Batérie z diaľkového ovládača nevyhadzujte hneď. Jednoduchý test prezradí, či sú skutočne vybité

Situácia, ktorú pozná väčšina domácností: diaľkový ovládač prestane reagovať a prvé, čo napadne každého, je, že batérie sú vybité. Pravda však je, že zlyhanie nemusí byť vždy spôsobené nimi. Často ide o špinavé kontakty, uvoľnenie batérie alebo poruchu samotného ovládača. Preto sa oplatí overiť si stav batérií skôr, než ich vyhodíte.
Hoci medzi ľuďmi koluje množstvo rád a trikov na rozpoznanie vybitej batérie, nie všetky sú spoľahlivé. Niektoré síce môžu naznačiť určitý stav monočlánku, no neposkytujú presné informácie o jeho kapacite.
Video, ktoré tento jav demonštruje
Na YouTube existuje viacero videí, ktoré ukazujú, ako prebieha tzv. bounce test. Jedno z najznámejších je práve z kanála DiodeGoneWild, kde autor demonštruje rozdiel v správaní nových a výrazne použitých alkalických batérií:
„Skákací test“ má reálne základy, ale neslúži na presné meranie
Možno ste už videli odporúčanie pustiť batériu z malej výšky na tvrdý povrch a podľa odrazu posúdiť, či je vybité. Je pravda, že pri alkalických jednorazových batériách dochádza pri vybíjaní k zmene vnútornej chemickej štruktúry, najmä tvorbe tuhých kryštálov oxidu zinočnatého. Materiál vo vnútri je potom tvrdší a batéria môže mať tendenciu pri dopade viac poskočiť.
To však neznamená, že:
- test spoľahlivo povie, koľko kapacity ešte zostáva
- metóda funguje pre nabíjateľné batérie (NiMH, Li-ion)
- test dokáže určiť, či je batéria stále vhodná na použitie v náročnejšom zariadení
Odborné zdroje potvrdzujú, že ide iba o orientačný jav, ktorý môže naznačiť výrazne použitú batériu, no nedokáže presne určiť jej stav.
Ako zistiť stav batérie správne a spoľahlivo
Ak potrebujete vedieť, či je batéria skutočne vybitá, existujú len tri vedecky spoľahlivé metódy:
1. Meranie napätia voltmetrom
Najjednoduchšia a najpresnejšia metóda, ktorú zvládne každý.
- Nová alkalická AA/AAA batéria má okolo 1,5 V.
- Batéria sa považuje za prakticky vybitú pod 1,1 – 1,0 V (závisí od zariadenia).
Meranie je rýchle, lacné a presné.
2. Záťažový test (meranie napätia pod zaťažením)
Niektoré batérie môžu ukazovať normálne napätie, ale pri odbere rýchlo „padnú“. Záťažový test preto poskytuje presnejší obraz o stave batérie.
Používajú ho profesionálne testery batérií a je spoľahlivejší než obyčajné meranie naprázdno.
3. Vyskúšanie batérie v jednoduchšom zariadení
Napríklad do hodiniek, malej hračky či diaľkového ovládača, ktoré nevyžadujú veľký prúd.
Ak tam funguje, no v náročnejšom zariadení nie, batéria je pravdepodobne už na konci životnosti.
Prečo batérie niekedy zlyhajú aj keď nie sú vybité
Skôr než batérie vyhodíte, oplatí sa preveriť aj tieto časté problémy:
- špinavé alebo skorodované kontakty v ovládači
- uvoľnenie batérie pri páde
- oxidácia kovových plôch
- poškodená pružina v batériovom kryte
- porucha samotného ovládača
Stáva sa, že batéria je úplne v poriadku, no chybný je kontakt.
Môže pádový test batériu poškodiť?
Ak batériu pustíte z malej výšky (do cca 1 metra) na bežnú podlahu, nepredstavuje to reálne riziko poškodenia. Batérie sú konštruované tak, aby zvládli aj omnoho horšie podmienky. Napriek tomu:
- test nie je potrebný
- ani veľmi užitočný
- a určite nenahrádza meranie napätia
Záver: Pravdivé a spoľahlivé riešenie
- „Skákací test“ môže orientačne naznačiť stav alkalických batérií, ale nie je presný.
- Na posúdenie skutočnej kapacity batérie je najlepšie použiť voltmeter alebo tester.
- Nevyhadzujte batérie zbytočne – často stačí len očistiť kontakty alebo skontrolovať ovládač.