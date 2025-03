Bleskové paradajky. Vysaďte ich v marci a koncom mája už budete mať prvú úrodu

Už vás nebavia bez chute paradajky z obchodu, ktoré sa zväčša zberajú polozelené, len aby vydržali čo najdlhší transport? Ak patríte k milovníkom šťavnatej chuti čerstvých plodov, máme pre vás skvelú správu. Existujú totiž odrody paradajok, ktoré možno vysiať v marci a prvé červené guličky si môžete dopriať už o približne 50–65 dní. Neveríte? Presvedčte sa sami a doprajte si vlastnú úrodu lahodných paradajok bez toho, aby ste boli odkázaní na priemerné chute supermarketov.

Prečo sa oplatí pestovať vlastné paradajky?

Prírodná chuť a aróma : Väčšina predávaných paradajok sa zberá skôr, ako stihnú naplno dozrieť, čo sa okamžite prejaví na ich chuti a vôni. Domáce pestovanie vám zaručí, že sa dočkáte plnohodnotne dozretých a šťavnatých plodov.

: Väčšina predávaných paradajok sa zberá skôr, ako stihnú naplno dozrieť, čo sa okamžite prejaví na ich chuti a vôni. Domáce pestovanie vám zaručí, že sa dočkáte plnohodnotne dozretých a šťavnatých plodov. Známa kvalita : Viete presne, aké hnojivá či postreky (ak vôbec nejaké) ste použili. Vďaka tomu máte prehľad o kvalite a zložení svojich paradajok.

: Viete presne, aké hnojivá či postreky (ak vôbec nejaké) ste použili. Vďaka tomu máte prehľad o kvalite a zložení svojich paradajok. Jednoduchá starostlivosť : Paradajky sú pomerne nenáročné na pestovanie. Pokiaľ im doprajete vhodný substrát, svetlo a pravidelnú zálievku, pravdepodobne vás nesklamú.

: Paradajky sú pomerne nenáročné na pestovanie. Pokiaľ im doprajete vhodný substrát, svetlo a pravidelnú zálievku, pravdepodobne vás nesklamú. Nižšie náklady: Semienka niektorých odrôd kúpite za pár drobných. Pritom vám môžu priniesť bohatú úrodu počas celej sezóny.

Inštruktážne video o pestovaní balkónových paradajok

Rýchlorastúce odrody, ktoré stoja za vyskúšanie

Nasledujúce paradajky sme vybrali práve preto, že ich dokážete dopestovať ultrarýchlo. Aj v našich podmienkach totiž patria k jedným z najskorších, a tak si môžete už v priebehu mája či júna vychutnať prvé sladké sústa.

1. Stupické polní rané

Začnime pekne od “domácich” – pôvodne československou, tyčkovou odrodou, ktorá si získala obľubu pestovateľov po celom svete. Prečo?

Extrémne rýchle dozrievanie : Pri ideálnych podmienkach dokáže zafarbiť plody dočervena už v priebehu 55 dní.

: Pri ideálnych podmienkach dokáže zafarbiť plody dočervena už v priebehu 55 dní. Odolnosť voči chladu : Darí sa jej aj v chladnejších oblastiach, takže nie ste odkázaní na tropické teploty.

: Darí sa jej aj v chladnejších oblastiach, takže nie ste odkázaní na tropické teploty. Vyvážená chuť: Je príjemne sladká, no zároveň má sviežu kyselkavú štipku.

Ak si chcete byť istí skutočne skorým zberom, doprajte tejto odrode dostatok slnka, kvalitný substrát obohatený o organickú hmotu a primeranú zálievku. Zvyčajne stačí zalievať, keď vrchná vrstva pôdy začne presychať.

2. Super Sweet 100 F1

Možno by ste čakali, že F1 označuje Formulu 1. Hoci to evokuje rýchlosť, v tomto prípade ide o označenie šľachtiteľských línií. Pravdou však je, že tie „pretekárske“ gény jej, zdá sa, kolujú v listoch – aj táto odroda totiž rastie rýchlo a prvé plody môžete ochutnať okolo 65. dňa od výsevu.

Cherry paradajka s bohatou úrodou : Rodiaci potenciál je naozaj veľký, preto majte po ruke oporu pre tyčky, aby mali stonky dostatok stability.

: Rodiaci potenciál je naozaj veľký, preto majte po ruke oporu pre tyčky, aby mali stonky dostatok stability. Všestranné použitie : Skvelo sa hodia do šalátov, na chlebíčky, ale aj na odšťavňovanie – sú neuveriteľne šťavnaté.

: Skvelo sa hodia do šalátov, na chlebíčky, ale aj na odšťavňovanie – sú neuveriteľne šťavnaté. Odolnosť voči chorobám : Jedna z vlastností, ktoré záhradkári vyzdvihujú, je schopnosť vysporiadať sa s bežnými chorobami paradajok.

: Jedna z vlastností, ktoré záhradkári vyzdvihujú, je schopnosť vysporiadať sa s bežnými chorobami paradajok. Vyššia cena semien: V porovnaní so stupickými síce zaplatíte viac, no odmena v podobe lahodných cherry paradajok sa určite vyplatí.

Pri tejto odrode dbajte na pravidelné zaštipovanie zálistkov, aby sa rastlina príliš nerozvetvila. Zbytočne by ste tak prichádzali o živiny, ktoré sa môžu sústrediť do tvorby plodov.

3. Sungold F1

Vo svete paradajok je Sungold F1 synonymom luxusnej chuti. Jej celosvetová popularita nespočíva len v rýchlom dozrievaní (zhruba 57 – 60 dní), ale hlavne v skvelom pomere cukru a kyselín.

Sladká a pritom osviežujúca : V rebríčku popularity je Sungold F1 často na úplnej špičke vďaka harmonickej chuti.

: V rebríčku popularity je Sungold F1 často na úplnej špičke vďaka harmonickej chuti. Tyčková odroda : Podobne ako predchádzajúce, aj táto rastlina vyžaduje oporu (napr. bambusové tyčky, špagátom pripevnené konštrukcie a pod.).

: Podobne ako predchádzajúce, aj táto rastlina vyžaduje oporu (napr. bambusové tyčky, špagátom pripevnené konštrukcie a pod.). Bohatá úroda: Pokiaľ jej doprajete vhodné podmienky, odvďačí sa vám veľkým množstvom menších, sýto sfarbených plodov.

Pri pestovaní je dôležité dať pozor, aby ste rastlinku neprelievali. Paradajky zle znášajú premokrenie, preto dbajte na priepustný substrát a pravidelné, no primerané dávky vody.

Zaujímavý fakt: Paradajka ako ovocie?

Vedeli ste, že z botanického hľadiska nie je paradajka zelenina? Tento názor sa opiera nielen o samotnú vedu, ale aj o historické rozhodnutie amerického federálneho súdu z roku 1893. Sudcovia vtedy konštatovali, že z daňových dôvodov nie je možné ju považovať za zeleninu. O mnoho rokov neskôr, v roku 2011, sa rovnako rozhodol aj Európsky parlament, ktorý rajčiaky oficiálne zaradil medzi ovocie.

Napriek tomu ich v supermarketoch (tam, kde si zákazník sám váži plodiny na digitálnej váhe) stále nájdete v sekcii „zelenina“. Je to jednoducho praktickejšie v bežnom živote. No ak by ste chceli byť botanicky presní, rajčiny sú ovocie.

Ako si zaistiť skorú úrodu?

Včasný výsev: Semienka začnite vysievať ideálne na prelome februára a marca do sadbovačov alebo malých črepníkov. Teplo a svetlo: Paradajkové semená klíčia najlepšie pri teplote okolo 20–25 °C a vyžadujú dostatok slnečného žiarenia (či už pri okne, alebo pod umelým osvetlením). Postupné presádzanie: Keď majú mladé rastlinky prvé pravé lístky, presaďte ich do väčšieho kvetináča. Takto im vytvoríte lepšie podmienky na rast koreňov. Otužovanie: Pred vysadením na vonkajší záhon či balkón postupne rastliny otužujte. Každý deň ich na chvíľu vyložte von, aby si zvykli na teplotné výkyvy a priamy slnečný svit. Výživa: Tyčkové aj kríčkové paradajky ocenia vyvážené hnojivá, bohaté na dusík, fosfor a draslík. Podpora rastlín: Najmä pri tyčkových odrodách sa nezaobídete bez opory. Použite bambusové alebo drevené tyčky, prípadne mriežky, ku ktorým rastliny jemne priviažete.

Zhrnutie

Stupické polní rané potešia mimoriadne skorým dozrievaním (okolo 55 dní) a odolnosťou voči chladnejšiemu počasiu.

potešia mimoriadne skorým dozrievaním (okolo 55 dní) a odolnosťou voči chladnejšiemu počasiu. Super Sweet 100 F1 je skvelá cherry odroda, vhodná do šalátov či na šťavu, s úrodou už za asi 65 dní.

je skvelá cherry odroda, vhodná do šalátov či na šťavu, s úrodou už za asi 65 dní. Sungold F1 ponúka dokonalý pomer sladkosti a kyslosti a môžete si ju dopriať už za 57 – 60 dní.

Ak ste doteraz váhali, či sa pustiť do pestovania vlastných paradajok, spomeňte si, aké je to skvelé, keď si zo svojej rastlinky odtrhnete voňavý, šťavnatý plod. Nie je to žiadna veda a jedinou investíciou je trochu úsilia, čas na starostlivosť a drobný obnos peňazí za semienka. Výsledok v podobe sviežich, chutných paradajok však bude stáť za to.

Tak neváhajte, vyberte si rýchlorastúce odrody, zapichnite semienka do zeme už v marci a tešte sa na prvé červené guľôčky, ktoré môžete ochutnať už koncom mája či začiatkom júna. Doprajte si tak lahodnú, domácu chuť, o ktorej môžu väčšinou supermarketových paradajok len snívať.