Blíži sa koniec roka. S oslavami prichádzajú aj smutné nálady

Prelom rokov si mnohí spájajú s oslavami, bilancovaním a novými začiatkami. Menej sa však hovorí o tom, že toto obdobie môže byť pre psychiku náročné. U časti ľudí sa po Vianociach a na začiatku nového roka objavuje smútok, únava, prázdnota alebo strata motivácie. Tento stav sa v bežnej reči často označuje ako „novoročná depresia“, hoci z medicínskeho hľadiska nejde o oficiálnu diagnózu.
Nejde o depresiu ako ochorenie
Je dôležité zdôrazniť, že tzv. novoročná depresia nie je klinická depresia. Odborníci hovoria skôr o prechodnom zhoršení nálady, ktoré sa v angličtine označuje ako post-holiday blues alebo holiday blues. Ide o dočasný psychický stav, ktorý zvyčajne trvá niekoľko dní až týždňov a súvisí s kombináciou emocionálneho, sociálneho a fyzického vyčerpania.
Klinická depresia je vážne duševné ochorenie s presne stanovenými diagnostickými kritériami a trvá dlhodobo. Krátkodobý splín po sviatkoch sa s ňou nedá automaticky stotožňovať.
Prečo sa po sviatkoch cítime horšie?
Príčin zhoršenej nálady po konci roka je viacero a často sa navzájom ovplyvňujú:
1. Koniec intenzívneho obdobia
Vianoce a Silvester sú emočne aj organizačne náročné. Keď toto obdobie skončí, nastáva náhly návrat do bežnej reality, čo môže vyvolať pocit prázdna alebo vyčerpania.
2. Bilancovanie uplynulého roka
Začiatok nového roka prirodzene vedie k hodnoteniu toho, čo sa podarilo a čo nie. Ak má človek pocit, že nenaplnil vlastné očakávania, môže to viesť k sklamaniu, frustrácii alebo pocitu stagnácie.
3. Sociálne porovnávanie
Sociálne siete často zobrazujú idealizovaný obraz osláv, úspechov a šťastia. Neustále porovnávanie sa s inými môže negatívne ovplyvniť sebahodnotenie a prehĺbiť smutné nálady.
4. Obavy z budúcnosti
Nový rok prináša neistotu – finančné starosti, pracovné výzvy, zdravotné obavy či osobné zmeny. U citlivejších ľudí môžu tieto myšlienky spôsobiť úzkosť a napätie.
5. Fyzické faktory
Po sviatkoch sa často kombinuje nedostatok pohybu, nepravidelný režim, menej denného svetla a vyššia konzumácia alkoholu či ťažkých jedál. To všetko má priamy vplyv na psychickú pohodu.
Kto je viac ohrozený?
Vyššie riziko zhoršenej nálady majú:
- ľudia, ktorí už v minulosti prekonali depresiu alebo úzkostné poruchy
- osoby žijúce osamelo
- ľudia vystavení dlhodobému stresu
- jedinci s vysokými nárokmi na seba samých
To však neznamená, že sa tieto pocity nemôžu objaviť aj u inak psychicky zdravých ľudí.
Ako zmierniť smutné pocity po sviatkoch
Odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých, no účinných krokov:
- Obmedziť sociálne siete, najmä ak vnímate, že vám zhoršujú náladu.
- Neidealizovať cudzie životy – to, čo vidíme online, nie je realita.
- Nesúdiť sa príliš prísne za to, čo sa nepodarilo.
- Postupne sa vracať k rutine, ktorá dáva dňom štruktúru.
- Hýbať sa a chodiť na denné svetlo, aj krátka prechádzka má význam.
- Obmedziť alkohol, ktorý môže zhoršovať úzkosť aj smútok.
Kedy je potrebné vyhľadať odborníka?
Ak smutná nálada:
- trvá dlhšie ako niekoľko týždňov
- zhoršuje sa
- výrazne zasahuje do každodenného fungovania
- alebo je sprevádzaná beznádejou, úzkosťami či myšlienkami na sebapoškodzovanie
je dôležité vyhľadať psychológa alebo psychiatra. Včasná pomoc môže zabrániť rozvoju vážnejších problémov.
Zhoršená nálada po konci roka je pomerne bežná a vo väčšine prípadov prechodná. Neznamená slabosť ani zlyhanie. Nový rok nemusí začať eufóriou – úplne postačí, ak začne pokojne, realisticky a s ohľadom na vlastné psychické zdravie.