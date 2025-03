Bobkový list v rozpolenom citróne. Nečakaný tip, ktorý vám uľahčí jar aj leto

Rozkrojte a zapichnite Vezmite čerstvý, pevný citrón a rozkrojte ho na dve polovice. Do každej polovice zapichnite niekoľko bobkových listov tak, aby držali pevne. Nemusíte ich použiť priveľa, dôležité je, aby sa vôňa bobkového listu rovnomerne uvoľňovala.

Umiesťte na správne miesto

Polovice citróna s bobkovými listami môžete položiť do kúpeľne, do kuchyne, na okenný parapet alebo do špajze. Všade tam, kde chcete eliminovať nežiaduce pachy a zároveň odpudiť nechcených „návštevníkov“.