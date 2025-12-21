Bezpečnostní odborníci varujú. Kľúč ponechaný v zámku cez noc môže zlodejom výrazne uľahčiť cestu do bytu

kľúč vo dverách
kľúč vo dverách Foto: František Stacho

Vrátite sa večer domov, zamknete dvere a kľúč necháte zasunutý v zámku s pocitom, že ste v úplnom bezpečí? Mnohí ľudia veria, že týmto zvykom zlodejom zablokujú cestu dovnútra. Bezpečnostní experti však upozorňujú, že ide o rozšírený omyl. Kľúč ponechaný v zámku môže v skutočnosti riziko vlámania zvýšiť a v núdzových situáciách dokonca ohroziť zdravie či život.

Zvyk, ktorý pôsobí bezpečne, no realita je iná

Scenár je dobre známy. Je neskorý večer, dvere sa zavrú, zámok dvakrát cvakne a kľúč zostane zvnútra. Tento rituál si mnohí nesú z detstva a považujú ho za prirodzený. Kovový kľúč v zámku vyvoláva pocit kontroly a ochrany pred vonkajším svetom. Lenže spôsoby vlámania sa za posledné roky výrazne zmenili a to, čo kedysi mohlo dávať zmysel, dnes často neplatí.

Falošný pocit istoty

Moderný zlodej sa obyčajného zámku nezľakne. Používa techniky ako manipuláciu s cylindrom, takzvaný bumping alebo jeho odvŕtanie. Práve kľúč ponechaný v zámku mu môže prácu uľahčiť, pretože mechanizmus je v polohe, ktorá umožňuje jednoduchšiu manipuláciu.

Zvlášť nebezpečné sú dvere s presklením alebo s malými dvierkami pre domáce zvieratá. V takom prípade stačí rozbiť sklo, siahnuť dovnútra a kľúč poslúži ako rýchla a tichá cesta dovnútra. Bezpečnostní odborníci upozorňujú, že hoci zlodeji disponujú vlastným náradím, ak majú kľúč doslova „po ruke“, neváhajú ho využiť.

Na čo si dať pozor

  • Ak už necháte kľúč v zámku, nemal by byť v rovnej polohe – mierne pootočenie môže zablokovať mechanizmus.
  • Vyhnite sa klasickým úkrytom náhradných kľúčov, ako sú rohožky či kvetináče pri dverách.
  • Zvážte cylindrickú vložku s núdzovou funkciou, ktorá umožní odomknutie zvonka aj pri zasunutom kľúči.
  • Kľúče ukladajte mimo dohľadu vchodu, ideálne tam, kde na ne nie je vidieť ani na ne nemožno dosiahnuť zvonka.
  • Náhradný kľúč je lepšie zveriť dôveryhodnej osobe než ho skrývať pri dome.

Keď ide o čas, rozhodujú sekundy

Riziko nesúvisí len s krádežami. V prípade požiaru, náhlej zdravotnej indispozície alebo inej krízovej situácie potrebujú záchranári rýchly prístup do bytu. Kľúč ponechaný v zámku im môže znemožniť okamžité otvorenie dverí a zbytočne zdržať zásah. Práve preto odborníci odporúčajú pred spaním kľúč zo zámku vybrať.

Dobré prirovnanie je auto – málokto by nechal kľúče v zapaľovaní zaparkovaného vozidla cez noc na ulici. Pri vchodových dverách však mnohí robia presne to isté.

Nenápadná technika, o ktorej sa málo hovorí

Zlodeji dnes používajú aj metódu prezývanú „rybárčenie“. Pomocou tenkého drôtu alebo háčika, ktorý zasunú do škáry medzi dverami a zárubňou, dokážu s kľúčom manipulovať alebo ho vytiahnuť. Celý proces trvá len niekoľko sekúnd, je tichý a často nezanechá viditeľné stopy násilia.

Problém môže nastať aj pri poistnej udalosti. Ak poisťovňa zistí, že páchateľ sa do bytu dostal pomocou kľúča ponechaného v zámku, môže odmietnuť plnenie. Podmienkou býva preukázané násilné prekonanie prekážky, čo v takomto prípade nemusí byť splnené.

Malá zmena, veľký rozdiel

Bezpečnostní experti sa zhodujú, že najrozumnejším riešením je po zamknutí kľúč zo zámku vybrať a uložiť ho na stále miesto v blízkosti dverí, no mimo dohľadu zvonka. Pre domácnosti so seniormi môže byť vhodným riešením zámok s takzvanou prestupovou spojkou, ktorý umožní odomknutie aj pri zasunutom kľúči z druhej strany.

Zdanlivo nevinný večerný zvyk tak môže mať väčší vplyv na bezpečnosť, než si mnohí uvedomujú. Stačí drobná zmena, ktorá môže ochrániť majetok aj zdravie.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať