Bežné prírodné látky, ktoré účinkujú lepšie než kofeín. Tieto vás postavia na nohy!

Viete, ktoré bylinky vám pomôžu, keď vás prepadne únava? Energia sa neskrýva len v šálke kávy. Existujú aj iné prírodné spôsoby, ako si rozprúdiť krv v žilách – a pritom bez kofeínu.
Tieto čaje a doplnky pôsobia na telo iným spôsobom, ale s podobným výsledkom. Využite silu rastlín a bojujte s únavou aj stresom prirodzenou cestou.
Únava nemusí znamenať hneď kávu
Bylinky a rôzne prírodné potraviny ovplyvňujú náš organizmus viac, než si mnohí uvedomujú. To, čo jeme a pijeme, má priamy vplyv na to, ako sa cítime a ako zvládame každodenný stres.
Káva je síce najobľúbenejším ranným “štartérom”, no jej účinky nemusia byť vždy žiaduce.
Nadbytok kofeínu môže viesť k podráždenosti, nespavosti či zvýšenej nervozite – preto sa v niektorých prípadoch jej konzumácia dokonca neodporúča.
Ak pijete kávu často a hľadáte miernejšiu alternatívu, možno vás zaujmú rastlinné možnosti s jemnejším povzbudzujúcim účinkom.
Väčšina z nich pochádza z exotických krajín, no jednu z týchto rastlín pravdepodobne poznáte aj z vlastnej kuchyne.
Než sa pozrieme na konkrétne byliny, ktoré podporujú vitalitu, vypočujte si rozhovor z relácie Desať plus jedna otázok, v ktorom biochemička a odborníčka na výživu Michaela Bebová vysvetľuje, čo sú adaptogény a ako ich využiť v každodennom živote.
Pomocníci proti únave a stresu
Brazílsky ženšen, známy aj ako suma či Pfaffia paniculata, je rastlina pochádzajúca z Južnej Ameriky.
Jej korene sa melú na jemný prášok, z ktorého vzniká doplnok výživy bohatý na vitamíny, minerály, aminokyseliny a ďalšie bioaktívne látky.
Spoločne pôsobia ako prírodný stimulátor – zvyšujú vitalitu, odolnosť voči stresu a podporujú imunitný systém.
Z rovnakého kontinentu pochádza aj maka, nazývaná aj peruánska žerucha (Lepidium meyenii).
Jej malé hľuzy boli už pred tisíckami rokov súčasťou stravy obyvateľov Ánd, ktorí ju používali aj ako liečivú rastlinu.
Dnes sa maka využíva najmä na podporu hormonálnej rovnováhy, imunity a celkovej energie.
Rozlúčte sa s únavou
Ďalšou zaujímavou rastlinou je kozinec blanitý, známy aj pod latinským názvom Astragalus membranaceus. V tradičnej čínskej medicíne má dlhú históriu a považuje sa za adaptogén.
Najčastejšie sa používa jeho koreň – sladkastý a jemne voňavý, ktorý sa často kombinuje s medom a citrónom. Pomáha zlepšovať obranyschopnosť organizmu a posilňuje vitalitu.
A ktorá bylinka s podobnými účinkami sa možno už nachádza aj u vás doma? Bazalka pravá. Táto rastlina je v Ázii známa už viac ako 5000 rokov a považuje sa za symbol zdravia a rovnováhy.
Bazalka sa využíva pri únave, nachladnutí či bolestiach, no zároveň prispieva k duševnej pohode – preto patrí medzi najdostupnejšie prírodné adaptogény.
Kofeínové povzbudenie aj bez kávy
Ak nechcete kofeín úplne vynechať, ale radi by ste obmedzili kávu, skúste čaj matcha, maté alebo klasické čierne či zelené čaje.
Aj tie obsahujú kofeín, no v menšom množstve, takže povzbudia jemnejšie a bez nepríjemných vedľajších účinkov.