trochu venuje záhrade, dobre vie, že bez kvalitnej výživy sa rastlinám dariť nebude. „Hnojivo je pre rastliny doslova životabudič. Dodáva im množstvo živín potrebných na ich vývoj a rast,“ vysvetľuje pán Karel z Prahy, ktorý sa starostlivosti o záhradku venuje už takmer tri desaťročia. Pokiaľ chcete docieliť bohatú úrodu chutných plodín alebo bujnú zeleň na balkóne, pravidelné hnojenie by malo byť samozrejmosťou. Samozrejme, hnojivo si môžete kúpiť v obchode, ale niet nad vlastnoručne vyrobenú zmes – zvlášť, ak pri tom využijete aj kuchynské „zvyšky“, ktoré by inak skončili v koši.

Prečo práve starý chlieb?

Ako upozorňuje pán Karel, jednou z veľmi dobrých surovín na prípravu domáceho hnojiva je práve starý chlieb. Najmä ten, ktorý obsahuje droždie (kvasinky). Tieto kvasinky podporujú rast, vývoj a pevnosť koreňového systému a zároveň prospievajú imunite rastlín voči chorobám aj nepriaznivým poveternostným podmienkam. Ďalšou výhodou je, že chlieb obsahuje sacharidy a celý rad minerálov – medzi nimi fosfor, dusík, draslík, železo, mangán či sodík. Táto kombinácia pôsobí ako výživná stimulácia pre rastlinky a poskytuje im „palivo“ na rast i kvitnutie.

Tip z praxe:

Chlebové hnojivo roky využíva aj známy pestovateľ

Ako si hnojivo pripraviť?

Postup je prekvapivo jednoduchý. Na začiatok si prevarte približne 1 liter vody a nechajte ju vychladnúť na izbovú teplotu. Potom ju nalejte do vhodnej nádoby a pridajte približne 30 g nalámaného starého chleba. Nádobu uzavrite (napríklad viečkom) a uložte do chladničky na 24 hodín. Po uplynutí tohto času zmes preceďte cez sitko a opäť ju vložte do chladu – tentoraz však na 5 dní. V týchto podmienkach sa spustí fermentačný proces (kvasenie), ktorý z tejto základnej zmesi vytvorí účinné hnojivo.

Keď je hnojivo hotové, môžete ho hneď použiť na svoje obľúbené rastlinky, prípadne ho odložiť v uzavretej nádobe do chladničky a postupne spotrebovávať v priebehu sezóny. Dôležité je mať na pamäti, že hnojivo by nemalo byť vystavené slnečným lúčom ani vysokým teplotám, aby sa kvasinky nepoškodili a nestratili svoju funkčnosť.

Dávkovanie chlebového hnojiva

Pri mladých rastlinkách, ktoré sa ešte len vyvíjajú, stačí aplikovať malé množstvo – približne 1 čajovú lyžičku na jednu sadenicu. Väčším, už dobre zakoreneným rastlinám môžete dopriať 1 polievkovú lyžicu hnojiva. Nezabudnite však pred samotným hnojením rastliny poriadne zaliať čistou vodou. Koreňový systém bude vďaka tomu schopný lepšie prijať výživné látky.

Podľa skúseností pána Karla sa veľmi osvedčilo pred hnojením nasypať okolo rastliny aj drvené vaječné škrupiny alebo drevený popol, ktoré obsahujú draslík. Ten napomáha lepšiemu prepojeniu hnojiva so zeminou a zároveň zvyšuje odolnosť rastlín.

Kedy hnojivo použiť?

Chlebové hnojivo je dobré aplikovať aspoň trikrát za sezónu. Prvýkrát by ste ho mali použiť ešte predtým, než rastlinka začne pučať. Druhý a tretíkrát vtedy, keď sa tvoria plody, a to približne v dvojtýždňovom odstupe medzi jednotlivými dávkami. V praxi to znamená, že ak chcete mať plné koše kvalitnej zeleniny či kríky obsypané zdravými plodmi, nemali by ste na tento druh prírodného dopingu zabudnúť.

Hnojivom zo starého chleba môžete pokojne prihnojovať aj kvety, a to najmä skoro na jar, keď sa začína ich vegetačné obdobie. Táto porcia dôležitých minerálov a sacharidov pomôže rýchlejšie zapustiť korene, podporí rast nových výhonkov a zabezpečí bohatšie kvitnutie. Jedinou podmienkou je, aby bola pôda aspoň trochu prehriata, vďaka čomu budú kvasinky fungovať tak, ako majú.

Stručné zhrnutie

Zoschnutý chlieb – Pokojne použite staré krajce, no uistite sa, že nie sú plesnivé. Príprava zmesi – Prevarte 1 liter vody, nechajte vychladnúť, pridajte 30 g chleba a nádobu uložte na 24 hodín do chladničky. Kvasenie – Zmes preceďte, vložte na ďalších 5 dní do chladu a nechajte prebehnúť kvasenie. Použitie – Mladým sadeniciam stačí 1 čajová lyžička na rastlinu, starším rastlinám doprajte 1 polievkovú lyžicu. Zalievanie a doplnky – Pred hnojením rastliny výdatne polejte a prípadne dosypte drvené vaječné škrupiny alebo drevený popol.

Ak chcete podporiť vitalitu všetkých vašich rastlín, tento recept je skvelým, jednoduchým a lacným riešením. Starý chlieb tak získa druhý život a vaša záhrada vám poďakuje bohatšou a zdravšou úrodou. Navyše, pocit, že ste využili niečo, čo by inak skončilo v koši, je vždy na nezaplatenie. Výsledkom sú chutnejšie plody, krajšie kvety a celkovo spokojnejšia záhrada.

Stačí teda len trochu plánovania, starý chlieb z kuchyne a troška trpezlivosti. Vyskúšajte chlebové hnojivo už túto jar a presvedčte sa sami, že vašim rastlinám dokáže urobiť skutočné zázraky!