Blesková a zdravá večera z jednej panvice: jednoduchý trik so škrabkou na zeleninu!

Vymýšľať každý deň, čo pripraviť na večeru, dokáže človeka poriadne vyčerpať. Inšpirácia sa míňa, času je málo a stáť po práci dlho pri sporáku sa väčšinou nikomu nechce.
Presne preto sa oplatí mať po ruke rýchly recept, ktorý je chutný, zdravý a zvládnete ho z jednej panvice. Tento variant s kuracím mäsom a zemiakmi si doma obľúbia všetci – a taniere zostanú prázdne.
Trik so škrabkou, ktorý zmení výsledok
Zeleninu zvykneme strúhať na klasickom strúhadle, no existuje aj jednoduchší a efektný spôsob.
Špeciálna škrabka na zeleninu, ktorú kúpite takmer v každom obchode s kuchynskými potrebami, funguje podobne ako obyčajná škrabka. Rozdiel je vo výsledku – zelenina má krajší tvar, jemnejšiu štruktúru a jedlu dodá výraznejšiu chuť.
Príprava zemiakov
Tento recept na kuracie mäso so zemiakmi sa od klasiky výrazne líši. Pripravte si dve ošúpané zemiaky, ideálne prílohové alebo so šupkou dočervena.
Pomocou škrabky ich nakrájajte na tenké rezance. Tie vložte do misky, zalejte studenou vodou a nechajte chvíľu postáť.
Kuracie prsia na kúsky
Medzitým sa pustite do mäsa. Použite kuracie prsia – môžete ich kúpiť samostatne alebo, ak chcete ušetriť, zadovážiť celé kura, naporcovať ho a zvyšné časti zamraziť na neskôr.
Prsia opláchnite, osušte papierovou utierkou a nakrájajte na menšie kocky.
Zemiaky sceďte, dôkladne z nich vyžmýkajte vodu a presuňte ich do väčšej misy. Pridajte jedno vajce, osoľte, okoreňte a vsypte jednu polievkovú lyžicu hladkej múky. Všetko dobre premiešajte a následne primiešajte aj kúsky kuracieho mäsa.
Všetko ide na jednu panvicu
Na nepriľnavej panvici rozohrejte lyžicu oleja. Na smaženie je najvhodnejší repkový olej. Olivový a za studena lisovaný slnečnicový sa hodia skôr do studenej kuchyne.
Ak máte radi maslovú chuť, siahnite po prepustenom masle – klasické by sa mohlo rýchlo prepáliť.
Keď je panvica rozpálená, rovnomerne na ňu rozložte zemiakovo-kuraciu zmes, prikryte pokrievkou a nechajte jedlo pomaly pripravovať.
Syrová vrstva a svieži šalát
Na záver si nachystajte syrový „kabátik“ a jednoduchý šalát. Nastrúhajte 100 g mozzarelly a z chladničky vyberte dva plátky cheddaru.
Pomocou taniera zemiakovú placku otočte, posypte mozzarellou a na vrch rozložte cheddar. Pokojne môžete použiť aj dostupnejší eidam.
Nechajte zapiecť ešte približne desať minút. Počas toho si pripravte šalát z jednej nastrúhanej mrkvy, dvoch nakrájaných uhoriek, polovice mladého kelu nakrájaného na tenké rezance a zväzku petržlenovej vňate.
Dochutíte ho lyžicou jogurtu a lyžicou majonézy. Nechajte vychladiť a podávajte spolu so zemiakovo-kuracou panvicou.
Prečo sú zemiaky a kuracie mäso dobrou voľbou
Zemiaky aj kuracie mäso patria medzi základné potraviny, ktoré by mali mať v jedálničku svoje miesto. Zemiaky dodávajú telu sacharidy a vlákninu, vďaka čomu zasýtia na dlhší čas a podporujú trávenie.
Obsahujú tiež vitamín C, vitamín B6, draslík a horčík. Tieto látky prispievajú k správnej činnosti imunity, mozgu, svalov aj k udržiavaniu normálneho krvného tlaku.
Kuracie mäso je kvalitným zdrojom bielkovín s nízkym obsahom tuku, čo z neho robí ideálnu potravinu na obnovu a budovanie svalov.
Obsahuje železo dôležité pre prenos kyslíka v tele, vitamíny skupiny B podporujúce metabolizmus, zinok dôležitý pre imunitu a selén, ktorý pôsobí ako antioxidant a chráni bunky pred poškodením.
Výsledkom je rýchla, chutná a vyvážená večera, ktorú zvládnete bez stresu a s minimom riadu.