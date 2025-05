Banány ostanú žlté pokojne aj 10 dní. Viete, ako správne skladovať rýchlo sa kaziace potraviny?

Priniesť domov čerstvý nákup a správne ho uskladniť nie je vždy také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Ukladanie potravín na správne miesto je kľúčové nielen kvôli zachovaniu ich čerstvosti, ale tiež kvôli úspore vašich peňazí. Napriek tomu mnohí z nás stále robia chyby, ktoré spôsobujú, že potraviny sa zbytočne rýchlo kazia.

Možno to poznáte – už pri vykladaní potravín z tašiek máte pocit, že niektoré položky stratili čerstvosť cestou z obchodu domov. Najjednoduchším riešením by bolo spracovať všetko okamžite, avšak priznajme si, v reálnom živote to býva skôr nereálne. Čo robiť, ak chcete, aby váš nákup vydržal dlhšie ako len pár dní? Existuje pár jednoduchých, no účinných trikov, ktoré ochránia vaše potraviny pred plesňou a predĺžia ich životnosť na maximum.

Tajomný plyn etylén – prečo ovocie dozrieva príliš rýchlo?

Ovocie a zelenina sú mimoriadne citlivé na nesprávne skladovanie, a dôvodom je hormón nazývaný etylén. Tento plyn je prirodzene prítomný v mnohých plodoch a pomáha im dozrievať. Keď ovocie dozrieva, jeho množstvo výrazne narastá, čím sa zrýchľuje proces starnutia a klesá doba trvanlivosti. Nesprávne skladovanie potom ešte viac urýchľuje tvorbu etylénu, čo spôsobuje rýchlejšie znehodnotenie ovocia či zeleniny.

Typickým príkladom sú jablká. Ak ich necháte v uzatvorenom igelitovom vrecku, hromadiaci sa etylén urýchli ich prezrievanie a vy tak budete musieť ovocie vyhodiť oveľa skôr, ako ste plánovali.

Ako správne skladovať ovocie a zeleninu?

Najhoršou voľbou je nechať ovocie a zeleninu v mikroténových alebo igelitových sáčkoch. Tie totiž vytvárajú prostredie plné vlhkosti, ktoré podporuje rast plesní. Niektoré potraviny, ktoré by inak vydržali až dva či tri týždne, sú v igelite za niekoľko dní prakticky na odpis. Ideálne je preto skladovať väčšinu ovocia voľne v chladničke, kde môže dýchať.

Samozrejme, existujú výnimky – napríklad banány. Ak chcete, aby ostali krásne žlté pokojne aj desať dní, uskladnite ich mimo chladničky a predovšetkým oddelene od ostatných druhov ovocia a zeleniny. Banány sú mimoriadne citlivé na etylén, ktorý urýchľuje ich hnednutie a dozrievanie.

Ako upozorňuje skúsená kuchárka Emma Mason z Kitchen Mason: „Ak túžite po skutočne dlhšej životnosti banánov, stopky im jednoducho obtočte potravinárskou fóliou. Tá zabráni uvoľňovaniu etylénu, takže banány zostanú žlté a čerstvé oveľa dlhšie.“

Čo patrí a čo rozhodne nepatrí do chladničky?

Mnoho ľudí skladovanie zeleniny vôbec nerieši a automaticky všetko dáva do chladničky. Pravdou však je, že niektorým druhom zeleniny chlad vôbec neprospieva. Zemiaky, cibuľa a cesnak by mali zostať v suchom, tmavom priestore s dostatočným prúdením vzduchu. V chladničke totiž strácajú svoju prirodzenú štruktúru a začnú skôr plesnivieť.

Ani rajčiny, cukety, baklažány, mrkva či tekvice do chladničky nepatria – pri izbovej teplote si totiž oveľa lepšie zachovajú svoju chuť.

Vajcia správne skladujte „špičkou dolu“

Ceny vajec v obchodoch stúpajú rýchlejšie, než by sme si priali. Preto je veľmi dôležité, ako ich doma uskladníte. Väčšina ľudí dáva vajcia automaticky do dvierok chladničky, čo je však chybou. Neustále otváranie dvierok totiž spôsobuje výkyvy teploty a môže vajíčka poškodiť alebo urýchliť ich kazenie.

Správne miesto pre vajcia je v hornej polici chladničky, kde je teplota stabilnejšia. Navyše dbajte na to, aby vajíčka boli uložené užšou špičkou dolu – predlžuje sa tým ich čerstvosť a kvalita.

Ako predĺžiť čerstvosť mliečnych výrobkov?

Mliečne výrobky patria medzi potraviny, ktoré sa kazia najrýchlejšie. Základom je sledovať dátum spotreby už v obchode a okamžite ich umiestniť do chladničky.

U syrov platí, že pliesňové syry môžu byť rizikovejšie pri nesprávnom skladovaní. „Syr najlepšie uchováte pri teplote 15–17 °C, ideálne vo dvierkach chladničky. Vyhnite sa fólii – radšej ich zabaľte do papiera na pečenie,“ odporúča skúsená šéfkuchárka.

U mlieka je zásadné obmedziť prístup vzduchu – preto po odpití vzduch z obalu vytlačte. Ideálne miesto na uskladnenie je v zadnej časti strednej police chladničky, kde je najchladnejšie. Maslo ponechajte v papierovom obale, v ktorom ste ho kúpili – vydrží vám tak čerstvé oveľa dlhšie.

Správnym skladovaním šetríte peniaze aj zdravie

Ak tieto jednoduché tipy zaradíte do svojej rutiny, potraviny vám vydržia dlhšie čerstvé, ušetríte peniaze a navyše prispejete k zníženiu zbytočného plytvania potravinami. Navyše budete vždy jesť potraviny v optimálnej kvalite, čím ochránite svoje zdravie pred plesňami a škodlivými baktériami.

Stačí len pár drobných zmien a efekt uvidíte okamžite!