Bobkový list v topánkach? Slovenská novinka, ktorá môže prekvapiť

Bobkový list väčšina z nás dôverne pozná ako aromatické korenie do polievok či omáčok. Málokto však tuší, že sa v poslednom čase dostáva do popredia aj v úplne inej oblasti – v starostlivosti o nohy. Čoraz viac ľudí na Slovensku si ho totiž vkladá rovno do topánok. Možno to znie zvláštne, no účinky tohto prírodného prostriedku dokážu byť skutočne pozoruhodné.