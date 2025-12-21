Bezpečnostní odborníci varujú. Kľúč ponechaný v zámku cez noc môže zlodejom výrazne uľahčiť cestu do bytu

Vrátite sa večer domov, zamknete dvere a kľúč necháte zasunutý v zámku s pocitom, že ste v úplnom bezpečí? Mnohí ľudia veria, že týmto zvykom zlodejom zablokujú cestu dovnútra. Bezpečnostní experti však upozorňujú, že ide o rozšírený omyl. Kľúč ponechaný v zámku môže v skutočnosti riziko vlámania zvýšiť a v núdzových situáciách dokonca ohroziť zdravie či život.
Zvyk, ktorý pôsobí bezpečne, no realita je iná
Scenár je dobre známy. Je neskorý večer, dvere sa zavrú, zámok dvakrát cvakne a kľúč zostane zvnútra. Tento rituál si mnohí nesú z detstva a považujú ho za prirodzený. Kovový kľúč v zámku vyvoláva pocit kontroly a ochrany pred vonkajším svetom. Lenže spôsoby vlámania sa za posledné roky výrazne zmenili a to, čo kedysi mohlo dávať zmysel, dnes často neplatí.
Falošný pocit istoty
Moderný zlodej sa obyčajného zámku nezľakne. Používa techniky ako manipuláciu s cylindrom, takzvaný bumping alebo jeho odvŕtanie. Práve kľúč ponechaný v zámku mu môže prácu uľahčiť, pretože mechanizmus je v polohe, ktorá umožňuje jednoduchšiu manipuláciu.
Zvlášť nebezpečné sú dvere s presklením alebo s malými dvierkami pre domáce zvieratá. V takom prípade stačí rozbiť sklo, siahnuť dovnútra a kľúč poslúži ako rýchla a tichá cesta dovnútra. Bezpečnostní odborníci upozorňujú, že hoci zlodeji disponujú vlastným náradím, ak majú kľúč doslova „po ruke“, neváhajú ho využiť.
Na čo si dať pozor
- Ak už necháte kľúč v zámku, nemal by byť v rovnej polohe – mierne pootočenie môže zablokovať mechanizmus.
- Vyhnite sa klasickým úkrytom náhradných kľúčov, ako sú rohožky či kvetináče pri dverách.
- Zvážte cylindrickú vložku s núdzovou funkciou, ktorá umožní odomknutie zvonka aj pri zasunutom kľúči.
- Kľúče ukladajte mimo dohľadu vchodu, ideálne tam, kde na ne nie je vidieť ani na ne nemožno dosiahnuť zvonka.
- Náhradný kľúč je lepšie zveriť dôveryhodnej osobe než ho skrývať pri dome.
Keď ide o čas, rozhodujú sekundy
Riziko nesúvisí len s krádežami. V prípade požiaru, náhlej zdravotnej indispozície alebo inej krízovej situácie potrebujú záchranári rýchly prístup do bytu. Kľúč ponechaný v zámku im môže znemožniť okamžité otvorenie dverí a zbytočne zdržať zásah. Práve preto odborníci odporúčajú pred spaním kľúč zo zámku vybrať.
Dobré prirovnanie je auto – málokto by nechal kľúče v zapaľovaní zaparkovaného vozidla cez noc na ulici. Pri vchodových dverách však mnohí robia presne to isté.
Nenápadná technika, o ktorej sa málo hovorí
Zlodeji dnes používajú aj metódu prezývanú „rybárčenie“. Pomocou tenkého drôtu alebo háčika, ktorý zasunú do škáry medzi dverami a zárubňou, dokážu s kľúčom manipulovať alebo ho vytiahnuť. Celý proces trvá len niekoľko sekúnd, je tichý a často nezanechá viditeľné stopy násilia.
Problém môže nastať aj pri poistnej udalosti. Ak poisťovňa zistí, že páchateľ sa do bytu dostal pomocou kľúča ponechaného v zámku, môže odmietnuť plnenie. Podmienkou býva preukázané násilné prekonanie prekážky, čo v takomto prípade nemusí byť splnené.
Malá zmena, veľký rozdiel
Bezpečnostní experti sa zhodujú, že najrozumnejším riešením je po zamknutí kľúč zo zámku vybrať a uložiť ho na stále miesto v blízkosti dverí, no mimo dohľadu zvonka. Pre domácnosti so seniormi môže byť vhodným riešením zámok s takzvanou prestupovou spojkou, ktorý umožní odomknutie aj pri zasunutom kľúči z druhej strany.
Zdanlivo nevinný večerný zvyk tak môže mať väčší vplyv na bezpečnosť, než si mnohí uvedomujú. Stačí drobná zmena, ktorá môže ochrániť majetok aj zdravie.