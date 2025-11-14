Bleskový spôsob, ako sa zbaviť prachu na žalúziách. Funguje rýchlo a bez námahy

Pri pravidelnom upratovaní väčšina ľudí narazí na miesta, ktoré sa čistia problematicky. Žalúzie patria presne do tejto kategórie – prach sa na nich zachytáva veľmi rýchlo a ich údržba býva zdĺhavá. Hoci pôsobia nenápadne, vyčistiť ich dôkladne nie je taká jednoduchá úloha ako napríklad utrieť parapet či povysávať koberec. Nasledujúce metódy však patria medzi reálne fungujúce a zároveň šetrné postupy, ktoré môžete používať bez obáv.
Prečo sa oplatí venovať žalúziám pozornosť?
Žalúzie sú praktickým prvkom domácnosti – regulujú svetlo, chránia pred prehriatím miestnosti a poskytujú súkromie bez toho, aby bolo potrebné používať závesy. Nevýhodou je však ich údržba. Zatiaľ čo závesy stačí hodiť do práčky, žalúzie sa prať nedajú a na jednotlivých lamelách sa prach usádza veľmi rýchlo.
Keďže lamely sú tenké a blízko pri sebe, prach sa z nich ťažšie odstraňuje, najmä ak sa čistenie dlhšie zanedbáva a na povrchu sa vytvorí viditeľná vrstva.
Je dôležité spomenúť aj praktickú vec:
ak čistíte žalúzie, nevyhnete sa tomu, že sa čiastočky prachu uvoľnia a dopadnú na okno.
Preto je vždy lepšie čistiť okná až potom, čo sú žalúzie hotové.
Najšetrnejší spôsob – čistenie vysávačom
Na bežnú údržbu sa najviac osvedčilo jemné vysávanie. Je to rýchle, účinné a ak dodržíte správny postup, nehrozí poškodenie.
Postup:
- Na vysávač nasaďte mäkký nadstavec (určený na čalúnenie alebo prach).
- Nastavte najnižší výkon – silný ťah by mohol lamely zdeformovať.
- Prechádzajte po lamelách zhora nadol, jednu po druhej.
Výhodou je, že tento spôsob môžete používať pravidelne. Ak prach nebudete nechávať dlhodobo usadzovať, vyhnete sa potrebe mokrého čistenia.
Keď je prachu viac: rýchle čistenie vlhkou handričkou
Ak je na žalúziách už súvislá vrstva nečistôt, suché vysávanie stačiť nebude. V takom prípade funguje jednoduchý postup s vlhkou mikrovláknovou handričkou.
Trik spočíva v tom, že:
- nemusíte čistiť každú lamelu zvlášť, čo je časovo náročné
- stačí lamely nakloniť smerom k sebe, aby tvorili súvislú plochu
Postup:
- Naklopte lamely tak, aby „zatvorené“ tvorili rovný povrch.
- Prejdite ich po celej šírke vlhkou handričkou – vždy jedným smerom.
- Otočte žalúzie na opačný sklon a zopakujte.
Na miestach, kde sa lamely prekrývajú, môže zostať tenká čiarka prachu, no tú je možné dočistiť jemným pohybom alebo vatovou tyčinkou.
Tento spôsob je bezpečný pre plastové aj hliníkové žalúzie.
Môžem žalúzie sprchovať? Áno, ale len niektoré typy
Pôvodný článok túto metódu odporúčal všeobecne, no v skutočnosti neplatí pre všetky druhy žalúzií.
Sprchovať je bezpečné iba:
- plastové žalúzie
- kvalitné hliníkové žalúzie
a to len vtedy, ak nenamočíte horný mechanizmus, ktorý obsahuje lanká a ovládacie prvky.
Drevené žalúzie a bambusové žalúzie sa sprchovať nesmú, pretože vlhkosť spôsobuje krútenie lamiel a poškodenie povrchu.
Ak máte vhodný typ žalúzií, postup je nasledovný:
- Žalúzie zvesíte z držiakov – väčšina bežných modelov to umožňuje.
- V sprche opláchnete iba lamely, jemným prúdom vody.
- Necháte odkvapkať a presuniete na slnko alebo k zdroju tepla, aby rýchlo vyschli.
- Aby nevznikli škvrny od kvapiek, môžete ich po sprchovaní jemne utrieť suchou handričkou.
Pri tomto postupe treba rátať s tým, že vysušenie môže trvať dlhšie, najmä v zime – vtedy je možné pomôcť si fénom.
Ktorá metóda je najlepšia?
Záleží od typu žalúzií a množstva prachu:
- Bežná údržba: vysávanie na nízky výkon.
- Stredné znečistenie: vlhká mikrovláknová handrička a čistenie po veľkých plochách.
- Veľmi znečistené plastové alebo hliníkové žalúzie: sprchovanie (ak to výrobca umožňuje).
Správnym postupom môžete výrazne skrátiť čas upratovania a zároveň predĺžiť životnosť žalúzií.