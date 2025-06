Bazalka a časté chyby pri pestovaní. Naučte sa, ako ju správne zaštipovať

Nastal ten najkrajší čas v roku, keď sa nám na záhrade alebo na balkóne krásne rozrastajú voňavé bylinky. Práve tieto dni sú ako stvorené na to, aby sme ich pridávali do jedál, letných drinkov alebo len tak vychutnávali ich sviežu, slnečnú arómu. Medzi najobľúbenejšie patrí bezpochyby bazalka. Určite aj vy máte aspoň jednu rastlinku doma na parapete alebo balkóne. Viete však, ako sa o ňu správne starať?

Bazalka – radosť, ale aj výzva

Bez bazalky si len málokto dokáže predstaviť tradičnú taliansku kuchyňu. Jej svieža vôňa a príjemná chuť perfektne vylepšujú paradajkové omáčky, šaláty či dokonca sladké dezerty. A čo tak domáce bazalkové pesto? Jednoducho neodolateľné.

Pravdou však je, že radosť z tejto voňavej bylinky dokáže rýchlo pokaziť jej náročnosť na správne pestovanie. Bazalka kúpená v obchode sa neraz už po pár dňoch zvykne pokaziť – jej lístky zožltnú, rastlina začne schnúť alebo sa na nej dokonca objaví pleseň či nepríjemní škodcovia. Aby ste týmto problémom predišli, stačí dodržiavať pár jednoduchých zásad.

Ako sa o bazalku správne starať

Rastlinu, ktorú si zakúpite v supermarkete, čo najskôr presaďte do väčšieho kvetináča. Malé plastové nádobky, v ktorých býva bazalka v obchodoch predávaná, totiž neposkytujú dostatok priestoru ani živín pre rast koreňov. Ideálny je stredne veľký, dobre priepustný kvetináč, ktorý umožní rastline správne dýchať a pohodlne sa rozvíjať.

Bazalka potrebuje pravidelnú, no zároveň citlivú zálievku. Nadbytočné premočenie môže veľmi rýchlo spôsobiť hnilobu koreňov a vznik plesní. Odporúča sa preto používať rozprašovač alebo jemnú krhličku, ktorou navlhčíte najmä povrch substrátu a mierne osviežite listy. V žiadnom prípade by však bazalka nemala stáť vo vode, tá by mala vždy odtiecť do misky pod kvetináčom a následne ju vylievajte.

Bazalka je zároveň bylinkou, ktorá miluje teplo. Preto v teplých mesiacoch určite ocení presun na balkón alebo terasu. Dajte však pozor na priame a ostré slnečné lúče – jemné listy bazalky by mohli ľahko popáliť alebo vysušiť. Optimálne je miesto s miernym zatienením, ktoré rastline poskytne príjemné, rozptýlené svetlo.

Správna technika zberu a zaštipovania

Ak bazalku často používate v kuchyni, zrejme ju zbierate pravidelne, čo je výborné. Pravidelný zber mladých lístkov totiž stimuluje rastlinu k ďalšiemu rozvetveniu a tvorbe nových výhonkov. Pamätajte však, že najlepší spôsob, ako bazalku zbierať, je vždy odtrhnúť len jednotlivé lístky alebo jemne odštipnúť horné časti výhonkov. Nikdy nevytrhávajte celé stonky, pretože tým bylinku zbytočne oslabíte a poškodíte.

No ak patríte medzi tých, ktorí bazalku používajú len príležitostne, nezabúdajte ju aspoň raz za čas poriadne ostrihať alebo zaštipnúť. Keď rastline venujete občasnú, no dôkladnú pozornosť, pomáhate jej zostať zdravou a vitálnou. Ak bazalku necháte rásť bez akéhokoľvek zásahu, začne časom strácať vitalitu, jej stonky budú čoraz tenšie a lístky menej výrazné.

Pravidelným zaštipovaním podporíte vznik nových výhonkov a listov, vďaka čomu sa bazalka krásne rozrastie a vydrží vám oveľa dlhšie.

Malý tip na záver – ako na správne zaštipovanie?

Zaštipovanie bazalky je jednoduché. Rastlinu si dobre prezrite a nájdite miesto, kde z hlavnej stonky vyrastajú dve mladé vetvičky – práve nad nimi je najlepšie miesto, kde bazalku jemne zaštipnúť. Rastlina potom vyženie nové výhonky práve z týchto miest, vďaka čomu sa pekne zahustí. Z každej stonky tak postupne vznikne bohato vetvená, zdravá a krásna bazalka.