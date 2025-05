Banány vydržia žlté pokojne aj 10 dní. Viete, ako správne skladovať potraviny, ktoré sa rýchlo kazia?

Ukladanie nákupu do chladničky či do špajze sa zdá byť na prvý pohľad úplne jednoduchá rutina. Realita je však často iná: neraz vyťahujeme zo skrine alebo chladničky zeleninu, ovocie či mliečne výrobky, ktoré vyzerajú, akoby mali čerstvosť za sebou už dávno. Ak máte pocit, že vaše potraviny vydržia krátko, chyba nemusí byť len v ich kvalite – často totiž robíme základné chyby už pri skladovaní. Správne uložené potraviny vám pritom vydržia omnoho dlhšie, čo je dobré nielen pre vašu peňaženku, ale aj pre zdravie.

Záhadný plyn, ktorý ovplyvňuje čerstvosť potravín

Najmä čerstvé ovocie a zelenina bývajú extrémne citlivé na podmienky skladovania. Môže za to etylén, plyn, ktorý sa prirodzene uvoľňuje z plodov počas ich dozrievania. Na začiatku dozrievania ho ovocie uvoľňuje iba v minimálnom množstve, no čím je plod zrelší, tým viac etylénu vyprodukuje. Po zbere ovocia navyše produkcia etylénu stále pokračuje, čo spôsobuje, že potraviny rýchlejšie strácajú sviežosť a stávajú sa náchylnejšie na vznik plesní a kazenie.

Určite ste si všimli, že napríklad jablká v plastovom sáčku zmäknú a rýchlo prezrejú. Práve etylén, ktorý sa v uzavretom prostredí nahromadí, spôsobuje rýchlejšie dozrievanie a skrátenie trvanlivosti.

Ovocie a zelenina: ako ich správne skladovať?

Veľa ľudí robí chybu, keď necháva ovocie a zeleninu v plastových alebo mikrotenových sáčkoch. Tie totiž spôsobujú vlhko a tým aj ideálne prostredie pre rast plesní. Takéto skladovanie môže skrátiť životnosť niektorých potravín zo zhruba dvadsiatich dní na menej ako týždeň. Preto ak chcete, aby vám ovocie vydržalo čo najdlhšie, vložte ho voľne do chladničky alebo na chladnejšie miesto, kde môže „dýchať“.

Existujú však výnimky, napríklad banány. Tie by sa mali skladovať mimo chladničky, ideálne v samostatnom priestore, ďalej od iného ovocia. Banány sú totiž veľmi citlivé na spomínaný etylén a v jeho blízkosti sa ich zrenie dramaticky zrýchľuje. Ak chcete ešte viac predĺžiť ich čerstvosť, môžete im stopky zabaliť do potravinovej fólie. Tento jednoduchý trik zabráni, aby etylén prúdil z banánov von a urýchlil dozrievanie.

Zelenina, ktorá do chladničky nepatrí

V chladničke nemajú čo hľadať ani niektoré druhy zeleniny. Napríklad zemiaky, cibuľa a cesnak sa v chlade kazia rýchlejšie a strácajú svoju pôvodnú chuť i štruktúru. Rovnako dobre je skladovať pri izbovej teplote aj paradajky, cukety, baklažány, mrkvu či tekvicu – všetky tieto druhy zeleniny si zachovajú plnú chuť a svoju štruktúru lepšie mimo chladu.

Vajcia vždy uložte špičkou dolu

Cena vajíčok v posledných rokoch stúpa do nebies, preto je dôležité ich správne skladovať. Hoci veľa domácností ukladá vajíčka do dvierok chladničky, práve toto miesto je pre ne najmenej vhodné. Časté otváranie a zatváranie spôsobuje kolísanie teploty, ktoré môže výrazne skrátiť ich čerstvosť. Vajcia by preto mali byť uložené vo vrchnej alebo strednej časti chladničky, kde je teplota najstabilnejšia.

Dôležitá je však aj poloha, ako ich uložíte do obalu. Vajcia by mali byť vždy uložené špičkou dolu. Dôvod je jednoduchý: na tupom konci sa nachádza vzduchová bublina, ktorá bráni rýchlemu kazeniu obsahu vajíčka.

Mliečne výrobky: na čo si dať pozor?

Mliečne výrobky patria medzi tie najcitlivejšie potraviny vôbec. Pri kúpe preto vždy skontrolujte dátum spotreby a skladujte ich v najchladnejšej časti chladničky – obvykle ide o jej zadné police. U syrov si dávajte obzvlášť pozor, predovšetkým pri tých plesňových. Ak sa skladujú nesprávne, môžu byť zdravotné následky z ich konzumácie po expirácii omnoho vážnejšie, než keď zjete klasický syr po dátume spotreby.

„Syry je ideálne skladovať v chladničke pri teplote medzi 15 a 17 °C. Nikdy ich neobaľujte do plastovej fólie, lepšie im bude v papieri na pečenie alebo v špeciálnom papieri na syry,“ radí známa šéfkuchárka.

Pokiaľ ide o mlieko v kartóne, snažte sa po každom použití vytlačiť prebytočný vzduch, ktorý urýchľuje jeho kazenie. Maslo zase najlepšie uskladníte v pôvodnom papierovom obale, v ktorom ste ho zakúpili.

Ak dodržíte tieto jednoduché zásady, predĺžite životnosť potravín, zabránite zbytočnému plytvaniu a ešte aj ušetríte peniaze. Skladovanie potravín sa vám stane jednoduchou rutinou, ktorá výrazne zlepší kvalitu vašej kuchyne aj vášho života.