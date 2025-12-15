Bez majonézy, no napriek tomu dokonale krémový. Objavte viedenský zemiakový šalát

Viedenský zemiakový šalát patrí medzi tradičné jedlá rakúskej kuchyne a výrazne sa líši od klasického stredoeurópskeho zemiakového šalátu s majonézou. Je obľúbený najmä pre svoju ľahkosť, jednoduché zloženie a prekvapivo jemnú, krémovú konzistenciu, ktorú dosahuje aj bez použitia mliečnych výrobkov.
Základnou črtou tohto šalátu je fakt, že neobsahuje majonézu, jogurt ani kyslú smotanu. Namiesto toho sa pripravuje zo zemiakov, vývaru, oleja a octu. Hoci ide o tekuté ingrediencie, výsledná zálievka má prirodzene hustú a hebkú štruktúru. Dôvodom je spôsob prípravy – zálievka sa pridáva k horúcim zemiakom, ktoré dokážu nasať tekutinu a zároveň uvoľniť škrob. Práve škrob spôsobí, že sa časť zálievky zahustí a vytvorí jemný krém obklopujúci jednotlivé kúsky zemiakov.
Výber vhodných zemiakov je kľúčový
Na prípravu viedenského zemiakového šalátu sa používajú pevné, málo múčnaté zemiaky, ktoré si aj po uvarení zachovajú tvar. V našich podmienkach ide najčastejšie o zemiaky varného typu A. Tento typ je ideálny na šaláty, pretože sa nerozpadáva a netvorí kašovitú hmotu. Naopak, veľmi múčnaté zemiaky typu C sú na tento druh jedla nevhodné, keďže sa pri varení ľahko rozvaria a narušia výslednú štruktúru.
Typické zloženie a chuť
Okrem zemiakov tvorí základ šalátu horúci vývar, najčastejšie hovädzí, jemný vínny ocot a rastlinný olej. Dochucuje sa soľou a čerstvo mletým čiernym korením. Častou súčasťou je aj červená cibuľa, ktorá dodáva šalátu sviežu, mierne pikantnú chuť. V niektorých regionálnych alebo domácich variantoch sa môžu objaviť aj ďalšie prísady, napríklad horčica, cukor či čerstvé bylinky, no základný princíp zostáva rovnaký.
Spôsob podávania
Viedenský zemiakový šalát sa tradične podáva mierne teplý alebo pri izbovej teplote, nie priamo vychladený z chladničky. Najčastejšie slúži ako príloha k mäsu, najmä k rezňom, pečenému mäsu alebo rybám. Vďaka absencii majonézy je ľahšie stráviteľný a vhodný aj pre ľudí, ktorí uprednostňujú menej mastné jedlá.
Tento šalát je príkladom toho, že jednoduché suroviny a správna technika dokážu vytvoriť plnohodnotné a chuťovo vyvážené jedlo. Je obľúbený nielen počas sviatkov, ale aj v bežnej kuchyni, pretože je ľahký, prirodzený a nezaťažuje trávenie. Zároveň ponúka zaujímavú alternatívu k tradičným majonézovým šalátom, ktoré sú typické pre českú a slovenskú kuchyňu.